https://ria.ru/20230519/krym-1872819576.html
При ЧП в Крыму повреждены 130 метров железной дороги
При ЧП в Крыму повреждены 130 метров железной дороги - РИА Новости, 19.05.2023
При ЧП в Крыму повреждены 130 метров железной дороги
Сто тридцать метров железнодорожного полотна, по уточненным данным, повреждено при крушении грузового состава в Симферопольском районе Крыма, рассказал РИА... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:52
2023-05-19T09:52
2023-05-19T09:55
происшествия
крымская железная дорога
республика крым
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сто тридцать метров железнодорожного полотна, по уточненным данным, повреждено при крушении грузового состава в Симферопольском районе Крыма, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В результате схода вагонов на перегоне Чистенькая - Почтовая повреждено 130 метров железнодорожного полотна", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ЧП был изменен маршрут движения пассажирского поезда Севастополь - Санкт-Петербург, в котором ехали 170 пассажиров, а также 18 пригородных электричек из Севастополя в Симферополь и обратно.К ликвидации последствий привлекались 130 человек и 30 единиц техники, в том числе два аварийно-восстановительных поезда.Вагоны с зерном утром в четверг сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших, по данным властей, нет. Инцидент связан с "вмешательством посторонних", уточняла "Крымская железная дорога". К вечеру того же дня движение на участке возобновилось.Жители соседнего села рассказывали РИА Новости, что перед сходом вагонов был отчетливо слышан взрыв, в домах задребезжали окна.
https://ria.ru/20230519/krym-1872809851.html
https://ria.ru/20230503/krym-1869313227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крымская железная дорога, республика крым
Происшествия, Крымская железная дорога, Республика Крым
При ЧП в Крыму повреждены 130 метров железной дороги
При ЧП в Крыму на перегоне Чистенькая — Почтовая повреждены 130 метров железной дороги
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сто тридцать метров железнодорожного полотна, по уточненным данным, повреждено при крушении грузового состава в Симферопольском районе Крыма, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате схода вагонов на перегоне Чистенькая - Почтовая повреждено 130 метров железнодорожного полотна", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в результате ЧП был изменен маршрут движения пассажирского поезда Севастополь - Санкт-Петербург, в котором ехали 170 пассажиров, а также 18 пригородных электричек из Севастополя в Симферополь и обратно.
К ликвидации последствий привлекались 130 человек и 30 единиц техники, в том числе два аварийно-восстановительных поезда.
Вагоны с зерном утром в четверг сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших, по данным властей, нет. Инцидент связан с "вмешательством посторонних", уточняла "Крымская железная дорога". К вечеру того же дня движение на участке возобновилось.
Жители соседнего села рассказывали РИА Новости, что перед сходом вагонов был отчетливо слышан взрыв, в домах задребезжали окна.
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