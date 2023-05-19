https://ria.ru/20230519/nevzorov-1872858042.html

Прокуратура попросила изъять участок, где стоит дом Невзорова*

Прокуратура попросила изъять участок, где стоит дом Невзорова* - РИА Новости, 19.05.2023

Прокуратура попросила изъять участок, где стоит дом Невзорова*

Прокуратура просит через суд изъять земельные участки в поселке Лисий Нос, где стоит дом признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова*, в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:40

2023-05-19T11:40

2023-05-19T14:27

происшествия

санкт-петербург

россия

александр невзоров

жилье

иноагенты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Прокуратура просит через суд изъять земельные участки в поселке Лисий Нос, где стоит дом признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова*, в собственность Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковые заявления прокуратуры к Александру Невзорову*. Прокуратура просит суд истребовать из незаконного владения Невзорова* два земельных участка в Лисьем Носу и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю", - сообщает пресс-служба судов. В иске указано, что прокуратура провела проверку, каким образом два участка в поселке Лисий Нос оказались в собственности Невзорова*. Оказалось, утверждает истец, что оба участка были приобретены незаконно. "Участки не были выкуплены Невзоровым* в нарушение п. 3 указа президента РФ от 27.10.1993 №1767. Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавалось, расчет стоимости не производился", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Уточняется, что материалы дела переданы судье, к производству пока не приняты. Басманный райсуд Москвы 1 февраля заочно приговорил Невзорова* к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230518/royzman-1872637272.html

https://ria.ru/20230518/obyski-1872544592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, россия, александр невзоров, жилье, иноагенты