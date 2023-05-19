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Прокуратура попросила изъять участок, где стоит дом Невзорова* - РИА Новости, 19.05.2023
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11:40 19.05.2023 (обновлено: 14:27 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/nevzorov-1872858042.html
Прокуратура попросила изъять участок, где стоит дом Невзорова*
Прокуратура попросила изъять участок, где стоит дом Невзорова* - РИА Новости, 19.05.2023
Прокуратура попросила изъять участок, где стоит дом Невзорова*
Прокуратура просит через суд изъять земельные участки в поселке Лисий Нос, где стоит дом признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова*, в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:40
2023-05-19T14:27
происшествия
санкт-петербург
россия
александр невзоров
жилье
иноагенты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Прокуратура просит через суд изъять земельные участки в поселке Лисий Нос, где стоит дом признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова*, в собственность Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковые заявления прокуратуры к Александру Невзорову*. Прокуратура просит суд истребовать из незаконного владения Невзорова* два земельных участка в Лисьем Носу и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю", - сообщает пресс-служба судов. В иске указано, что прокуратура провела проверку, каким образом два участка в поселке Лисий Нос оказались в собственности Невзорова*. Оказалось, утверждает истец, что оба участка были приобретены незаконно. "Участки не были выкуплены Невзоровым* в нарушение п. 3 указа президента РФ от 27.10.1993 №1767. Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавалось, расчет стоимости не производился", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Уточняется, что материалы дела переданы судье, к производству пока не приняты. Басманный райсуд Москвы 1 февраля заочно приговорил Невзорова* к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230518/royzman-1872637272.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, александр невзоров, жилье, иноагенты
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Невзоров, Жилье, иноагенты
Прокуратура попросила изъять участок, где стоит дом Невзорова*

Прокуратура потребовала изъять у журналиста Невзорова два участка земли в Петербурге

© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)Александр Невзоров*
Александр Невзоров*
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)
Александр Невзоров*. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Прокуратура просит через суд изъять земельные участки в поселке Лисий Нос, где стоит дом признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова*, в собственность Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковые заявления прокуратуры к Александру Невзорову*. Прокуратура просит суд истребовать из незаконного владения Невзорова* два земельных участка в Лисьем Носу и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю", - сообщает пресс-служба судов.
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В иске указано, что прокуратура провела проверку, каким образом два участка в поселке Лисий Нос оказались в собственности Невзорова*. Оказалось, утверждает истец, что оба участка были приобретены незаконно.
"Участки не были выкуплены Невзоровым* в нарушение п. 3 указа президента РФ от 27.10.1993 №1767. Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавалось, расчет стоимости не производился", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Уточняется, что материалы дела переданы судье, к производству пока не приняты.
Басманный райсуд Москвы 1 февраля заочно приговорил Невзорова* к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияАлександр НевзоровЖильеиноагенты
 
 
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