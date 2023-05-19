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Главный дерматовенеролог Минздрава рассказал, как защититься от рака - РИА Новости, 19.05.2023
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Наука
 
08:00 19.05.2023 (обновлено: 08:04 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/melanoma-1872593889.html
Главный дерматовенеролог Минздрава рассказал, как защититься от рака
Главный дерматовенеролог Минздрава рассказал, как защититься от рака - РИА Новости, 19.05.2023
Главный дерматовенеролог Минздрава рассказал, как защититься от рака
В России значительно улучшилась диагностика меланомы — одного из самых опасных видов рака. Недаром эксперты советуют не реже раза в год посещать дерматолога. Не РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:00
2023-05-19T08:04
наука
россия
австралия
африка
николай потекаев
меланома
рак
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Николай Гурьянов. В России значительно улучшилась диагностика меланомы — одного из самых опасных видов рака. Недаром эксперты советуют не реже раза в год посещать дерматолога. Не менее важно знать, как защищаться от заболевания, ведь летом риск его возникновения возрастает."Бело-голубая вуаль"Меланому важно выявить на ранних стадиях, потому что она очень быстро дает метастазы. Патологические клетки попадают в кровеносные и лимфатические сосуды, разносятся по организму и создают новые очаги, объясняет главный внештатный специалист Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.Меланому часто связывают с невусами — родинками. Действительно, человек, у которого их много, в группе риска. Но далеко не всякая представляет опасность.Часто люди боятся сорвать выпуклую родинку — якобы из-за этого может развиться меланома. На самом деле опухоль обычно возникает на месте так называемого диспластического невуса. "Это плоское пятно, которое нельзя почувствовать на ощупь — можно только увидеть. Оно очень темное, неоднородного цвета, с нечеткими краями — похоже на кляксу. Размер — от одного до пяти миллиметров", — уточняет Потекаев.Отличить диспластический невус от меланомы может только специалист. Для этого применяют дерматоскоп. Его прикладывают оптической частью к коже, чтобы рассмотреть поверхность новообразования, увеличенную в 20 раз. Один из признаков опухоли — так называемая бело-голубая вуаль, легкая "дымка", которую с помощью прибора можно увидеть над патологией.Второй метод — гистологический. Иногда без лабораторного анализа тканей сложно определить, начался ли онкологический процесс. Поэтому подозрительный элемент удаляют, и дальнейшие исследования подтверждают или опровергают диагноз. Если этого не сделать, есть риск упустить развитие болезни.Почему болеют в АвстралииПодверженность раку кожи зависит и от генетических факторов. В группе риска — те, чьи близкие родственники перенесли заболевание. "Если меланома уже была у вас ранее, нужно особенно тщательно беречься от солнца, а о том, чтобы загорать, и речи быть не может", — предупреждает эксперт.Влияют и этнические особенности. Существует шесть фототипов кожи."Первый — самый светлый. Его обладатели — часто это голубоглазые блондины — не загорают, а обгорают. Такой тип распространен у скандинавов и ирландцев", — объясняет Потекаев.Шестой фототип характерен для жителей Африки южнее Сахары, афроамериканцев, некоторых коренных народов Австралии и Океании. Черная кожа насыщена меланином, который работает как защитный экран, поглощая ультрафиолет. Крем от солнца таким людям практически не нужен, говорит эксперт."В Италии меланома бывает в десять-пятнадцать раз реже, чем в Австралии. Этнические итальянцы веками приспосабливались к жизни под ярким солнцем, а родину кенгуру населяют в основном этнические англичане и британские кельты — среди них очень распространен первый фототип, который колоссально отличается от фототипа австралийских аборигенов", — рассказывает Потекаев.В России чаще всего встречаются второй (в средней полосе) и третий (на юге) типы кожи. Первый тоже есть, но его меньше.Заболеваемость меланомой в России в 2021-м составила 7,84 случая на 100 тысяч населения. За десять лет показатель вырос на 28,5%. Во многом из-за повышения качества диагностики."За 20 минут до выхода"Меланома связана с особенностями поведения: она активно поражает тех, кто много времени отдыхает на юге, а также любителей соляриев.Северянам нельзя пренебрегать солнцезащитным кремом не только в жарких странах, но и в высоких широтах в теплое время года."Когда солнце активно и вы собираетесь на долгую прогулку, нужно нанести защитные средства на кожу за 20 минут до выхода на улицу — крем должен впитаться", — говорит эксперт.Если находитесь на солнце весь день, например, работаете на огороде, крем следует наносить неоднократно — примерно каждые три часа.Необходимо беречь от солнца маленьких детей — до трех лет системы защиты еще не успевают сформироваться.Врача-дерматолога рекомендуется посещать как минимум раз в год. В столице действует программа ранней диагностики и профилактики злокачественных новообразований кожи. Провериться можно в филиалах Московского центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ.
https://ria.ru/20230320/borschevik-1858662423.html
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россия, австралия, африка, николай потекаев, меланома, рак
Наука, Россия, Австралия, Африка, Николай Потекаев, Меланома, Рак

Главный дерматовенеролог Минздрава рассказал, как защититься от рака

© iStock.com / Christoph BurgstedtИллюстрация раковой клетки и лимфоцитов
Иллюстрация раковой клетки и лимфоцитов - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© iStock.com / Christoph Burgstedt
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Николай Гурьянов. В России значительно улучшилась диагностика меланомы — одного из самых опасных видов рака. Недаром эксперты советуют не реже раза в год посещать дерматолога. Не менее важно знать, как защищаться от заболевания, ведь летом риск его возникновения возрастает.

"Бело-голубая вуаль"

Меланому важно выявить на ранних стадиях, потому что она очень быстро дает метастазы. Патологические клетки попадают в кровеносные и лимфатические сосуды, разносятся по организму и создают новые очаги, объясняет главный внештатный специалист Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.
Меланому часто связывают с невусами — родинками. Действительно, человек, у которого их много, в группе риска. Но далеко не всякая представляет опасность.
Часто люди боятся сорвать выпуклую родинку — якобы из-за этого может развиться меланома. На самом деле опухоль обычно возникает на месте так называемого диспластического невуса.
"Это плоское пятно, которое нельзя почувствовать на ощупь — можно только увидеть. Оно очень темное, неоднородного цвета, с нечеткими краями — похоже на кляксу. Размер — от одного до пяти миллиметров", — уточняет Потекаев.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/rob3000, National Cancer InstituteМеланома
Меланома - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/rob3000, National Cancer Institute
Меланома
Отличить диспластический невус от меланомы может только специалист. Для этого применяют дерматоскоп. Его прикладывают оптической частью к коже, чтобы рассмотреть поверхность новообразования, увеличенную в 20 раз. Один из признаков опухоли — так называемая бело-голубая вуаль, легкая "дымка", которую с помощью прибора можно увидеть над патологией.
Второй метод — гистологический. Иногда без лабораторного анализа тканей сложно определить, начался ли онкологический процесс. Поэтому подозрительный элемент удаляют, и дальнейшие исследования подтверждают или опровергают диагноз. Если этого не сделать, есть риск упустить развитие болезни.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНиколай Потекаев — доктор медицинских наук
Николай Потекаев – доктор медицинских наук - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Николай Потекаев — доктор медицинских наук

Почему болеют в Австралии

Подверженность раку кожи зависит и от генетических факторов. В группе риска — те, чьи близкие родственники перенесли заболевание. "Если меланома уже была у вас ранее, нужно особенно тщательно беречься от солнца, а о том, чтобы загорать, и речи быть не может", — предупреждает эксперт.
Влияют и этнические особенности. Существует шесть фототипов кожи.
"Первый — самый светлый. Его обладатели — часто это голубоглазые блондины — не загорают, а обгорают. Такой тип распространен у скандинавов и ирландцев", — объясняет Потекаев.
Шестой фототип характерен для жителей Африки южнее Сахары, афроамериканцев, некоторых коренных народов Австралии и Океании. Черная кожа насыщена меланином, который работает как защитный экран, поглощая ультрафиолет. Крем от солнца таким людям практически не нужен, говорит эксперт.
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Италии меланома бывает в десять-пятнадцать раз реже, чем в Австралии. Этнические итальянцы веками приспосабливались к жизни под ярким солнцем, а родину кенгуру населяют в основном этнические англичане и британские кельты — среди них очень распространен первый фототип, который колоссально отличается от фототипа австралийских аборигенов", — рассказывает Потекаев.
В России чаще всего встречаются второй (в средней полосе) и третий (на юге) типы кожи. Первый тоже есть, но его меньше.
Заболеваемость меланомой в России в 2021-м составила 7,84 случая на 100 тысяч населения. За десять лет показатель вырос на 28,5%. Во многом из-за повышения качества диагностики.

"За 20 минут до выхода"

Меланома связана с особенностями поведения: она активно поражает тех, кто много времени отдыхает на юге, а также любителей соляриев.
Северянам нельзя пренебрегать солнцезащитным кремом не только в жарких странах, но и в высоких широтах в теплое время года.
"Когда солнце активно и вы собираетесь на долгую прогулку, нужно нанести защитные средства на кожу за 20 минут до выхода на улицу — крем должен впитаться", — говорит эксперт.
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Если находитесь на солнце весь день, например, работаете на огороде, крем следует наносить неоднократно — примерно каждые три часа.
Необходимо беречь от солнца маленьких детей — до трех лет системы защиты еще не успевают сформироваться.
Врача-дерматолога рекомендуется посещать как минимум раз в год. В столице действует программа ранней диагностики и профилактики злокачественных новообразований кожи. Провериться можно в филиалах Московского центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ.
 
НаукаРоссияАвстралияАфрикаНиколай ПотекаевМеланомаРак
 
 
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