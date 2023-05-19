https://ria.ru/20230519/novokuznetsk-1872986237.html

В Новокузнецке мужчина откусил нос и ухо двоим посетителям рынка

В Новокузнецке мужчина откусил нос и ухо двоим посетителям рынка - РИА Новости, 19.05.2023

В Новокузнецке мужчина откусил нос и ухо двоим посетителям рынка

Полицейские проводят проверку информации об откушенном носе и ухе у двоих жителей Новокузнецка во время конфликта на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:16

2023-05-19T17:16

2023-05-19T17:16

происшествия

кемеровская область

новокузнецк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КЕМЕРОВО, 19 мая – РИА Новости. Полицейские проводят проверку информации об откушенном носе и ухе у двоих жителей Новокузнецка во время конфликта на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области. Как сообщает подписчик группы "Все нормально, это Новокузнецк" в соцсети "ВКонтакте", 15 мая на рынке молодые люди заметили, как взрослый мужчина "не славянской внешности" ударил школьника так, что тот не смог подняться. Когда парни подошли к ударившему спросить, что произошло, мужчина ответил, что подросток задел его отца, и полез в драку, в ходе которой откусил нос одному из парней. Со стороны крытого рынка выбежали еще трое мужчин. Погнавшись за вторым парнем, они избили его и откусили ухо. Автор поста также прилагает фотографии пострадавших, на которых запечатлены их повреждения. Как сообщили в ГУМВД по региону, в дежурные части отделов полиции "Центральный" и "Куйбышевский" УМВД по городу Новокузнецку поступили сообщения из медицинских учреждений, куда за помощью с телесными повреждениями обратились двое мужчин в возрасте 20 и 63 лет. Полицейские выяснили, что травмы ими получены в ночь на 16 мая во время конфликта на бытовой почве. "В настоящее время пострадавшие обратились в полицию с заявлениями о привлечении к ответственности лиц, причинивших им телесные повреждения. Сотрудниками полиции организована проверка. Участие в конфликте несовершеннолетних не подтверждается. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают других участников, а также очевидцев инцидента", – сообщили в главке. Отмечается, что степень тяжести причиненного вреда здоровью будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

https://ria.ru/20220808/izdevatelstva-1808173656.html

https://ria.ru/20230503/psikhiatriya-1869247995.html

кемеровская область

новокузнецк

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кемеровская область, новокузнецк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)