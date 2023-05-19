https://ria.ru/20230519/krym-1872809851.html

Крым расширит список претензий к Украине

Крым расширит список претензий к Украине - РИА Новости, 19.05.2023

Крым расширит список претензий к Украине

Крым расширит список претензий к Украине, к требованиям по выплате компенсации добавят ущерб, нанесенный полуострову в результате террористических актов, заявил РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T08:40

2023-05-19T08:40

2023-05-19T08:40

украина

россия

севастополь

владимир константинов

владимир путин

оон

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822458818_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_765b17b51afb6737ca1afb2bde5c484f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Крым расширит список претензий к Украине, к требованиям по выплате компенсации добавят ущерб, нанесенный полуострову в результате террористических актов, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее власти республики подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Украины. При этом работа по подсчету ущерба, нанесенного другими блокадами, включая энергетическую и транспортную, продолжается. "Безусловно, рабочая группа продолжает свою деятельность. Мы планируем добавить новые претензии, оценить ущерб, нанесенный Крыму, в первую очередь, в результате террористических актов, причастность к которым киевские преступники уже и не скрывают. Это все будет оценено. Наступит момент - и наши претензии в полном объеме будут им предъявлены", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230518/krym-1872574680.html

https://ria.ru/20230203/krym-1849610398.html

украина

россия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, севастополь, владимир константинов, владимир путин, оон, общество