https://ria.ru/20230519/mrot-1872829877.html

Правительство планирует повышать МРОТ опережающими темпами

Правительство планирует повышать МРОТ опережающими темпами - РИА Новости, 19.05.2023

Правительство планирует повышать МРОТ опережающими темпами

Минимальный размер оплаты труда в России всегда будет расти с опережением, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минтруда. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:37

2023-05-19T10:37

2023-05-19T18:08

экономика

россия

татьяна голикова

мрот

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в России всегда будет расти с опережением, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минтруда.Это потребует смены идеологии по заработной плате в бюджетной сфере, добавила Голикова.Как сообщала вице-премьер в конце марта, в 2023-м минимальный размер оплаты труда превысил прожиточный минимум трудоспособного гражданина на 3,7 процента.С начала следующего года МРОТ проиндексируют выше инфляции — на 18,5 процента, он составит 19 242 рубля.

https://ria.ru/20230329/mrot-1861577319.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, татьяна голикова, мрот