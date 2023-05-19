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Экс-солист "На-На" рассказал о выступлениях перед солдатами СВО
Экс-солист "На-На" рассказал о выступлениях перед солдатами СВО - РИА Новости, 19.05.2023
Экс-солист "На-На" рассказал о выступлениях перед солдатами СВО
Экс-вокалист группы "На-На" Владимир Левкин рассказал в передаче "Жизнь и судьба" о своих выступлениях в госпиталях перед участниками спецоперации. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:32
2023-05-19T16:32
2023-05-19T16:32
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Экс-вокалист группы "На-На" Владимир Левкин рассказал в передаче "Жизнь и судьба" о своих выступлениях в госпиталях перед участниками спецоперации. Он также раскрыл детали общения с военнослужащими. Артист признался, что выступал не только в госпиталях, но и в Луганске. По словам исполнителя, он планирует также посетить Донецк. После начала спецоперации Владимир Левкин поддержал ее. Он выступал перед военнослужащими вместе с супругой Марусей. Артист неоднократно поддерживал солдат, обращался к ним со словами благодарности. По его словам, народ и армия сейчас должны быть едины.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Экс-солист "На-На" рассказал о выступлениях перед солдатами СВО
Владимир Левкин рассказал, что дал несколько концертов для участников спецоперации
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости.
Экс-вокалист группы "На-На" Владимир Левкин рассказал
в передаче "Жизнь и судьба" о своих выступлениях в госпиталях перед участниками спецоперации.
«
"Мы с женой проехали по многим мобилизованным ребятам в Калининградской, Курской и Белгородской областях. Мы пели песни и разговаривали с ними. В госпиталях от нас требуется поддержка, надо дать им хорошее настроение. Музыка тоже лечит", – поделился артист.
Он также раскрыл детали общения с военнослужащими.
«
"Даже те, кто остался без рук и без ног говорят, что хотят назад на передовую, хотят помогать. Я хочу в ноги поклониться их матерям и отцам. У нас есть люди, которые готовы встать за свою страну", – добавил Левкин.
Артист признался, что выступал не только в госпиталях, но и в Луганске. По словам исполнителя, он планирует также посетить Донецк.
«
"Мы часто выступали в Луганске, есть задача отправиться в Мариуполь. Мы сейчас должны отдавать своей родине все. Это от нас зависит, будут ли наши дети ходить в школу. Здесь все однозначно", – заключил музыкант.
После начала спецоперации Владимир Левкин поддержал ее. Он выступал перед военнослужащими вместе с супругой Марусей. Артист неоднократно поддерживал солдат, обращался к ним со словами благодарности. По его словам, народ и армия сейчас должны быть едины.
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