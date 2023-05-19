https://ria.ru/20230519/motivatsiya-1872989600.html

РЭЦ мотивирует регионы активно работать с женщинами-экспортерами

РЭЦ мотивирует регионы активно работать с женщинами-экспортерами - РИА Новости, 19.05.2023

РЭЦ мотивирует регионы активно работать с женщинами-экспортерами

Российский экспортный центр расширяет деятельность в рамках женской повестки на все регионы, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на сессии... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:27

2023-05-19T17:27

2023-05-19T18:24

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

галина карелова

совет федерации рф

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр расширяет деятельность в рамках женской повестки на все регионы, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин России и Исламского Мира" на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023"."Задача Российского экспортного центра в этом направлении - сконцентрировать вокруг себя всех женщин, которые хотят заниматься экспортом, и мы распространяем этот трек и на регионы, мотивируя все инстанции в том числе регионального уровня, иметь женскую повестку как обязательный трек в рамках своей деятельности", - сказала Никишина.Комментируя тему сессии, вице-президент Опоры России, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Надия Черкасова привела статистику, согласно которой 59% женщин отмечают важную роль деловых сообществ и отраслевых союзов для развития бизнеса. В таких сообществах формируется социальный капитал, который имеет фундаментальное значение наряду с финансовым и материальным капиталом. По словам спикера, таким образом создается экономика доверия, которая несет в себе колоссальные возможности."Без женской повестки не обходится ни одно масштабное международное мероприятие. Наши сессии стали традиционными на ПМЭФ и ВЭФ. Включение в программу форума в Казани трека "Женский взгляд" - еще одно признание возрастающей роли женщин в обществе и социально-экономических преобразованиях", - подчеркнула заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова."Роль женщины в бизнесе очень сильно недооценена. Ни с точки зрения креатива, ни с точки зрения управленческой деятельности. Многие предприятия на территории России сохранились за последние 30 лет именно благодаря женщинам-управленцам", — отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.

https://ria.ru/20230310/uverennost-1857105520.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, галина карелова, совет федерации рф