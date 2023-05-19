Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Чернышенко открыл на Кубе металлургическое производство - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 19.05.2023 (обновлено: 18:15 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/kuba-1872803591.html
Вице-премьер Чернышенко открыл на Кубе металлургическое производство
Вице-премьер Чернышенко открыл на Кубе металлургическое производство - РИА Новости, 19.05.2023
Вице-премьер Чернышенко открыл на Кубе металлургическое производство
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии на Кубе металлургического производства с российским оборудованием,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T07:11
2023-05-19T18:15
куба
россия
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872894018_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_2142cb7cf6caf41efa570df78453fb2c.jpg
ГАВАНА, 19 мая — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии на Кубе металлургического производства с российским оборудованием, передает корреспондент РИА Новости. В рамках 20-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству на металлургическом комбинате "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти" открылся электросталеплавильный цех.Более 90% поставленного оборудования произведено Россией или по российским технологиям. В проекте были задействованы более 20 крупных российских предприятий. "Модернизация и расширение металлургического завода "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти" является приоритетной инициативой в рамках двустороннего сотрудничества. Отмечу, что за последние 25 лет это первый крупномасштабный проект в кубинском металлургическом секторе экономики", — сказал Чернышенко.Инвестиции в этот проект составили более 95 миллионов долларов, открытие цеха обеспечит рабочими местами 500 человек. Производственная мощность электросталеплавильного цеха составит 220-230 тысяч тонн жидкой стали в год.
https://ria.ru/20230518/banki-1872757370.html
https://ria.ru/20230518/tovarooborot-1872755774.html
куба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872894018_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_38875659a54dfe01c88e9d07ef7527a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куба, россия, дмитрий чернышенко
Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко открыл на Кубе металлургическое производство

Чернышенко открыл на Кубе металлургическое производство с российским оборудованием

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВице-премьер России Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисас подписывают заключительный акт заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисас подписывают заключительный акт заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисас подписывают заключительный акт заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 19 мая — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии на Кубе металлургического производства с российским оборудованием, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках 20-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству на металлургическом комбинате "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти" открылся электросталеплавильный цех.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на 20-м заседании межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в расширенном составе в Гаване - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Чернышенко: Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе
18 мая, 20:15
Более 90% поставленного оборудования произведено Россией или по российским технологиям. В проекте были задействованы более 20 крупных российских предприятий.
"Модернизация и расширение металлургического завода "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти" является приоритетной инициативой в рамках двустороннего сотрудничества. Отмечу, что за последние 25 лет это первый крупномасштабный проект в кубинском металлургическом секторе экономики", — сказал Чернышенко.
Инвестиции в этот проект составили более 95 миллионов долларов, открытие цеха обеспечит рабочими местами 500 человек. Производственная мощность электросталеплавильного цеха составит 220-230 тысяч тонн жидкой стали в год.
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Товарооборот между Россией и Кубой вырос втрое по итогам 2022 года
18 мая, 20:09
 
КубаРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала