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В Запорожской области приняли меры против контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:33 19.05.2023 (обновлено: 02:47 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/kontrnastuplenie-1872791361.html
В Запорожской области приняли меры против контрнаступления ВСУ
В Запорожской области приняли меры против контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
В Запорожской области приняли меры против контрнаступления ВСУ
В Запорожской области приняты меры по снижению шансов украинской армии на успешное контрнаступление, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T02:33
2023-05-19T02:47
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. В Запорожской области приняты меры по снижению шансов украинской армии на успешное контрнаступление, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, последние недели российские военные наносят комплексные массированные удары по позициям украинских войск. Для поражения опорных и командных пунктов противника, мест расположения, складов с оружием, боеприпасами и ГСМ задействованы артиллерия, авиация и дроны. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230519/artemovsk-1872790102.html
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запорожская область, киев, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов
В Запорожской области приняли меры против контрнаступления ВСУ

Рогов: в Запорожской области приняли меры по снижению шансов Киева на контрнаступление

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военные на Запорожском направлении
Российские военные на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Российские военные на Запорожском направлении . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. В Запорожской области приняты меры по снижению шансов украинской армии на успешное контрнаступление, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Успешность проведения украинского контрнаступления с каждым днем снижается. Причина тому - нанесение массированных превентивных ударов по позициям боевиков Зеленского и укрепление нашей линии эшелонированной обороны", - сказал Рогов.
По его словам, последние недели российские военные наносят комплексные массированные удары по позициям украинских войск. Для поражения опорных и командных пунктов противника, мест расположения, складов с оружием, боеприпасами и ГСМ задействованы артиллерия, авиация и дроны.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевРоссияВладимир Рогов
 
 
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