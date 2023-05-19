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Американцев обязали сообщать о собственности с долей ЦБ и Минфина России - РИА Новости, 19.05.2023
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20:26 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/minfin-1873035169.html
Американцев обязали сообщать о собственности с долей ЦБ и Минфина России
Американцев обязали сообщать о собственности с долей ЦБ и Минфина России - РИА Новости, 19.05.2023
Американцев обязали сообщать о собственности с долей ЦБ и Минфина России
Минфин США обязал американцев уведомлять ведомство о собственности, в которой есть доля ЦБ РФ, Минфина РФ, Фонда национального благосостояния России, сообщает... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T20:26
2023-05-19T20:26
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
санкции в отношении россии
в мире
фонд национального благосостояния россии
министерство финансов рф (минфин россии)
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Минфин США обязал американцев уведомлять ведомство о собственности, в которой есть доля ЦБ РФ, Минфина РФ, Фонда национального благосостояния России, сообщает управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства. "Управление по контролю за иностранными активами также вносит поправки в Директиву 4, "Запреты, связанные с операциями с участием Центрального банка РФ, Фонда национального благосостояния РФ и Министерства финансов РФ" с тем, чтобы потребовать от граждан США сообщать управлению по контролю за иностранными активами о любом имуществе, находящемся в их владении или под их контролем, в котором имеется доля Центрального банка РФ, Фонда национального благосостояния РФ или Министерства финансов РФ". Это требование введено для предоставления дополнительной информации о российских суверенных активах, заблокированных в юрисдикции США. "Это согласуется с аналогичной мерой, недавно принятой Европейским Союзом, и реализует сегодняшнее обязательство лидеров G7 предпринять шаги для полного отображения суверенных активов России, которые останутся в юрисдикциях G7 до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине". - отмечается в документе. В феврале ЕС утвердил создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины по инициативе председательствующей в первом полугодии 2023 года в Совете Евросоюза Швеции. Группу возглавил генеральный директор Национального управления по торговле Швеции Андерс Анлид. Сообщалось, что специальная рабочая группа изучит местонахождение активов и их стоимость, проведет разносторонний анализ возможностей и целесообразности их использования, включая юридический, финансовый, экономический и политический.
https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872540964.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, санкции в отношении россии, в мире, фонд национального благосостояния россии, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Санкции в отношении России, В мире, Фонд национального благосостояния России, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Американцев обязали сообщать о собственности с долей ЦБ и Минфина России

Американцев обязали сообщать о собственности с долей российских Центробанка, ФНБ и Минфина

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Минфин США обязал американцев уведомлять ведомство о собственности, в которой есть доля ЦБ РФ, Минфина РФ, Фонда национального благосостояния России, сообщает управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.
"Управление по контролю за иностранными активами также вносит поправки в Директиву 4, "Запреты, связанные с операциями с участием Центрального банка РФ, Фонда национального благосостояния РФ и Министерства финансов РФ" с тем, чтобы потребовать от граждан США сообщать управлению по контролю за иностранными активами о любом имуществе, находящемся в их владении или под их контролем, в котором имеется доля Центрального банка РФ, Фонда национального благосостояния РФ или Министерства финансов РФ".
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
СМИ: Минфин США нанял экономистов для изучения последствий санкций
18 мая, 08:56
Это требование введено для предоставления дополнительной информации о российских суверенных активах, заблокированных в юрисдикции США. "Это согласуется с аналогичной мерой, недавно принятой Европейским Союзом, и реализует сегодняшнее обязательство лидеров G7 предпринять шаги для полного отображения суверенных активов России, которые останутся в юрисдикциях G7 до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине". - отмечается в документе.
В феврале ЕС утвердил создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины по инициативе председательствующей в первом полугодии 2023 года в Совете Евросоюза Швеции. Группу возглавил генеральный директор Национального управления по торговле Швеции Андерс Анлид. Сообщалось, что специальная рабочая группа изучит местонахождение активов и их стоимость, проведет разносторонний анализ возможностей и целесообразности их использования, включая юридический, финансовый, экономический и политический.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
США объявили о составе нового пакета санкций против России
18 мая, 23:09
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияСанкции в отношении РоссииВ миреФонд национального благосостояния РоссииМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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