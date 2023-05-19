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Молдавия выполнит условия для вступления в ЕС в 2023 году, пообещала Санду - РИА Новости, 19.05.2023
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21:52 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/moldaviya-1873046565.html
Молдавия выполнит условия для вступления в ЕС в 2023 году, пообещала Санду
Молдавия выполнит условия для вступления в ЕС в 2023 году, пообещала Санду - РИА Новости, 19.05.2023
Молдавия выполнит условия для вступления в ЕС в 2023 году, пообещала Санду
Молдавия к середине года выполнит все условия Еврокомиссии для вступления в Европейский союз, заявила президент республики Майя Санду. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T21:52
2023-05-19T21:52
в мире
молдавия
майя санду
евросоюз
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Молдавия к середине года выполнит все условия Еврокомиссии для вступления в Европейский союз, заявила президент республики Майя Санду. "Мы будем готовы выполнить все условия в этом году, посмотрим, когда на уровне Совета Европа в повестке появятся обсуждения о начале переговоров с Молдавией и Украиной. К середине этого года мы выполним условия, выдвинутые Еврокомиссией в прошлом году", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1. По ее словам, через неделю состоится заседание комиссии по европейской интеграции, чтобы оценить уровень прогресса по всем направлениям. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношение с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230519/moldaviya-1873024580.html
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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евросоюз, Еврокомиссия
Молдавия выполнит условия для вступления в ЕС в 2023 году, пообещала Санду

Санду пообещала, что Молдавия выполнит все условия для вступления в ЕС к середине года

© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Молдавия к середине года выполнит все условия Еврокомиссии для вступления в Европейский союз, заявила президент республики Майя Санду.
"Мы будем готовы выполнить все условия в этом году, посмотрим, когда на уровне Совета Европа в повестке появятся обсуждения о начале переговоров с Молдавией и Украиной. К середине этого года мы выполним условия, выдвинутые Еврокомиссией в прошлом году", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1.
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По ее словам, через неделю состоится заседание комиссии по европейской интеграции, чтобы оценить уровень прогресса по всем направлениям.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношение с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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