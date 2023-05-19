https://ria.ru/20230519/moskva-1872926682.html

"Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Даванкова на выборы мэра Москвы

"Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Даванкова на выборы мэра Москвы - РИА Новости, 19.05.2023

"Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Даванкова на выборы мэра Москвы

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков станет кандидатом от партии "Новые люди" на предстоящих выборах мэра Москвы, сообщил лидер партии Алексей Нечаев. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:18

2023-05-19T14:18

2023-05-19T14:18

политика

москва

россия

госдума рф

партия "новые люди"

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков станет кандидатом от партии "Новые люди" на предстоящих выборах мэра Москвы, сообщил лидер партии Алексей Нечаев. "Наш кандидат в мэры Москвы – Владислав Даванков", — сказал Нечаев в ходе конференции партии. В пятницу "Новые люди" проводят конференцию, посвященную в том числе предстоящим выборам. Выборы мэра Москвы пройдут в сентябре. В столичном бюджете на это заложено около 1,26 миллиарда рублей. Действующий мэр города Сергей Собянин пока не заявлял о намерении переизбираться. При этом президент РФ Владимир Путин отмечал, что Собянин много сделал для создания комфортных условий для жителей и гостей столицы, и если он сохранит этот темп, то москвичи поддержат его на будущих выборах.

https://ria.ru/20230321/ldpr-1859414944.html

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Кирилл Волков

политика, москва, россия, госдума рф, партия "новые люди"