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РЭЦ мотивирует регионы активно работать с женщинами-экспортерами - РИА Новости, 19.05.2023
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
17:27 19.05.2023 (обновлено: 18:24 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/motivatsiya-1872989600.html
РЭЦ мотивирует регионы активно работать с женщинами-экспортерами
РЭЦ мотивирует регионы активно работать с женщинами-экспортерами - РИА Новости, 19.05.2023
РЭЦ мотивирует регионы активно работать с женщинами-экспортерами
Российский экспортный центр расширяет деятельность в рамках женской повестки на все регионы, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на сессии... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:27
2023-05-19T18:24
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
галина карелова
совет федерации рф
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр расширяет деятельность в рамках женской повестки на все регионы, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин России и Исламского Мира" на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023"."Задача Российского экспортного центра в этом направлении - сконцентрировать вокруг себя всех женщин, которые хотят заниматься экспортом, и мы распространяем этот трек и на регионы, мотивируя все инстанции в том числе регионального уровня, иметь женскую повестку как обязательный трек в рамках своей деятельности", - сказала Никишина.Комментируя тему сессии, вице-президент Опоры России, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Надия Черкасова привела статистику, согласно которой 59% женщин отмечают важную роль деловых сообществ и отраслевых союзов для развития бизнеса. В таких сообществах формируется социальный капитал, который имеет фундаментальное значение наряду с финансовым и материальным капиталом. По словам спикера, таким образом создается экономика доверия, которая несет в себе колоссальные возможности."Без женской повестки не обходится ни одно масштабное международное мероприятие. Наши сессии стали традиционными на ПМЭФ и ВЭФ. Включение в программу форума в Казани трека "Женский взгляд" - еще одно признание возрастающей роли женщин в обществе и социально-экономических преобразованиях", - подчеркнула заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова."Роль женщины в бизнесе очень сильно недооценена. Ни с точки зрения креатива, ни с точки зрения управленческой деятельности. Многие предприятия на территории России сохранились за последние 30 лет именно благодаря женщинам-управленцам", — отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, галина карелова, совет федерации рф
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вероника Никишина, Галина Карелова, Совет Федерации РФ

РЭЦ мотивирует регионы активно работать с женщинами-экспортерами

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина на KAZANFORUM 2023
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина на KAZANFORUM 2023 - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр расширяет деятельность в рамках женской повестки на все регионы, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин России и Исламского Мира" на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023".
"Задача Российского экспортного центра в этом направлении - сконцентрировать вокруг себя всех женщин, которые хотят заниматься экспортом, и мы распространяем этот трек и на регионы, мотивируя все инстанции в том числе регионального уровня, иметь женскую повестку как обязательный трек в рамках своей деятельности", - сказала Никишина.
Комментируя тему сессии, вице-президент Опоры России, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Надия Черкасова привела статистику, согласно которой 59% женщин отмечают важную роль деловых сообществ и отраслевых союзов для развития бизнеса. В таких сообществах формируется социальный капитал, который имеет фундаментальное значение наряду с финансовым и материальным капиталом. По словам спикера, таким образом создается экономика доверия, которая несет в себе колоссальные возможности.
"Без женской повестки не обходится ни одно масштабное международное мероприятие. Наши сессии стали традиционными на ПМЭФ и ВЭФ. Включение в программу форума в Казани трека "Женский взгляд" - еще одно признание возрастающей роли женщин в обществе и социально-экономических преобразованиях", - подчеркнула заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова.
"Роль женщины в бизнесе очень сильно недооценена. Ни с точки зрения креатива, ни с точки зрения управленческой деятельности. Многие предприятия на территории России сохранились за последние 30 лет именно благодаря женщинам-управленцам", — отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова во время встречи с женщинами-предпринимателями Югры в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
РЭЦ: женщины меньше мужчин уверены в своих способностях начать бизнес
10 марта, 18:15
 
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаГалина КареловаСовет Федерации РФ
 
 
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