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ВСУ намеренно обстреляли оживленный участок дороги в Энергодаре, заявил мэр - РИА Новости, 19.05.2023
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22:49 19.05.2023 (обновлено: 23:30 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/obstrel-1873050749.html
ВСУ намеренно обстреляли оживленный участок дороги в Энергодаре, заявил мэр
ВСУ намеренно обстреляли оживленный участок дороги в Энергодаре, заявил мэр - РИА Новости, 19.05.2023
ВСУ намеренно обстреляли оживленный участок дороги в Энергодаре, заявил мэр
Украинские боевики намерено нанесли артиллерийский удар по оживленной дороге на въезде в город Энергодар, заявил РИА Новости глава городской администрации... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T22:49
2023-05-19T23:30
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ЭНЕРГОДАР, 19 мая - РИА Новости. Украинские боевики намерено нанесли артиллерийский удар по оживленной дороге на въезде в город Энергодар, заявил РИА Новости глава городской администрации Эдуард Сеновоз. "Обстрел произошёл без десяти шесть утра, время, я думаю, выбранное расчётливо, с учётом того, что на этот момент в этом месте собирается большое количество транспорта и населения, которые прибывают в город и с окрестных мест жительства. Значит, наносили артиллерийский удар по развязке дорожной, несколько прилётов было вблизи АЗС, что, естественно, могло вызвать очень серьёзные последствия", - рассказал Сеновоз.Он подчеркнул, что принятое руководством Запорожской области решение о добровольном временном перемещении жителей Энергодара в более безопасные города области было правильным.
https://ria.ru/20230519/energodar-1872844331.html
энергодар
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энергодар, запорожская область, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ намеренно обстреляли оживленный участок дороги в Энергодаре, заявил мэр

Мэр Сеновоз: ВСУ намеренно обстреляли оживленный участок дороги на въезде в Энергодар

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 19 мая - РИА Новости. Украинские боевики намерено нанесли артиллерийский удар по оживленной дороге на въезде в город Энергодар, заявил РИА Новости глава городской администрации Эдуард Сеновоз.
"Обстрел произошёл без десяти шесть утра, время, я думаю, выбранное расчётливо, с учётом того, что на этот момент в этом месте собирается большое количество транспорта и населения, которые прибывают в город и с окрестных мест жительства. Значит, наносили артиллерийский удар по развязке дорожной, несколько прилётов было вблизи АЗС, что, естественно, могло вызвать очень серьёзные последствия", - рассказал Сеновоз.
Он подчеркнул, что принятое руководством Запорожской области решение о добровольном временном перемещении жителей Энергодара в более безопасные города области было правильным.
«
"По этому случаю, который произошёл сегодня утром, мы видим, что усилия проделаны не напрасно, все эти мероприятия, они проводятся как раз с учётом таких предполагаемых опасностей, которые могут возникнуть, поэтому в любом случае, я думаю, все эти меры, они не напрасны, вся задача была минимизировать именно количество жертв при обстрелах города, и, как показывает, произошёл такой обстрел, ну и, к сожалению, не можем предполагать, будут ли ещё такие обстрелы, будут ли они носить систематический характер и какой масштаб будет этих обстрелов", - отметил Сеновоз.
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Вчера, 11:10
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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