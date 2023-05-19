https://ria.ru/20230519/mladenets-1872981809.html

В Москве арестовали трех женщин, пытавшихся продать младенца

В Москве арестовали трех женщин, пытавшихся продать младенца - РИА Новости, 19.05.2023

В Москве арестовали трех женщин, пытавшихся продать младенца

Суд арестовал до 17 июля трех женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:59

2023-05-19T16:59

2023-05-19T16:59

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Суд арестовал до 17 июля трех женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. "С учетом позиции Тимирязевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении трех женщин 30, 39 и 45 лет меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июля 2023 года. Они обвиняются по части третьей статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении. По законодательству, за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК сообщили, что 15 мая три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве, их задержали, решается вопрос о возбуждении дела. По версии следствия, подозреваемые в столичном торговом центре продали девочку 2023 года рождения, получив 60 тысяч рублей. Отмечается, что после составления расписок о получении денег и передачи ребенка женщины были задержаны. Жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение.

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860381538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)