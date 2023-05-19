https://ria.ru/20230519/lnr-1872875558.html

В ЛНР надеются на реакцию в мире после ранения детей при обстреле Луганска

В ЛНР надеются на реакцию в мире после ранения детей при обстреле Луганска - РИА Новости, 19.05.2023

В ЛНР надеются на реакцию в мире после ранения детей при обстреле Луганска

Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова выразила надежду, что обстоятельства обстрела Луганска 12 мая, когда были... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:17

2023-05-19T12:17

2023-05-19T12:17

луганск

луганская народная республика

виктория сердюкова

общество

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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова выразила надежду, что обстоятельства обстрела Луганска 12 мая, когда были ранены шестеро детей, найдут отражение в отчетах международных гуманитарных организаций, а виновные будут наказаны. Двенадцатого мая 2023 года во время ракетного обстрела Луганска Киев применил две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США). В результате ранения получили шестеро детей, разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам", а также повреждено остекление 6 жилых домов. "Ранение детей при украинских обстрелах - это не только нарушение дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1977 года, Декларации о защите женщины, детей в чрезвычайных обстоятельствах в период вооруженного конфликта, но это нарушение, наверное, всех общепризнанных норм морали", - сказала РИА Новости Сердюкова. Она подчеркнула, что дети, пенсионеры, инвалиды "всегда вызывали особый трепет и чувство желания заботиться о защите". "К сожалению, украинская сторона, видимо, утратила эти моральные качества – допустим, вспоминая последний обстрел в районе бывшего завода "Полипак", где были ранены шестеро деток… Наверное, это такое зло, которое не забудется и не простится никогда. Можно представить ощущение родителей и родных этих деток, очень печально, что трое из них - это вообще воспитанники одной семьи", - сообщила Сердюкова. "Очень надеемся, что хотя бы такие случаи нарушения международного гуманитарного права будут иметь отражение не только в отчётах и докладах международных правозащитных организаций, но и по ним будет проведены должные проверки, и виновные будет привлечены к ответственности и поступят эффективные меры реагирования на данные нарушения", - добавила омбудсмен.

https://ria.ru/20230516/udary-1872079204.html

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Влада Копылова

луганск, луганская народная республика, виктория сердюкова, общество