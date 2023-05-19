https://ria.ru/20230519/most-1872795580.html

Хуснуллин: движение грузовиков по Крымскому мосту пока не будет запущено

Хуснуллин: движение грузовиков по Крымскому мосту пока не будет запущено - РИА Новости, 19.05.2023

Хуснуллин: движение грузовиков по Крымскому мосту пока не будет запущено

Движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не будет запущено в целях безопасности и во избежание провокаций, заявил РИА Новости РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T03:49

2023-05-19T03:49

2023-05-19T19:43

марат хуснуллин

авто

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КАЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. Движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не будет запущено в целях безопасности и во избежание провокаций, заявил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, речь идет в том числе и о пустых грузовиках, открывать для них движение по Крымскому мосту на сегодняшний день также небезопасно. "Мы не считаем нужным пока в этой ситуации рисковать", — заключил Хуснуллин. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Сейчас, после окончания всех восстановительных работ, по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах и железнодорожным транспортом. Перемещение грузовиков производится через паромную переправу.

https://ria.ru/20230323/most-1860138111.html

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марат хуснуллин, авто