https://ria.ru/20230519/nalog-1872785719.html
ЛДПР предложила освободить многодетных родителей от транспортного налога
ЛДПР предложила освободить многодетных родителей от транспортного налога - РИА Новости, 19.05.2023
ЛДПР предложила освободить многодетных родителей от транспортного налога
ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается освободить от уплаты транспортного налога многодетных родителей, а также единственных родителей, копия... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T00:20
2023-05-19T00:20
2023-05-19T00:20
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается освободить от уплаты транспортного налога многодетных родителей, а также единственных родителей, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект направлен в кабмин. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 3611 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому субъектам Российской Федерации при установлении налоговых льгот следует предусматривать возможность освобождения от уплаты транспортного налога лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также единственных родителей (второй родитель умер, пропал без вести, не указан в свидетельстве о рождении), воспитывающих несовершеннолетнего ребенка (детей)", - сообщается в пояснительной записке к проекту. При этом освобождение от уплаты транспортного налога для данных категорий лиц предлагается распространить на автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. В пояснительных материалах отмечается, что данная норма "позволит улучшить благосостояние многодетных семей и семей, в которых имеется единственный родитель".
https://ria.ru/20230503/ldpr-1869303816.html
https://ria.ru/20230502/odinochestvo-1869248942.html
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общество
ЛДПР предложила освободить многодетных родителей от транспортного налога
ЛДПР предлагает освободить многодетных и единственных родителей от транспортного налога
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается освободить от уплаты транспортного налога многодетных родителей, а также единственных родителей, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроект направлен в кабмин.
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"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 3611 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому субъектам Российской Федерации при установлении налоговых льгот следует предусматривать возможность освобождения от уплаты транспортного налога лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также единственных родителей (второй родитель умер, пропал без вести, не указан в свидетельстве о рождении), воспитывающих несовершеннолетнего ребенка (детей)", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
При этом освобождение от уплаты транспортного налога для данных категорий лиц предлагается распространить на автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.
В пояснительных материалах отмечается, что данная норма "позволит улучшить благосостояние многодетных семей и семей, в которых имеется единственный родитель".
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