https://ria.ru/20230519/most-1872795580.html
Хуснуллин: движение грузовиков по Крымскому мосту пока не будет запущено
Хуснуллин: движение грузовиков по Крымскому мосту пока не будет запущено - РИА Новости, 19.05.2023
Хуснуллин: движение грузовиков по Крымскому мосту пока не будет запущено
Движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не будет запущено в целях безопасности и во избежание провокаций, заявил РИА Новости РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T03:49
2023-05-19T03:49
2023-05-19T19:43
марат хуснуллин
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КАЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. Движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не будет запущено в целях безопасности и во избежание провокаций, заявил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, речь идет в том числе и о пустых грузовиках, открывать для них движение по Крымскому мосту на сегодняшний день также небезопасно. "Мы не считаем нужным пока в этой ситуации рисковать", — заключил Хуснуллин. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Сейчас, после окончания всех восстановительных работ, по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах и железнодорожным транспортом. Перемещение грузовиков производится через паромную переправу.
https://ria.ru/20230323/most-1860138111.html
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марат хуснуллин, авто
Марат Хуснуллин, Авто, XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
Хуснуллин: движение грузовиков по Крымскому мосту пока не будет запущено
Хуснуллин: грузовикам пока не разрешат ездить по Крымскому мосту
КАЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. Движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не будет запущено в целях безопасности и во избежание провокаций, заявил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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"Мы этот вопрос рассматривали. Более того, мы планировали запустить (грузовое движение по Крымскому мосту. — Прим. ред.). Но сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост. Поэтому пока есть эти попытки и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор (через новые регионы России. — Прим. ред.), плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, все-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности, которые за это отвечают, приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту", — сказал Хуснуллин РИА Новости.
По его словам, речь идет в том числе и о пустых грузовиках, открывать для них движение по Крымскому мосту на сегодняшний день также небезопасно.
"Мы не считаем нужным пока в этой ситуации рисковать", — заключил Хуснуллин.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Сейчас, после окончания всех восстановительных работ, по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах и железнодорожным транспортом. Перемещение грузовиков производится через паромную переправу.
Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к началу лета