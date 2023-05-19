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Экс-солист "На-На" рассказал о выступлениях перед солдатами СВО

Экс-солист "На-На" рассказал о выступлениях перед солдатами СВО - РИА Новости, 19.05.2023

Экс-солист "На-На" рассказал о выступлениях перед солдатами СВО

Экс-вокалист группы "На-На" Владимир Левкин рассказал в передаче "Жизнь и судьба" о своих выступлениях в госпиталях перед участниками спецоперации. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:32

2023-05-19T16:32

2023-05-19T16:32

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Экс-вокалист группы "На-На" Владимир Левкин рассказал в передаче "Жизнь и судьба" о своих выступлениях в госпиталях перед участниками спецоперации. Он также раскрыл детали общения с военнослужащими. Артист признался, что выступал не только в госпиталях, но и в Луганске. По словам исполнителя, он планирует также посетить Донецк. После начала спецоперации Владимир Левкин поддержал ее. Он выступал перед военнослужащими вместе с супругой Марусей. Артист неоднократно поддерживал солдат, обращался к ним со словами благодарности. По его словам, народ и армия сейчас должны быть едины.

https://ria.ru/20230505/vanyushkin-1869911611.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

на-на, луганск, белгородская область, донецк, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса