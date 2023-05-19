https://ria.ru/20230519/krym-1872819576.html

При ЧП в Крыму повреждены 130 метров железной дороги

При ЧП в Крыму повреждены 130 метров железной дороги - РИА Новости, 19.05.2023

При ЧП в Крыму повреждены 130 метров железной дороги

Сто тридцать метров железнодорожного полотна, по уточненным данным, повреждено при крушении грузового состава в Симферопольском районе Крыма, рассказал РИА... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T09:52

2023-05-19T09:52

2023-05-19T09:55

происшествия

крымская железная дорога

республика крым

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сто тридцать метров железнодорожного полотна, по уточненным данным, повреждено при крушении грузового состава в Симферопольском районе Крыма, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В результате схода вагонов на перегоне Чистенькая - Почтовая повреждено 130 метров железнодорожного полотна", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ЧП был изменен маршрут движения пассажирского поезда Севастополь - Санкт-Петербург, в котором ехали 170 пассажиров, а также 18 пригородных электричек из Севастополя в Симферополь и обратно.К ликвидации последствий привлекались 130 человек и 30 единиц техники, в том числе два аварийно-восстановительных поезда.Вагоны с зерном утром в четверг сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших, по данным властей, нет. Инцидент связан с "вмешательством посторонних", уточняла "Крымская железная дорога". К вечеру того же дня движение на участке возобновилось.Жители соседнего села рассказывали РИА Новости, что перед сходом вагонов был отчетливо слышан взрыв, в домах задребезжали окна.

https://ria.ru/20230519/krym-1872809851.html

https://ria.ru/20230503/krym-1869313227.html

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, крымская железная дорога, республика крым