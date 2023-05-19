https://ria.ru/20230519/nalog-1872785719.html

ЛДПР предложила освободить многодетных родителей от транспортного налога

ЛДПР предложила освободить многодетных родителей от транспортного налога - РИА Новости, 19.05.2023

ЛДПР предложила освободить многодетных родителей от транспортного налога

ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается освободить от уплаты транспортного налога многодетных родителей, а также единственных родителей, копия... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T00:20

2023-05-19T00:20

2023-05-19T00:20

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается освободить от уплаты транспортного налога многодетных родителей, а также единственных родителей, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект направлен в кабмин. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 3611 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому субъектам Российской Федерации при установлении налоговых льгот следует предусматривать возможность освобождения от уплаты транспортного налога лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также единственных родителей (второй родитель умер, пропал без вести, не указан в свидетельстве о рождении), воспитывающих несовершеннолетнего ребенка (детей)", - сообщается в пояснительной записке к проекту. При этом освобождение от уплаты транспортного налога для данных категорий лиц предлагается распространить на автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. В пояснительных материалах отмечается, что данная норма "позволит улучшить благосостояние многодетных семей и семей, в которых имеется единственный родитель".

https://ria.ru/20230503/ldpr-1869303816.html

https://ria.ru/20230502/odinochestvo-1869248942.html

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общество