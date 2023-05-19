https://ria.ru/20230519/oblako-1872908252.html

Патрушев: на Европу надвигается радиация из-за боеприпасов ВСУ с ураном

Патрушев: на Европу надвигается радиация из-за боеприпасов ВСУ с ураном - РИА Новости, 19.05.2023

Патрушев: на Европу надвигается радиация из-за боеприпасов ВСУ с ураном

Уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, которое уже направилось в сторону Европы,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:34

2023-05-19T13:34

2023-05-19T13:59

специальная военная операция на украине

николай патрушев

россия

украина

европа

безопасность

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СЫКТЫВКАР, 19 мая – РИА Новости. Уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, которое уже направилось в сторону Европы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре. Он обратил внимание на то, что вчера президент США Джо Байден прибыл в Хиросиму для участия в саммите G7, в том числе для отстаивания, как считают американцы, "общих демократических ценностей". "Главы стран Запада под давлением США будут также обсуждать помощь Украине", - указал Патрушев. Он заметил, что "американцы уже не раз в истории так "помогали" странам". "Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации", - заявил секретарь Совбеза РФ. Кроме того, продолжил он, "США разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в том числе на территории Украины". Патрушев напомнил, что США не извинились перед Японией за атомную бомбардировку Хиросиму и Нагасаки. "И не собираются извиняться за содеянное, так как внушают японцам, что против них атомное оружие применил Советский Союз, а не Штаты", - сказал он.В среду Государственное атомное агентство Польши опровергло сообщения о повышении уровня радиации в Люблинском воеводстве. Появившуюся информацию о "повышенной радиоактивности" в Хмельницком на Украине агентство назвало ложной, отметив, что радиационной опасности нет.Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин в связи с этим отмечал, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что британцам придется нести ответственность, если здоровью людей будет нанесен непоправимый вред.Природный уран состоит из изотопов уран-238 (около 99,3%), уран-235 (около 0,7%) и уран-234 (0,005%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию.

https://ria.ru/20230515/snaryady-1871856563.html

https://ria.ru/20230426/snaryady-1867844715.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николай патрушев, россия, украина, европа, безопасность