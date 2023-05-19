https://ria.ru/20230519/krym-1872812964.html
В Крыму прокомментировали "деоккупационные" идеи Зеленского
В Крыму прокомментировали "деоккупационные" идеи Зеленского - РИА Новости, 19.05.2023
В Крыму прокомментировали "деоккупационные" идеи Зеленского
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков видит в области психиатрии истоки инициативы Владимира Зеленского по созданию совета по деоккупации РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:01
2023-05-19T09:01
2023-05-19T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков видит в области психиатрии истоки инициативы Владимира Зеленского по созданию совета по деоккупации и реинтеграции полуострова, отмечая, что в российском регионе заняты его развитием и не обращают внимания на подобные идеи. В четверг на сайте официального интернет-представительства президента Украины появился указ Владимира Зеленского о создании консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Республики Крым и города Севастополя. "Подобные решения в психиатрии называют биполярным расстройством. Зеленскому и всей его компании уже готовы в Крыму места в психиатрической больнице", - сказал Крючков РИА Новости. По его словам, крымчане не обращают внимания на подобные инициативы Зеленского и продолжают строить и развивать российский Крым. "Строятся дороги, школы, детские сады, высаживаем сады и виноградники. Все заняты делом", - подчеркнул Крючков. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230519/krym-1872809851.html
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РИА Новости
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россия, украина, севастополь, владимир зеленский, олег крючков, владимир путин, оон, общество
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, Олег Крючков, Владимир Путин, ООН, Общество
В Крыму прокомментировали "деоккупационные" идеи Зеленского
Советник главы Крыма Крючков: на полуострове не обращают внимания на идеи Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков видит в области психиатрии истоки инициативы Владимира Зеленского по созданию совета по деоккупации и реинтеграции полуострова, отмечая, что в российском регионе заняты его развитием и не обращают внимания на подобные идеи.
В четверг на сайте официального интернет-представительства президента Украины появился указ Владимира Зеленского о создании консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Республики Крым и города Севастополя.
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"Подобные решения в психиатрии называют биполярным расстройством. Зеленскому и всей его компании уже готовы в Крыму места в психиатрической больнице", - сказал Крючков РИА Новости.
По его словам, крымчане не обращают внимания на подобные инициативы Зеленского и продолжают строить и развивать российский Крым.
"Строятся дороги, школы, детские сады, высаживаем сады и виноградники. Все заняты делом", - подчеркнул Крючков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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