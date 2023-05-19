https://ria.ru/20230519/obrazovanie-1872848582.html

Фальков сообщил об интеграции новых регионов в образовательное пространство

Фальков сообщил об интеграции новых регионов в образовательное пространство - РИА Новости, 19.05.2023

Фальков сообщил об интеграции новых регионов в образовательное пространство

Работа по интеграции новых регионов в российское образовательное пространство была успешно проведена, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:18

2023-05-19T11:18

2023-05-19T11:48

образование

образование - общество

россия

валерий фальков

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

запорожская область

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Работа по интеграции новых регионов в российское образовательное пространство была успешно проведена, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "Это, конечно же, интеграция в научно-образовательное пространство России новых территорий, и эта работа была успешно проведена. Сегодня, мы в прошлом году не просто помогли провести приемную кампанию, выстроили отношения между университетами, которые расположены в традиционных субъектах и новых субъектах", - сказал Фальков на заседании итоговой коллегии Минобрнауки России. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230519/magistratura-1872836840.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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Владимир Лаврентьев

образование, образование - общество, россия, валерий фальков, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), запорожская область, херсонская область , навигатор абитуриента