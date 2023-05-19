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Крым расширит список претензий к Украине - РИА Новости, 19.05.2023
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08:40 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/krym-1872809851.html
Крым расширит список претензий к Украине
Крым расширит список претензий к Украине - РИА Новости, 19.05.2023
Крым расширит список претензий к Украине
Крым расширит список претензий к Украине, к требованиям по выплате компенсации добавят ущерб, нанесенный полуострову в результате террористических актов, заявил РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:40
2023-05-19T08:40
украина
россия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Крым расширит список претензий к Украине, к требованиям по выплате компенсации добавят ущерб, нанесенный полуострову в результате террористических актов, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее власти республики подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Украины. При этом работа по подсчету ущерба, нанесенного другими блокадами, включая энергетическую и транспортную, продолжается. "Безусловно, рабочая группа продолжает свою деятельность. Мы планируем добавить новые претензии, оценить ущерб, нанесенный Крыму, в первую очередь, в результате террористических актов, причастность к которым киевские преступники уже и не скрывают. Это все будет оценено. Наступит момент - и наши претензии в полном объеме будут им предъявлены", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230518/krym-1872574680.html
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украина, россия, севастополь, владимир константинов, владимир путин, оон, общество
Украина, Россия, Севастополь, Владимир Константинов, Владимир Путин, ООН, Общество
Крым расширит список претензий к Украине

Крым потребует от Украины возместить ущерб, нанесенный во время террористических актов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВзрыв на Крымском мосту
Взрыв на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Взрыв на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Крым расширит список претензий к Украине, к требованиям по выплате компенсации добавят ущерб, нанесенный полуострову в результате террористических актов, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее власти республики подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Украины. При этом работа по подсчету ущерба, нанесенного другими блокадами, включая энергетическую и транспортную, продолжается.
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"Безусловно, рабочая группа продолжает свою деятельность. Мы планируем добавить новые претензии, оценить ущерб, нанесенный Крыму, в первую очередь, в результате террористических актов, причастность к которым киевские преступники уже и не скрывают. Это все будет оценено. Наступит момент - и наши претензии в полном объеме будут им предъявлены", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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