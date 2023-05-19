https://ria.ru/20230519/nevzorov-1872858042.html
Прокуратура попросила изъять участок, где стоит дом Невзорова*
Прокуратура попросила изъять участок, где стоит дом Невзорова* - РИА Новости, 19.05.2023
Прокуратура попросила изъять участок, где стоит дом Невзорова*
Прокуратура просит через суд изъять земельные участки в поселке Лисий Нос, где стоит дом признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова*, в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:40
2023-05-19T11:40
2023-05-19T14:27
происшествия
санкт-петербург
россия
александр невзоров
жилье
иноагенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848735229_43:0:1106:598_1920x0_80_0_0_a3392d1da8546b62698ac80c8c616f4d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Прокуратура просит через суд изъять земельные участки в поселке Лисий Нос, где стоит дом признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова*, в собственность Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковые заявления прокуратуры к Александру Невзорову*. Прокуратура просит суд истребовать из незаконного владения Невзорова* два земельных участка в Лисьем Носу и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю", - сообщает пресс-служба судов. В иске указано, что прокуратура провела проверку, каким образом два участка в поселке Лисий Нос оказались в собственности Невзорова*. Оказалось, утверждает истец, что оба участка были приобретены незаконно. "Участки не были выкуплены Невзоровым* в нарушение п. 3 указа президента РФ от 27.10.1993 №1767. Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавалось, расчет стоимости не производился", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Уточняется, что материалы дела переданы судье, к производству пока не приняты. Басманный райсуд Москвы 1 февраля заочно приговорил Невзорова* к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230518/royzman-1872637272.html
https://ria.ru/20230518/obyski-1872544592.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848735229_176:0:973:598_1920x0_80_0_0_0f78fd71452539cb4a8c92c9c33eebc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, александр невзоров, жилье, иноагенты
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Невзоров, Жилье, иноагенты
Прокуратура попросила изъять участок, где стоит дом Невзорова*
Прокуратура потребовала изъять у журналиста Невзорова два участка земли в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости.
Прокуратура просит через суд изъять земельные участки в поселке Лисий Нос, где стоит дом признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова*, в собственность Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба
судов города.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковые заявления прокуратуры к Александру Невзорову*. Прокуратура просит суд истребовать из незаконного владения Невзорова* два земельных участка в Лисьем Носу и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю", - сообщает пресс-служба судов.
Ройзман* прокомментировал запрос прокуратуры о штрафе по его делу
В иске указано, что прокуратура провела проверку, каким образом два участка в поселке Лисий Нос оказались в собственности Невзорова*. Оказалось, утверждает истец, что оба участка были приобретены незаконно.
"Участки не были выкуплены Невзоровым* в нарушение п. 3 указа президента РФ от 27.10.1993 №1767. Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавалось, расчет стоимости не производился", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Уточняется, что материалы дела переданы судье, к производству пока не приняты.
Басманный райсуд Москвы
1 февраля заочно приговорил Невзорова* к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе
и мирного населения в Буче
Киевской области Украины
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
У соратников экс-депутата Госдумы Пономарева* провели обыски