МВД объявило в розыск прокурора МУС Хана
МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана
© AP Photo / Peter DejongПрокурор Международного уголовного суда Карим Хан
© AP Photo / Peter Dejong
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
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"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Хана.
По какой статье разыскивают 53-летнего уроженца Эдинбурга, не указано.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" главы государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Несколько дней спустя СК возбудил уголовное дело против судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера на "арест" Путина создает колоссальный негативный потенциал, а также может иметь последствия в виде ответной реакции России.