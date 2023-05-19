https://ria.ru/20230519/moldaviya-1872989223.html
МИД дал советы россиянам, которые планируют поездку в Молдавию
МИД дал советы россиянам, которые планируют поездку в Молдавию - РИА Новости, 19.05.2023
МИД дал советы россиянам, которые планируют поездку в Молдавию
Министерство иностранных дел порекомендовало россиянам учитывать случаи дискриминации при планировании поездок в Молдавию. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:26
2023-05-19T17:26
2023-05-19T20:01
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел порекомендовало россиянам учитывать случаи дискриминации при планировании поездок в Молдавию.Там подчеркнули, что в последнее время подобных инцидентов стало больше."В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова", — говорится в сообщении на сайте ведомства.В Министерстве уточнили, что возможности консульской поддержки со стороны посольства в Кишиневе в таких ситуациях серьезно ограничены, так как местные власти зачастую не предоставляют дипломатам допуск к россиянам. Отмечается также, что по прилете в столичный аэропорт обладателей российских паспортов часто подвергают унизительной процедуре дополнительного досмотра. Как подчеркнули в ведомстве, такие изнурительные проверки могут длиться до десяти часов, а людей при этом не обеспечивают элементарными бытовыми условиями — водой, питанием и возможностью связи с внешним миром. После этого россиян часто не пускают в страну под надуманными предлогами. В МИД уточнили, что ежедневно молдавские власти таким образом запрещают въезд от десяти до пятидесяти российским гражданам. При этом во время проверок сотрудники полиции, а также представители Агентства пограничной и береговой охраны ЕС и Миссии Евросоюза по пограничной помощи Молдавии часто записывают подобное обращение с россиянами на мобильные телефоны и выкладывают кадры в Сеть, резюмировали в ведомстве.
https://ria.ru/20230516/shtraf-1872188065.html
https://ria.ru/20230429/moldavia-1868735346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, туризм, в мире, кишинев, евросоюз, новости - туризм
Туризм, Россия, Молдавия, Туризм, В мире, Кишинев, Евросоюз, Новости - Туризм
МИД дал советы россиянам, которые планируют поездку в Молдавию
МИД рекомендовал россиянам учесть случаи дискриминации при планировании поездок в Молдавию
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Министерство иностранных дел порекомендовало
россиянам учитывать случаи дискриминации при планировании поездок в Молдавию.
Там подчеркнули, что в последнее время подобных инцидентов стало больше.
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"В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Министерстве уточнили, что возможности консульской поддержки со стороны посольства в Кишиневе
в таких ситуациях серьезно ограничены, так как местные власти зачастую не предоставляют дипломатам допуск к россиянам.
Отмечается также, что по прилете в столичный аэропорт обладателей российских паспортов часто подвергают унизительной процедуре дополнительного досмотра. Как подчеркнули в ведомстве, такие изнурительные проверки могут длиться до десяти часов, а людей при этом не обеспечивают элементарными бытовыми условиями — водой, питанием и возможностью связи с внешним миром. После этого россиян часто не пускают в страну под надуманными предлогами.
В МИД уточнили, что ежедневно молдавские власти таким образом запрещают въезд от десяти до пятидесяти российским гражданам. При этом во время проверок сотрудники полиции, а также представители Агентства пограничной и береговой охраны ЕС и Миссии Евросоюза по пограничной помощи Молдавии часто записывают подобное обращение с россиянами на мобильные телефоны и выкладывают кадры в Сеть, резюмировали в ведомстве.
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