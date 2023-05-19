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Украинский суд постановил конфисковать у жены Медведчука земли под Киевом - РИА Новости, 19.05.2023
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13:32 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/medvedchuk-1872907327.html
Украинский суд постановил конфисковать у жены Медведчука земли под Киевом
Украинский суд постановил конфисковать у жены Медведчука земли под Киевом - РИА Новости, 19.05.2023
Украинский суд постановил конфисковать у жены Медведчука земли под Киевом
Хозяйственный суд Киевской области постановил конфисковать у супруги оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко 9,5 гектаров земли под Киевом,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:32
2023-05-19T13:32
в мире
украина
киевская область
виктор медведчук
оксана марченко
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Хозяйственный суд Киевской области постановил конфисковать у супруги оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко 9,5 гектаров земли под Киевом, сообщили в пятницу в офисе генпрокурора Украины. Как сообщило в апреле украинское издание "Страна", служба безопасности Украины объявила Марченко в розыск. По данным издания, ее обвиняют в финансировании действий, "совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти". В конце февраля были арестованы ее активы на более чем 5,6 миллиардов гривен (более 151 миллиона долларов). "Прокуроры вернули земли на берегу Днепра из незаконной собственности супруги лидера запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ). Киевская областная прокуратура в суде отстояла право государства на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 гектаров стоимостью более 204 миллионов гривен (более 5,5 миллиона долларов)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Прокуратура привела доказательства, что часть лесного участка на берегу Днепра в Бориспольском районе в Киевской области была неправомерно отчуждена и внесена в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является супруга Медведчука. По данным ведомства, учитывая нарушение требований законодательства, Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность этих земель. Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России. По информации ведомства, бизнес-структура Марченко, расположенная в Ялте, регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма платежей составила более 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Кроме того, крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД России об охране объектов в Крыму, которые принадлежат Медведчуку. Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.
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в мире, украина, киевская область, виктор медведчук, оксана марченко
В мире, Украина, Киевская область, Виктор Медведчук, Оксана Марченко
Украинский суд постановил конфисковать у жены Медведчука земли под Киевом

Украинский суд постановил конфисковать у Оксаны Марченко 9,5 гектара земли под Киевом

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЖена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Хозяйственный суд Киевской области постановил конфисковать у супруги оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко 9,5 гектаров земли под Киевом, сообщили в пятницу в офисе генпрокурора Украины.
Как сообщило в апреле украинское издание "Страна", служба безопасности Украины объявила Марченко в розыск. По данным издания, ее обвиняют в финансировании действий, "совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти". В конце февраля были арестованы ее активы на более чем 5,6 миллиардов гривен (более 151 миллиона долларов).
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"Прокуроры вернули земли на берегу Днепра из незаконной собственности супруги лидера запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ). Киевская областная прокуратура в суде отстояла право государства на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 гектаров стоимостью более 204 миллионов гривен (более 5,5 миллиона долларов)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Прокуратура привела доказательства, что часть лесного участка на берегу Днепра в Бориспольском районе в Киевской области была неправомерно отчуждена и внесена в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является супруга Медведчука. По данным ведомства, учитывая нарушение требований законодательства, Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность этих земель.
Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России. По информации ведомства, бизнес-структура Марченко, расположенная в Ялте, регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма платежей составила более 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Кроме того, крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД России об охране объектов в Крыму, которые принадлежат Медведчуку.
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Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.
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