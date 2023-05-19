https://ria.ru/20230519/motivatsiya-1872989600.html
РЭЦ мотивирует регионы активно работать с женщинами-экспортерами
РЭЦ мотивирует регионы активно работать с женщинами-экспортерами - РИА Новости, 19.05.2023
РЭЦ мотивирует регионы активно работать с женщинами-экспортерами
Российский экспортный центр расширяет деятельность в рамках женской повестки на все регионы, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на сессии... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:27
2023-05-19T17:27
2023-05-19T18:24
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
галина карелова
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872988930_0:0:2960:1664_1920x0_80_0_0_d9ea61bd2d7eb47ef7d20a3e694ad4f4.jpg
КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр расширяет деятельность в рамках женской повестки на все регионы, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин России и Исламского Мира" на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023"."Задача Российского экспортного центра в этом направлении - сконцентрировать вокруг себя всех женщин, которые хотят заниматься экспортом, и мы распространяем этот трек и на регионы, мотивируя все инстанции в том числе регионального уровня, иметь женскую повестку как обязательный трек в рамках своей деятельности", - сказала Никишина.Комментируя тему сессии, вице-президент Опоры России, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Надия Черкасова привела статистику, согласно которой 59% женщин отмечают важную роль деловых сообществ и отраслевых союзов для развития бизнеса. В таких сообществах формируется социальный капитал, который имеет фундаментальное значение наряду с финансовым и материальным капиталом. По словам спикера, таким образом создается экономика доверия, которая несет в себе колоссальные возможности."Без женской повестки не обходится ни одно масштабное международное мероприятие. Наши сессии стали традиционными на ПМЭФ и ВЭФ. Включение в программу форума в Казани трека "Женский взгляд" - еще одно признание возрастающей роли женщин в обществе и социально-экономических преобразованиях", - подчеркнула заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова."Роль женщины в бизнесе очень сильно недооценена. Ни с точки зрения креатива, ни с точки зрения управленческой деятельности. Многие предприятия на территории России сохранились за последние 30 лет именно благодаря женщинам-управленцам", — отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.
https://ria.ru/20230310/uverennost-1857105520.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872988930_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e09066e9c9cf135efdfb151a5e479d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, галина карелова, совет федерации рф
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вероника Никишина, Галина Карелова, Совет Федерации РФ
КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр расширяет деятельность в рамках женской повестки на все регионы, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин России и Исламского Мира" на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023".
"Задача Российского экспортного центра в этом направлении - сконцентрировать вокруг себя всех женщин, которые хотят заниматься экспортом, и мы распространяем этот трек и на регионы, мотивируя все инстанции в том числе регионального уровня, иметь женскую повестку как обязательный трек в рамках своей деятельности", - сказала Никишина.
Комментируя тему сессии, вице-президент Опоры России, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Надия Черкасова привела статистику, согласно которой 59% женщин отмечают важную роль деловых сообществ и отраслевых союзов для развития бизнеса. В таких сообществах формируется социальный капитал, который имеет фундаментальное значение наряду с финансовым и материальным капиталом. По словам спикера, таким образом создается экономика доверия, которая несет в себе колоссальные возможности.
"Без женской повестки не обходится ни одно масштабное международное мероприятие. Наши сессии стали традиционными на ПМЭФ
и ВЭФ. Включение в программу форума в Казани
трека "Женский взгляд" - еще одно признание возрастающей роли женщин в обществе и социально-экономических преобразованиях", - подчеркнула заместитель председателя Совета Федерации
, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова
.
"Роль женщины в бизнесе очень сильно недооценена. Ни с точки зрения креатива, ни с точки зрения управленческой деятельности. Многие предприятия на территории России сохранились за последние 30 лет именно благодаря женщинам-управленцам", — отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.
РЭЦ: женщины меньше мужчин уверены в своих способностях начать бизнес