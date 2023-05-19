https://ria.ru/20230519/migratsiya-1872946782.html

Противники пытаются создать миграционные проблемы в России, заявил Путин

Противники пытаются создать миграционные проблемы в России, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023

Противники пытаются создать миграционные проблемы в России, заявил Путин

В вопросах миграции в России еще есть очень много проблем, но удивительно, что противники и здесь пытаются создать России проблемы, хотя у них самих их много,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:01

2023-05-19T15:01

2023-05-19T15:12

россия

владимир путин

в мире

миграция

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В вопросах миграции в России еще есть очень много проблем, но удивительно, что противники и здесь пытаются создать России проблемы, хотя у них самих их много, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.Он отметил, что каждая из них представляет особую ценность и является в высшей степени острой.Он отметил, что тем не менее они стараются и России тоже создать проблемы.

https://ria.ru/20230519/politika-1872946170.html

https://ria.ru/20230516/proekt-1872227010.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, в мире, миграция