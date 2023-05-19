https://ria.ru/20230519/kontrnastuplenie-1872791361.html

В Запорожской области приняли меры против контрнаступления ВСУ

В Запорожской области приняли меры против контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023

В Запорожской области приняли меры против контрнаступления ВСУ

В Запорожской области приняты меры по снижению шансов украинской армии на успешное контрнаступление, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T02:33

2023-05-19T02:33

2023-05-19T02:47

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. В Запорожской области приняты меры по снижению шансов украинской армии на успешное контрнаступление, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, последние недели российские военные наносят комплексные массированные удары по позициям украинских войск. Для поражения опорных и командных пунктов противника, мест расположения, складов с оружием, боеприпасами и ГСМ задействованы артиллерия, авиация и дроны. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230519/artemovsk-1872790102.html

запорожская область

киев

россия

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запорожская область, киев, россия, владимир рогов