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Вице-премьер Чернышенко открыл на Кубе металлургическое производство
Вице-премьер Чернышенко открыл на Кубе металлургическое производство - РИА Новости, 19.05.2023
Вице-премьер Чернышенко открыл на Кубе металлургическое производство
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии на Кубе металлургического производства с российским оборудованием,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T07:11
2023-05-19T07:11
2023-05-19T18:15
куба
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дмитрий чернышенко
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ГАВАНА, 19 мая — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии на Кубе металлургического производства с российским оборудованием, передает корреспондент РИА Новости. В рамках 20-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству на металлургическом комбинате "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти" открылся электросталеплавильный цех.Более 90% поставленного оборудования произведено Россией или по российским технологиям. В проекте были задействованы более 20 крупных российских предприятий. "Модернизация и расширение металлургического завода "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти" является приоритетной инициативой в рамках двустороннего сотрудничества. Отмечу, что за последние 25 лет это первый крупномасштабный проект в кубинском металлургическом секторе экономики", — сказал Чернышенко.Инвестиции в этот проект составили более 95 миллионов долларов, открытие цеха обеспечит рабочими местами 500 человек. Производственная мощность электросталеплавильного цеха составит 220-230 тысяч тонн жидкой стали в год.
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куба, россия, дмитрий чернышенко
Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко открыл на Кубе металлургическое производство
Чернышенко открыл на Кубе металлургическое производство с российским оборудованием
ГАВАНА, 19 мая — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии на Кубе металлургического производства с российским оборудованием, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках 20-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству на металлургическом комбинате "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти" открылся электросталеплавильный цех.
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Более 90% поставленного оборудования произведено Россией
или по российским технологиям. В проекте были задействованы более 20 крупных российских предприятий.
"Модернизация и расширение металлургического завода "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти" является приоритетной инициативой в рамках двустороннего сотрудничества. Отмечу, что за последние 25 лет это первый крупномасштабный проект в кубинском металлургическом секторе экономики", — сказал Чернышенко.
Инвестиции в этот проект составили более 95 миллионов долларов, открытие цеха обеспечит рабочими местами 500 человек. Производственная мощность электросталеплавильного цеха составит 220-230 тысяч тонн жидкой стали в год.
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