https://ria.ru/20230519/mus-1872985461.html

МВД объявило в розыск прокурора МУС Хана

МВД объявило в розыск прокурора МУС Хана - РИА Новости, 19.05.2023

МВД объявило в розыск прокурора МУС Хана

МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:13

2023-05-19T17:13

2023-05-19T18:18

россия

международный уголовный суд

в мире

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

гаага

владимир путин

мария львова-белова

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, следует из ведомственной базы разыскиваемых.По какой статье разыскивают 53-летнего уроженца Эдинбурга, не указано.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" главы государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Несколько дней спустя СК возбудил уголовное дело против судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера на "арест" Путина создает колоссальный негативный потенциал, а также может иметь последствия в виде ответной реакции России.

https://ria.ru/20230325/mus-1860558369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, международный уголовный суд, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гаага, владимир путин, мария львова-белова