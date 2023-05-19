https://ria.ru/20230519/moldaviya-1872989223.html

МИД дал советы россиянам, которые планируют поездку в Молдавию

МИД дал советы россиянам, которые планируют поездку в Молдавию - РИА Новости, 19.05.2023

МИД дал советы россиянам, которые планируют поездку в Молдавию

Министерство иностранных дел порекомендовало россиянам учитывать случаи дискриминации при планировании поездок в Молдавию. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:26

2023-05-19T17:26

2023-05-19T20:01

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел порекомендовало россиянам учитывать случаи дискриминации при планировании поездок в Молдавию.Там подчеркнули, что в последнее время подобных инцидентов стало больше."В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова", — говорится в сообщении на сайте ведомства.В Министерстве уточнили, что возможности консульской поддержки со стороны посольства в Кишиневе в таких ситуациях серьезно ограничены, так как местные власти зачастую не предоставляют дипломатам допуск к россиянам. Отмечается также, что по прилете в столичный аэропорт обладателей российских паспортов часто подвергают унизительной процедуре дополнительного досмотра. Как подчеркнули в ведомстве, такие изнурительные проверки могут длиться до десяти часов, а людей при этом не обеспечивают элементарными бытовыми условиями — водой, питанием и возможностью связи с внешним миром. После этого россиян часто не пускают в страну под надуманными предлогами. В МИД уточнили, что ежедневно молдавские власти таким образом запрещают въезд от десяти до пятидесяти российским гражданам. При этом во время проверок сотрудники полиции, а также представители Агентства пограничной и береговой охраны ЕС и Миссии Евросоюза по пограничной помощи Молдавии часто записывают подобное обращение с россиянами на мобильные телефоны и выкладывают кадры в Сеть, резюмировали в ведомстве.

https://ria.ru/20230516/shtraf-1872188065.html

https://ria.ru/20230429/moldavia-1868735346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, молдавия, туризм, в мире, кишинев, евросоюз, новости - туризм