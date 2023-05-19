https://ria.ru/20230519/kuba-1872803591.html

Вице-премьер Чернышенко открыл на Кубе металлургическое производство

Вице-премьер Чернышенко открыл на Кубе металлургическое производство - РИА Новости, 19.05.2023

Вице-премьер Чернышенко открыл на Кубе металлургическое производство

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии на Кубе металлургического производства с российским оборудованием,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T07:11

2023-05-19T07:11

2023-05-19T18:15

куба

россия

дмитрий чернышенко

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ГАВАНА, 19 мая — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии на Кубе металлургического производства с российским оборудованием, передает корреспондент РИА Новости. В рамках 20-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству на металлургическом комбинате "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти" открылся электросталеплавильный цех.Более 90% поставленного оборудования произведено Россией или по российским технологиям. В проекте были задействованы более 20 крупных российских предприятий. "Модернизация и расширение металлургического завода "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти" является приоритетной инициативой в рамках двустороннего сотрудничества. Отмечу, что за последние 25 лет это первый крупномасштабный проект в кубинском металлургическом секторе экономики", — сказал Чернышенко.Инвестиции в этот проект составили более 95 миллионов долларов, открытие цеха обеспечит рабочими местами 500 человек. Производственная мощность электросталеплавильного цеха составит 220-230 тысяч тонн жидкой стали в год.

https://ria.ru/20230518/banki-1872757370.html

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куба, россия, дмитрий чернышенко