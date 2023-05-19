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МВД объявило в розыск прокурора МУС Хана - РИА Новости, 19.05.2023
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17:13 19.05.2023 (обновлено: 18:18 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/mus-1872985461.html
МВД объявило в розыск прокурора МУС Хана
МВД объявило в розыск прокурора МУС Хана - РИА Новости, 19.05.2023
МВД объявило в розыск прокурора МУС Хана
МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:13
2023-05-19T18:18
россия
международный уголовный суд
в мире
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гаага
владимир путин
мария львова-белова
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, следует из ведомственной базы разыскиваемых.По какой статье разыскивают 53-летнего уроженца Эдинбурга, не указано.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" главы государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Несколько дней спустя СК возбудил уголовное дело против судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера на "арест" Путина создает колоссальный негативный потенциал, а также может иметь последствия в виде ответной реакции России.
https://ria.ru/20230325/mus-1860558369.html
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россия, международный уголовный суд, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гаага, владимир путин, мария львова-белова
Россия, Международный уголовный суд, В мире, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Гаага, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
МВД объявило в розыск прокурора МУС Хана

МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана

© AP Photo / Peter DejongПрокурор Международного уголовного суда Карим Хан
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
«
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Хана.
По какой статье разыскивают 53-летнего уроженца Эдинбурга, не указано.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" главы государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Володин призвал запретить работу МУС в России
25 марта, 09:06
Несколько дней спустя СК возбудил уголовное дело против судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера на "арест" Путина создает колоссальный негативный потенциал, а также может иметь последствия в виде ответной реакции России.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В Кремле назвали МУС марионеткой в руках Запада
11 мая, 02:03
 
РоссияМеждународный уголовный судВ миреМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГаагаВладимир ПутинМария Львова-Белова
 
 
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