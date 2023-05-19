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Фальков сообщил об интеграции новых регионов в образовательное пространство - РИА Новости, 19.05.2023
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11:18 19.05.2023 (обновлено: 11:48 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/obrazovanie-1872848582.html
Фальков сообщил об интеграции новых регионов в образовательное пространство
Фальков сообщил об интеграции новых регионов в образовательное пространство - РИА Новости, 19.05.2023
Фальков сообщил об интеграции новых регионов в образовательное пространство
Работа по интеграции новых регионов в российское образовательное пространство была успешно проведена, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:18
2023-05-19T11:48
образование
образование - общество
россия
валерий фальков
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
запорожская область
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Работа по интеграции новых регионов в российское образовательное пространство была успешно проведена, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "Это, конечно же, интеграция в научно-образовательное пространство России новых территорий, и эта работа была успешно проведена. Сегодня, мы в прошлом году не просто помогли провести приемную кампанию, выстроили отношения между университетами, которые расположены в традиционных субъектах и новых субъектах", - сказал Фальков на заседании итоговой коллегии Минобрнауки России. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230519/magistratura-1872836840.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
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образование, образование - общество, россия, валерий фальков, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), запорожская область, херсонская область , навигатор абитуриента
Образование, Образование - Общество, Россия, Валерий Фальков, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Запорожская область, Херсонская область , Навигатор абитуриента
Фальков сообщил об интеграции новых регионов в образовательное пространство

Фальков сообщил об интеграции новых регионов в российское образовательное пространство

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования России Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Работа по интеграции новых регионов в российское образовательное пространство была успешно проведена, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
"Это, конечно же, интеграция в научно-образовательное пространство России новых территорий, и эта работа была успешно проведена. Сегодня, мы в прошлом году не просто помогли провести приемную кампанию, выстроили отношения между университетами, которые расположены в традиционных субъектах и новых субъектах", - сказал Фальков на заседании итоговой коллегии Минобрнауки России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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ОбразованиеОбразование - ОбществоРоссияВалерий ФальковЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Запорожская областьХерсонская областьНавигатор абитуриента
 
 
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