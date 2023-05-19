https://ria.ru/20230519/melanoma-1872593889.html

Главный дерматовенеролог Минздрава рассказал, как защититься от рака

Главный дерматовенеролог Минздрава рассказал, как защититься от рака - РИА Новости, 19.05.2023

Главный дерматовенеролог Минздрава рассказал, как защититься от рака

В России значительно улучшилась диагностика меланомы — одного из самых опасных видов рака. Недаром эксперты советуют не реже раза в год посещать дерматолога. Не РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T08:00

2023-05-19T08:00

2023-05-19T08:04

наука

россия

австралия

африка

николай потекаев

меланома

рак

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Николай Гурьянов. В России значительно улучшилась диагностика меланомы — одного из самых опасных видов рака. Недаром эксперты советуют не реже раза в год посещать дерматолога. Не менее важно знать, как защищаться от заболевания, ведь летом риск его возникновения возрастает."Бело-голубая вуаль"Меланому важно выявить на ранних стадиях, потому что она очень быстро дает метастазы. Патологические клетки попадают в кровеносные и лимфатические сосуды, разносятся по организму и создают новые очаги, объясняет главный внештатный специалист Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.Меланому часто связывают с невусами — родинками. Действительно, человек, у которого их много, в группе риска. Но далеко не всякая представляет опасность.Часто люди боятся сорвать выпуклую родинку — якобы из-за этого может развиться меланома. На самом деле опухоль обычно возникает на месте так называемого диспластического невуса. "Это плоское пятно, которое нельзя почувствовать на ощупь — можно только увидеть. Оно очень темное, неоднородного цвета, с нечеткими краями — похоже на кляксу. Размер — от одного до пяти миллиметров", — уточняет Потекаев.Отличить диспластический невус от меланомы может только специалист. Для этого применяют дерматоскоп. Его прикладывают оптической частью к коже, чтобы рассмотреть поверхность новообразования, увеличенную в 20 раз. Один из признаков опухоли — так называемая бело-голубая вуаль, легкая "дымка", которую с помощью прибора можно увидеть над патологией.Второй метод — гистологический. Иногда без лабораторного анализа тканей сложно определить, начался ли онкологический процесс. Поэтому подозрительный элемент удаляют, и дальнейшие исследования подтверждают или опровергают диагноз. Если этого не сделать, есть риск упустить развитие болезни.Почему болеют в АвстралииПодверженность раку кожи зависит и от генетических факторов. В группе риска — те, чьи близкие родственники перенесли заболевание. "Если меланома уже была у вас ранее, нужно особенно тщательно беречься от солнца, а о том, чтобы загорать, и речи быть не может", — предупреждает эксперт.Влияют и этнические особенности. Существует шесть фототипов кожи."Первый — самый светлый. Его обладатели — часто это голубоглазые блондины — не загорают, а обгорают. Такой тип распространен у скандинавов и ирландцев", — объясняет Потекаев.Шестой фототип характерен для жителей Африки южнее Сахары, афроамериканцев, некоторых коренных народов Австралии и Океании. Черная кожа насыщена меланином, который работает как защитный экран, поглощая ультрафиолет. Крем от солнца таким людям практически не нужен, говорит эксперт."В Италии меланома бывает в десять-пятнадцать раз реже, чем в Австралии. Этнические итальянцы веками приспосабливались к жизни под ярким солнцем, а родину кенгуру населяют в основном этнические англичане и британские кельты — среди них очень распространен первый фототип, который колоссально отличается от фототипа австралийских аборигенов", — рассказывает Потекаев.В России чаще всего встречаются второй (в средней полосе) и третий (на юге) типы кожи. Первый тоже есть, но его меньше.Заболеваемость меланомой в России в 2021-м составила 7,84 случая на 100 тысяч населения. За десять лет показатель вырос на 28,5%. Во многом из-за повышения качества диагностики."За 20 минут до выхода"Меланома связана с особенностями поведения: она активно поражает тех, кто много времени отдыхает на юге, а также любителей соляриев.Северянам нельзя пренебрегать солнцезащитным кремом не только в жарких странах, но и в высоких широтах в теплое время года."Когда солнце активно и вы собираетесь на долгую прогулку, нужно нанести защитные средства на кожу за 20 минут до выхода на улицу — крем должен впитаться", — говорит эксперт.Если находитесь на солнце весь день, например, работаете на огороде, крем следует наносить неоднократно — примерно каждые три часа.Необходимо беречь от солнца маленьких детей — до трех лет системы защиты еще не успевают сформироваться.Врача-дерматолога рекомендуется посещать как минимум раз в год. В столице действует программа ранней диагностики и профилактики злокачественных новообразований кожи. Провериться можно в филиалах Московского центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ.

https://ria.ru/20230320/borschevik-1858662423.html

https://ria.ru/20220723/rak-1804328115.html

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россия, австралия, африка, николай потекаев, меланома, рак