https://ria.ru/20230519/melanoma-1872593889.html
Главный дерматовенеролог Минздрава рассказал, как защититься от рака
Главный дерматовенеролог Минздрава рассказал, как защититься от рака - РИА Новости, 19.05.2023
Главный дерматовенеролог Минздрава рассказал, как защититься от рака
В России значительно улучшилась диагностика меланомы — одного из самых опасных видов рака. Недаром эксперты советуют не реже раза в год посещать дерматолога. Не РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:00
2023-05-19T08:00
2023-05-19T08:04
наука
россия
австралия
африка
николай потекаев
меланома
рак
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Николай Гурьянов. В России значительно улучшилась диагностика меланомы — одного из самых опасных видов рака. Недаром эксперты советуют не реже раза в год посещать дерматолога. Не менее важно знать, как защищаться от заболевания, ведь летом риск его возникновения возрастает."Бело-голубая вуаль"Меланому важно выявить на ранних стадиях, потому что она очень быстро дает метастазы. Патологические клетки попадают в кровеносные и лимфатические сосуды, разносятся по организму и создают новые очаги, объясняет главный внештатный специалист Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.Меланому часто связывают с невусами — родинками. Действительно, человек, у которого их много, в группе риска. Но далеко не всякая представляет опасность.Часто люди боятся сорвать выпуклую родинку — якобы из-за этого может развиться меланома. На самом деле опухоль обычно возникает на месте так называемого диспластического невуса. "Это плоское пятно, которое нельзя почувствовать на ощупь — можно только увидеть. Оно очень темное, неоднородного цвета, с нечеткими краями — похоже на кляксу. Размер — от одного до пяти миллиметров", — уточняет Потекаев.Отличить диспластический невус от меланомы может только специалист. Для этого применяют дерматоскоп. Его прикладывают оптической частью к коже, чтобы рассмотреть поверхность новообразования, увеличенную в 20 раз. Один из признаков опухоли — так называемая бело-голубая вуаль, легкая "дымка", которую с помощью прибора можно увидеть над патологией.Второй метод — гистологический. Иногда без лабораторного анализа тканей сложно определить, начался ли онкологический процесс. Поэтому подозрительный элемент удаляют, и дальнейшие исследования подтверждают или опровергают диагноз. Если этого не сделать, есть риск упустить развитие болезни.Почему болеют в АвстралииПодверженность раку кожи зависит и от генетических факторов. В группе риска — те, чьи близкие родственники перенесли заболевание. "Если меланома уже была у вас ранее, нужно особенно тщательно беречься от солнца, а о том, чтобы загорать, и речи быть не может", — предупреждает эксперт.Влияют и этнические особенности. Существует шесть фототипов кожи."Первый — самый светлый. Его обладатели — часто это голубоглазые блондины — не загорают, а обгорают. Такой тип распространен у скандинавов и ирландцев", — объясняет Потекаев.Шестой фототип характерен для жителей Африки южнее Сахары, афроамериканцев, некоторых коренных народов Австралии и Океании. Черная кожа насыщена меланином, который работает как защитный экран, поглощая ультрафиолет. Крем от солнца таким людям практически не нужен, говорит эксперт."В Италии меланома бывает в десять-пятнадцать раз реже, чем в Австралии. Этнические итальянцы веками приспосабливались к жизни под ярким солнцем, а родину кенгуру населяют в основном этнические англичане и британские кельты — среди них очень распространен первый фототип, который колоссально отличается от фототипа австралийских аборигенов", — рассказывает Потекаев.В России чаще всего встречаются второй (в средней полосе) и третий (на юге) типы кожи. Первый тоже есть, но его меньше.Заболеваемость меланомой в России в 2021-м составила 7,84 случая на 100 тысяч населения. За десять лет показатель вырос на 28,5%. Во многом из-за повышения качества диагностики."За 20 минут до выхода"Меланома связана с особенностями поведения: она активно поражает тех, кто много времени отдыхает на юге, а также любителей соляриев.Северянам нельзя пренебрегать солнцезащитным кремом не только в жарких странах, но и в высоких широтах в теплое время года."Когда солнце активно и вы собираетесь на долгую прогулку, нужно нанести защитные средства на кожу за 20 минут до выхода на улицу — крем должен впитаться", — говорит эксперт.Если находитесь на солнце весь день, например, работаете на огороде, крем следует наносить неоднократно — примерно каждые три часа.Необходимо беречь от солнца маленьких детей — до трех лет системы защиты еще не успевают сформироваться.Врача-дерматолога рекомендуется посещать как минимум раз в год. В столице действует программа ранней диагностики и профилактики злокачественных новообразований кожи. Провериться можно в филиалах Московского центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ.
https://ria.ru/20230320/borschevik-1858662423.html
https://ria.ru/20220723/rak-1804328115.html
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россия, австралия, африка, николай потекаев, меланома, рак
Наука, Россия, Австралия, Африка, Николай Потекаев, Меланома, Рак
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Николай Гурьянов. В России значительно улучшилась диагностика меланомы — одного из самых опасных видов рака. Недаром эксперты советуют не реже раза в год посещать дерматолога. Не менее важно знать, как защищаться от заболевания, ведь летом риск его возникновения возрастает.
Меланому важно выявить на ранних стадиях, потому что она очень быстро дает метастазы. Патологические клетки попадают в кровеносные и лимфатические сосуды, разносятся по организму и создают новые очаги, объясняет главный внештатный специалист Минздрава России
по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев
.
Меланому часто связывают с невусами — родинками. Действительно, человек, у которого их много, в группе риска. Но далеко не всякая представляет опасность.
Часто люди боятся сорвать выпуклую родинку — якобы из-за этого может развиться меланома. На самом деле опухоль обычно возникает на месте так называемого диспластического невуса.
"Это плоское пятно, которое нельзя почувствовать на ощупь — можно только увидеть. Оно очень темное, неоднородного цвета, с нечеткими краями — похоже на кляксу. Размер — от одного до пяти миллиметров", — уточняет Потекаев.
Отличить диспластический невус от меланомы может только специалист. Для этого применяют дерматоскоп. Его прикладывают оптической частью к коже, чтобы рассмотреть поверхность новообразования, увеличенную в 20 раз. Один из признаков опухоли — так называемая бело-голубая вуаль, легкая "дымка", которую с помощью прибора можно увидеть над патологией.
Второй метод — гистологический. Иногда без лабораторного анализа тканей сложно определить, начался ли онкологический процесс. Поэтому подозрительный элемент удаляют, и дальнейшие исследования подтверждают или опровергают диагноз. Если этого не сделать, есть риск упустить развитие болезни.
Почему болеют в Австралии
Подверженность раку кожи зависит и от генетических факторов. В группе риска — те, чьи близкие родственники перенесли заболевание. "Если меланома уже была у вас ранее, нужно особенно тщательно беречься от солнца, а о том, чтобы загорать, и речи быть не может", — предупреждает эксперт.
Влияют и этнические особенности. Существует шесть фототипов кожи.
"Первый — самый светлый. Его обладатели — часто это голубоглазые блондины — не загорают, а обгорают. Такой тип распространен у скандинавов и ирландцев", — объясняет Потекаев.
Шестой фототип характерен для жителей Африки
южнее Сахары
, афроамериканцев, некоторых коренных народов Австралии и Океании. Черная кожа насыщена меланином, который работает как защитный экран, поглощая ультрафиолет. Крем от солнца таким людям практически не нужен, говорит эксперт.
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"В Италии
меланома бывает в десять-пятнадцать раз реже, чем в Австралии. Этнические итальянцы веками приспосабливались к жизни под ярким солнцем, а родину кенгуру населяют в основном этнические англичане и британские кельты — среди них очень распространен первый фототип, который колоссально отличается от фототипа австралийских аборигенов", — рассказывает Потекаев.
В России чаще всего встречаются второй (в средней полосе) и третий (на юге) типы кожи. Первый тоже есть, но его меньше.
Заболеваемость меланомой в России в 2021-м составила 7,84 случая на 100 тысяч населения. За десять лет показатель вырос на 28,5%. Во многом из-за повышения качества диагностики.
Меланома связана с особенностями поведения: она активно поражает тех, кто много времени отдыхает на юге, а также любителей соляриев.
Северянам нельзя пренебрегать солнцезащитным кремом не только в жарких странах, но и в высоких широтах в теплое время года.
"Когда солнце активно и вы собираетесь на долгую прогулку, нужно нанести защитные средства на кожу за 20 минут до выхода на улицу — крем должен впитаться", — говорит эксперт.
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Если находитесь на солнце весь день, например, работаете на огороде, крем следует наносить неоднократно — примерно каждые три часа.
Необходимо беречь от солнца маленьких детей — до трех лет системы защиты еще не успевают сформироваться.
Врача-дерматолога рекомендуется посещать как минимум раз в год. В столице действует программа ранней диагностики и профилактики злокачественных новообразований кожи. Провериться можно в филиалах Московского центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ.