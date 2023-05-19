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В Испании задержали пару, пытавшуюся перевезти 38 килограммов наркотиков - РИА Новости, 19.05.2023
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23:45 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/narkotiki-1873054369.html
В Испании задержали пару, пытавшуюся перевезти 38 килограммов наркотиков
В Испании задержали пару, пытавшуюся перевезти 38 килограммов наркотиков - РИА Новости, 19.05.2023
В Испании задержали пару, пытавшуюся перевезти 38 килограммов наркотиков
Национальная полиция Испании задержала пару, которая намеревалась перевезти 38 килограммов наркотиков в автобусе во Францию, говорится в распространенном в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T23:45
2023-05-19T23:45
в мире
франция
испания
происшествия
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МАДРИД, 19 мая - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала пару, которая намеревалась перевезти 38 килограммов наркотиков в автобусе во Францию, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе правоохранительных органов королевства. Уточняется, что расследование началось, когда агенты обнаружили, что с новой автобусной станции в различные города Франции перевозились крупные партии наркотиков.
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В мире, Франция, Испания, Происшествия
В Испании задержали пару, пытавшуюся перевезти 38 килограммов наркотиков

В Испании задержали пару, пытавшуюся перевезти 38 килограммов наркотиков во Францию

CC BY 2.0 / Michel Curi / Автомобиль полиции, Испания
Автомобиль полиции, Испания - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Автомобиль полиции, Испания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 19 мая - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала пару, которая намеревалась перевезти 38 килограммов наркотиков в автобусе во Францию, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
«
"Агенты Национальной полиции задержали мужчину и женщину на автобусной станции Т4 аэропорта Адольфо Суарес Мадрид-Барахас, которые пытались сесть в автобус с двумя чемоданами, содержащими 37 килограммов марихуаны и один - кокаина, направлявшийся во французский город Байонна", - говорится в сообщении.
Уточняется, что расследование началось, когда агенты обнаружили, что с новой автобусной станции в различные города Франции перевозились крупные партии наркотиков.
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