https://ria.ru/20230519/mrot-1872829877.html
Правительство планирует повышать МРОТ опережающими темпами
Правительство планирует повышать МРОТ опережающими темпами - РИА Новости, 19.05.2023
Правительство планирует повышать МРОТ опережающими темпами
Минимальный размер оплаты труда в России всегда будет расти с опережением, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минтруда. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:37
2023-05-19T10:37
2023-05-19T18:08
экономика
россия
татьяна голикова
мрот
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в России всегда будет расти с опережением, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минтруда.Это потребует смены идеологии по заработной плате в бюджетной сфере, добавила Голикова.Как сообщала вице-премьер в конце марта, в 2023-м минимальный размер оплаты труда превысил прожиточный минимум трудоспособного гражданина на 3,7 процента.С начала следующего года МРОТ проиндексируют выше инфляции — на 18,5 процента, он составит 19 242 рубля.
https://ria.ru/20230329/mrot-1861577319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, татьяна голикова, мрот
Экономика, Россия, Татьяна Голикова, МРОТ
Правительство планирует повышать МРОТ опережающими темпами
Голикова: МРОТ будут повышать опережающими инфляцию темпами
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в России всегда будет расти с опережением, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минтруда.
«
"Мы приняли решение, и такое решение поддержано президентом и председателем правительства, <...> что и во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами", — сказала она.
Это потребует смены идеологии по заработной плате в бюджетной сфере, добавила Голикова.
Как сообщала вице-премьер в конце марта, в 2023-м минимальный размер оплаты труда превысил прожиточный минимум трудоспособного гражданина на 3,7 процента.
С начала следующего года МРОТ проиндексируют выше инфляции — на 18,5 процента, он составит 19 242 рубля.
Голикова рассказала, на сколько МРОТ может превысить прожиточный минимум