https://ria.ru/20230519/novokuznetsk-1872986237.html
В Новокузнецке мужчина откусил нос и ухо двоим посетителям рынка
В Новокузнецке мужчина откусил нос и ухо двоим посетителям рынка - РИА Новости, 19.05.2023
В Новокузнецке мужчина откусил нос и ухо двоим посетителям рынка
Полицейские проводят проверку информации об откушенном носе и ухе у двоих жителей Новокузнецка во время конфликта на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:16
2023-05-19T17:16
2023-05-19T17:16
происшествия
кемеровская область
новокузнецк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КЕМЕРОВО, 19 мая – РИА Новости. Полицейские проводят проверку информации об откушенном носе и ухе у двоих жителей Новокузнецка во время конфликта на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области. Как сообщает подписчик группы "Все нормально, это Новокузнецк" в соцсети "ВКонтакте", 15 мая на рынке молодые люди заметили, как взрослый мужчина "не славянской внешности" ударил школьника так, что тот не смог подняться. Когда парни подошли к ударившему спросить, что произошло, мужчина ответил, что подросток задел его отца, и полез в драку, в ходе которой откусил нос одному из парней. Со стороны крытого рынка выбежали еще трое мужчин. Погнавшись за вторым парнем, они избили его и откусили ухо. Автор поста также прилагает фотографии пострадавших, на которых запечатлены их повреждения. Как сообщили в ГУМВД по региону, в дежурные части отделов полиции "Центральный" и "Куйбышевский" УМВД по городу Новокузнецку поступили сообщения из медицинских учреждений, куда за помощью с телесными повреждениями обратились двое мужчин в возрасте 20 и 63 лет. Полицейские выяснили, что травмы ими получены в ночь на 16 мая во время конфликта на бытовой почве. "В настоящее время пострадавшие обратились в полицию с заявлениями о привлечении к ответственности лиц, причинивших им телесные повреждения. Сотрудниками полиции организована проверка. Участие в конфликте несовершеннолетних не подтверждается. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают других участников, а также очевидцев инцидента", – сообщили в главке. Отмечается, что степень тяжести причиненного вреда здоровью будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
https://ria.ru/20220808/izdevatelstva-1808173656.html
https://ria.ru/20230503/psikhiatriya-1869247995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, новокузнецк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Кемеровская область, Новокузнецк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новокузнецке мужчина откусил нос и ухо двоим посетителям рынка
Новокузнецкая полиция разыскивает мужчину, откусившего нос и ухо двоим посетителям рынка
КЕМЕРОВО, 19 мая – РИА Новости. Полицейские проводят проверку информации об откушенном носе и ухе у двоих жителей Новокузнецка во время конфликта на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области.
Как сообщает подписчик группы "Все нормально, это Новокузнецк" в соцсети "ВКонтакте", 15 мая на рынке молодые люди заметили, как взрослый мужчина "не славянской внешности" ударил школьника так, что тот не смог подняться. Когда парни подошли к ударившему спросить, что произошло, мужчина ответил, что подросток задел его отца, и полез в драку, в ходе которой откусил нос одному из парней. Со стороны крытого рынка выбежали еще трое мужчин. Погнавшись за вторым парнем, они избили его и откусили ухо. Автор поста также прилагает фотографии пострадавших, на которых запечатлены их повреждения.
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Как сообщили в ГУМВД по региону, в дежурные части отделов полиции "Центральный" и "Куйбышевский" УМВД по городу Новокузнецку поступили сообщения из медицинских учреждений, куда за помощью с телесными повреждениями обратились двое мужчин в возрасте 20 и 63 лет. Полицейские выяснили, что травмы ими получены в ночь на 16 мая во время конфликта на бытовой почве.
"В настоящее время пострадавшие обратились в полицию с заявлениями о привлечении к ответственности лиц, причинивших им телесные повреждения. Сотрудниками полиции организована проверка. Участие в конфликте несовершеннолетних не подтверждается. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают других участников, а также очевидцев инцидента", – сообщили в главке.
Отмечается, что степень тяжести причиненного вреда здоровью будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
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