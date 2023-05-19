ВСУ намеренно обстреляли оживленный участок дороги в Энергодаре, заявил мэр

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"По этому случаю, который произошёл сегодня утром, мы видим, что усилия проделаны не напрасно, все эти мероприятия, они проводятся как раз с учётом таких предполагаемых опасностей, которые могут возникнуть, поэтому в любом случае, я думаю, все эти меры, они не напрасны, вся задача была минимизировать именно количество жертв при обстрелах города, и, как показывает, произошёл такой обстрел, ну и, к сожалению, не можем предполагать, будут ли ещё такие обстрелы, будут ли они носить систематический характер и какой масштаб будет этих обстрелов", - отметил Сеновоз.