https://ria.ru/20230519/moldaviya-1873046565.html

Молдавия выполнит условия для вступления в ЕС в 2023 году, пообещала Санду

Молдавия выполнит условия для вступления в ЕС в 2023 году, пообещала Санду - РИА Новости, 19.05.2023

Молдавия выполнит условия для вступления в ЕС в 2023 году, пообещала Санду

Молдавия к середине года выполнит все условия Еврокомиссии для вступления в Европейский союз, заявила президент республики Майя Санду. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T21:52

2023-05-19T21:52

2023-05-19T21:52

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Молдавия к середине года выполнит все условия Еврокомиссии для вступления в Европейский союз, заявила президент республики Майя Санду. "Мы будем готовы выполнить все условия в этом году, посмотрим, когда на уровне Совета Европа в повестке появятся обсуждения о начале переговоров с Молдавией и Украиной. К середине этого года мы выполним условия, выдвинутые Еврокомиссией в прошлом году", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1. По ее словам, через неделю состоится заседание комиссии по европейской интеграции, чтобы оценить уровень прогресса по всем направлениям. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношение с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230519/moldaviya-1873024580.html

https://ria.ru/20230519/sng-1873040350.html

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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, еврокомиссия