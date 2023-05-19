https://ria.ru/20230519/medvedchuk-1872907327.html

Украинский суд постановил конфисковать у жены Медведчука земли под Киевом

Украинский суд постановил конфисковать у жены Медведчука земли под Киевом - РИА Новости, 19.05.2023

Украинский суд постановил конфисковать у жены Медведчука земли под Киевом

Хозяйственный суд Киевской области постановил конфисковать у супруги оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко 9,5 гектаров земли под Киевом,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:32

2023-05-19T13:32

2023-05-19T13:32

в мире

украина

киевская область

виктор медведчук

оксана марченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783769446_629:826:2801:2048_1920x0_80_0_0_7a7d85f9fb2433d5a51eab071482e3c6.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Хозяйственный суд Киевской области постановил конфисковать у супруги оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко 9,5 гектаров земли под Киевом, сообщили в пятницу в офисе генпрокурора Украины. Как сообщило в апреле украинское издание "Страна", служба безопасности Украины объявила Марченко в розыск. По данным издания, ее обвиняют в финансировании действий, "совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти". В конце февраля были арестованы ее активы на более чем 5,6 миллиардов гривен (более 151 миллиона долларов). "Прокуроры вернули земли на берегу Днепра из незаконной собственности супруги лидера запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ). Киевская областная прокуратура в суде отстояла право государства на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 гектаров стоимостью более 204 миллионов гривен (более 5,5 миллиона долларов)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Прокуратура привела доказательства, что часть лесного участка на берегу Днепра в Бориспольском районе в Киевской области была неправомерно отчуждена и внесена в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является супруга Медведчука. По данным ведомства, учитывая нарушение требований законодательства, Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность этих земель. Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России. По информации ведомства, бизнес-структура Марченко, расположенная в Ялте, регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма платежей составила более 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Кроме того, крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД России об охране объектов в Крыму, которые принадлежат Медведчуку. Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.

https://ria.ru/20230223/aktivy-1854008214.html

https://ria.ru/20230430/delo-1868839901.html

https://ria.ru/20230406/ssha-1863471166.html

украина

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киевская область, виктор медведчук, оксана марченко