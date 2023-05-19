https://ria.ru/20230519/mars-1872884834.html

Ученые из Китая доказали наличие в прошлом океана на Марсе

Ученые из Китая доказали наличие в прошлом океана на Марсе - РИА Новости, 19.05.2023

Ученые из Китая доказали наличие в прошлом океана на Марсе

Группа исследователей из Китайского университета геологических наук (Ухань) обнаружила прямые доказательства присутствия на поверхности Марса в прошлом древнего РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:37

2023-05-19T12:37

2023-05-19T12:37

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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Группа исследователей из Китайского университета геологических наук (Ухань) обнаружила прямые доказательства присутствия на поверхности Марса в прошлом древнего океана, передает в пятницу агентство Синьхуа. Как отмечает агентство, группа исследователей, возглавляемая профессором Сяо Луном, проанализировала данные, полученные мультиспектральной камерой китайского марсохода "Чжужун", и впервые обнаружила "петрологические доказательства наличия морских осадочных пород на поверхности Марса". Агентство отмечает, что в ходе исследований ранее были обнаружены признаки большого количества жидкости на Марсе в прошлом, однако эти утверждения оставались спорными из-за отсутствия анализа на месте. Прошлые наблюдения с Земли показали, что за 3,7 миллиарда лет Марс потерял воды, которой хватило бы покрыть всю поверхность красной планеты океаном на 140 метров. Некоторые учёные полагают, что большая часть этой воды могла не испариться в космос, а до сих пор быть скрытой на небольшой глубине в недрах Марса. Первый китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" для исследований Марса, состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Марсоход "Чжужун" в составе аппарата "Тяньвэнь-1" 15 мая 2021 года осуществил успешную мягкую посадку в южной части равнины Утопия на поверхности Марса. Главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей. КНР стала первой страной в мире, кому удалось за одну миссию совершить облет Марса и посадку, а также провести исследования Красной планеты с помощью марсохода.

https://ria.ru/20230324/mars-1860247653.html

https://ria.ru/20221225/insayt-1840767399.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, марс, китай, ухань, наука