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Ученые из Китая доказали наличие в прошлом океана на Марсе - РИА Новости, 19.05.2023
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Наука
 
12:37 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/mars-1872884834.html
Ученые из Китая доказали наличие в прошлом океана на Марсе
Ученые из Китая доказали наличие в прошлом океана на Марсе - РИА Новости, 19.05.2023
Ученые из Китая доказали наличие в прошлом океана на Марсе
Группа исследователей из Китайского университета геологических наук (Ухань) обнаружила прямые доказательства присутствия на поверхности Марса в прошлом древнего РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:37
2023-05-19T12:37
наука
космос - риа наука
марс
китай
ухань
наука
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Группа исследователей из Китайского университета геологических наук (Ухань) обнаружила прямые доказательства присутствия на поверхности Марса в прошлом древнего океана, передает в пятницу агентство Синьхуа. Как отмечает агентство, группа исследователей, возглавляемая профессором Сяо Луном, проанализировала данные, полученные мультиспектральной камерой китайского марсохода "Чжужун", и впервые обнаружила "петрологические доказательства наличия морских осадочных пород на поверхности Марса". Агентство отмечает, что в ходе исследований ранее были обнаружены признаки большого количества жидкости на Марсе в прошлом, однако эти утверждения оставались спорными из-за отсутствия анализа на месте. Прошлые наблюдения с Земли показали, что за 3,7 миллиарда лет Марс потерял воды, которой хватило бы покрыть всю поверхность красной планеты океаном на 140 метров. Некоторые учёные полагают, что большая часть этой воды могла не испариться в космос, а до сих пор быть скрытой на небольшой глубине в недрах Марса. Первый китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" для исследований Марса, состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Марсоход "Чжужун" в составе аппарата "Тяньвэнь-1" 15 мая 2021 года осуществил успешную мягкую посадку в южной части равнины Утопия на поверхности Марса. Главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей. КНР стала первой страной в мире, кому удалось за одну миссию совершить облет Марса и посадку, а также провести исследования Красной планеты с помощью марсохода.
https://ria.ru/20230324/mars-1860247653.html
https://ria.ru/20221225/insayt-1840767399.html
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космос - риа наука, марс, китай, ухань, наука
Наука, Космос - РИА Наука, Марс, Китай, Ухань, Наука
Ученые из Китая доказали наличие в прошлом океана на Марсе

Ученые из Китая обнаружила доказательства присутствия на Марсе в прошлом древнего океана

© China National Space AdministrationКарта поверхности Марса, созданную на основе данных китайского космического аппарата "Тяньвэнь-1"
Карта поверхности Марса, созданную на основе данных китайского космического аппарата Тяньвэнь-1
© China National Space Administration
Карта поверхности Марса, созданную на основе данных китайского космического аппарата "Тяньвэнь-1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Группа исследователей из Китайского университета геологических наук (Ухань) обнаружила прямые доказательства присутствия на поверхности Марса в прошлом древнего океана, передает в пятницу агентство Синьхуа.
Как отмечает агентство, группа исследователей, возглавляемая профессором Сяо Луном, проанализировала данные, полученные мультиспектральной камерой китайского марсохода "Чжужун", и впервые обнаружила "петрологические доказательства наличия морских осадочных пород на поверхности Марса".
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Агентство отмечает, что в ходе исследований ранее были обнаружены признаки большого количества жидкости на Марсе в прошлом, однако эти утверждения оставались спорными из-за отсутствия анализа на месте.
Прошлые наблюдения с Земли показали, что за 3,7 миллиарда лет Марс потерял воды, которой хватило бы покрыть всю поверхность красной планеты океаном на 140 метров. Некоторые учёные полагают, что большая часть этой воды могла не испариться в космос, а до сих пор быть скрытой на небольшой глубине в недрах Марса.
Первый китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" для исследований Марса, состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Марсоход "Чжужун" в составе аппарата "Тяньвэнь-1" 15 мая 2021 года осуществил успешную мягкую посадку в южной части равнины Утопия на поверхности Марса. Главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей. КНР стала первой страной в мире, кому удалось за одну миссию совершить облет Марса и посадку, а также провести исследования Красной планеты с помощью марсохода.
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