https://ria.ru/20230519/migratsiya-1872946782.html
Противники пытаются создать миграционные проблемы в России, заявил Путин
Противники пытаются создать миграционные проблемы в России, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
Противники пытаются создать миграционные проблемы в России, заявил Путин
В вопросах миграции в России еще есть очень много проблем, но удивительно, что противники и здесь пытаются создать России проблемы, хотя у них самих их много,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:01
2023-05-19T15:01
2023-05-19T15:12
россия
владимир путин
в мире
миграция
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В вопросах миграции в России еще есть очень много проблем, но удивительно, что противники и здесь пытаются создать России проблемы, хотя у них самих их много, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.Он отметил, что каждая из них представляет особую ценность и является в высшей степени острой.Он отметил, что тем не менее они стараются и России тоже создать проблемы.
https://ria.ru/20230519/politika-1872946170.html
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РИА Новости
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россия, владимир путин, в мире, миграция
Россия, Владимир Путин, В мире, Миграция
Противники пытаются создать миграционные проблемы в России, заявил Путин
Путин: противники пытаются создать миграционные проблемы в России, хотя их много и у них
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В вопросах миграции в России еще есть очень много проблем, но удивительно, что противники и здесь пытаются создать России проблемы, хотя у них самих их много, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
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"Еще одно важное направление - это миграция, учитывая ее влияние на уровень и качество межнациональных отношений в стране. Конечно, здесь очень много проблем, мы прекрасно это понимаем и видим все эти проблемы", - сказал Путин.
Путин призвал исходить из интересов россиян в миграционной политике
Он отметил, что каждая из них представляет особую ценность и является в высшей степени острой.
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"Но и здесь наши, так называемые, противники пытаются нам помешать, создать дополнительные проблемы. Странно. Когда я смотрю на это, удивляюсь. У них у самих там проблем выше крыши. Они не справляются с этим совершенно, абсолютно. Люди, которые к ним приезжают и живут на территории их стран, не ощущают себя гражданами этих государств, живут там годами и не владеют местным языком. Просто удивительно, но это факт, факт", - сказал Путин.
Он отметил, что тем не менее они стараются и России тоже создать проблемы.
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"Здесь чего-то кочергой пытаются поковырять для того, чтобы усугубить те проблемы, которые, действительно, есть. Но мы понимаем, что они есть. Мы знаем, что нужно делать. И несмотря на всю сложность этих проблем, нужно постоянно работать над их решением", - заявил президент.
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