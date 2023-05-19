https://ria.ru/20230519/narkotiki-1873054369.html

В Испании задержали пару, пытавшуюся перевезти 38 килограммов наркотиков

В Испании задержали пару, пытавшуюся перевезти 38 килограммов наркотиков - РИА Новости, 19.05.2023

В Испании задержали пару, пытавшуюся перевезти 38 килограммов наркотиков

Национальная полиция Испании задержала пару, которая намеревалась перевезти 38 килограммов наркотиков в автобусе во Францию, говорится в распространенном в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T23:45

2023-05-19T23:45

2023-05-19T23:45

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происшествия

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МАДРИД, 19 мая - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала пару, которая намеревалась перевезти 38 килограммов наркотиков в автобусе во Францию, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе правоохранительных органов королевства. Уточняется, что расследование началось, когда агенты обнаружили, что с новой автобусной станции в различные города Франции перевозились крупные партии наркотиков.

https://ria.ru/20230518/milano-1872738448.html

франция

испания

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в мире, франция, испания, происшествия