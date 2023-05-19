https://ria.ru/20230519/minpromtorg-1873024293.html
Минпромторг поможет перезапустить производство на бывшем заводе Volkswagen
Минпромторг поможет перезапустить производство на бывшем заводе Volkswagen - РИА Новости, 19.05.2023
Минпромторг поможет перезапустить производство на бывшем заводе Volkswagen
Минпромторг РФ окажет новому собственнику активов Volkswagen всестороннюю поддержку для скорейшего перезапуска автозавода в Калуге, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:35
2023-05-19T19:35
2023-05-19T19:35
экономика
авто
россия
калуга
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
volkswagen group
фольксваген груп рус
volkswagen touareg
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ окажет новому собственнику активов Volkswagen всестороннюю поддержку для скорейшего перезапуска автозавода в Калуге, говорится в сообщении министерства. В Минпромторге напомнили, что в пятницу Volkswagen завершил передачу своей доли в ООО "Фольксваген Груп Рус" российскому инвестору. Согласно заявлению немецкого автоконцерна, покупатель - компания "Арт-Финанс", связанная с президентом дилера "Авилон" Андреем Павловичем. По данным ЕГРЮЛ, топ-менеджер владеет 100% её долей. "К новому собственнику перешли все доли участия в российских подразделениях концерна, также сохранены рабочие места всех задействованных сотрудников. Минпромторг России окажет новому собственнику всестороннюю поддержку для скорейшего перезапуска производственной площадки в Калуге", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20230413/avtomobili-1864968231.html
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экономика, авто, россия, калуга, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), volkswagen group, фольксваген груп рус, volkswagen touareg
Экономика, Авто, Россия, Калуга, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Volkswagen Group, Фольксваген Груп Рус, Volkswagen Touareg
Минпромторг поможет перезапустить производство на бывшем заводе Volkswagen
Минпромторг России окажет помощь в перезапуске производства на бывшем заводе Volkswagen