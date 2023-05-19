https://ria.ru/20230519/konsultatsiya-1872861039.html

Более 50 тысяч запросов на консультации поступило от родителей в адрес НГПУ

Более 50 тысяч запросов на консультации поступило от родителей в адрес НГПУ - РИА Новости, 19.05.2023

Более 50 тысяч запросов на консультации поступило от родителей в адрес НГПУ

Рекордное количество – более пятидесяти тысяч – обращений в Службу оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи при... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:45

2023-05-19T11:45

2023-05-19T11:45

год педагога и наставника

общество

новосибирский государственный педагогический университет

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рекордное количество – более пятидесяти тысяч – обращений в Службу оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи при Новосибирском государственном педагогическом университете зафиксировано в 2023 году, сообщили в НГПУ.С 2021 года в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" НГПУ проводит бесплатные консультации для родителей детей в возрасте от 0 до 18 лет. На базе Регионального ресурсного центра "Семья и дети" НГПУ создана Служба оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям детей), а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения.Основной целью деятельности Службы является повышение компетентности родителей (законных представителей) детей в вопросах их развития, воспитания, обучения и социализации, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.В прошлом году за аналогичный период времени обращений от родителей поступило в два раза меньше. В топе запросов от родительского сообщества страны – адаптация ребенка к детскому саду, проблемы в детском коллективе и ребенок и гаджеты: вред или польза.Одним из востребованных решений в деятельности Службы стал формат видеоконсультаций в рамках проекта "Родительский онлайн–университет". В настоящий момент в каталоге находится более 100 видеоконсультаций на самые разные темы, их уже посмотрели более двадцати тысяч раз."У родительского сообщества давно сформирован запрос на квалифицированную и профессиональную коммуникацию с экспертами - практиками из различных образовательных организаций страны: психологами, педагогами, дефектологами, логопедами, узкими специалистами. Есть статистика запросов в поисковых сервисах, связанных с наболевшими вопросами, ответы на которые родители ищут самостоятельно. И далеко не всегда представленные в сети ответы можно считать грамотными. В ходе реализации проекта мы стремились создать верифицированный экспертный контент по запросам родителей, которые поступали к нам в разной форме с 2021 года", - отмечает директор Института непрерывного образования НГПУ, руководитель проекта "Родительский онлайн – университет" Евгения Марущак.."Быть родителем, наверное, самая важная и трудная профессия на Земле. Семьи должны получать помощь оперативно и всесторонне. Университет онлайн – это удобный механизм одного из видов консультационной поддержки семьи. Лакмусовая бумажка, по которой мама или папа может сориентироваться в важных вопросах или в решении конфликтных ситуаций, найти компетентную и проверенную информацию от специалистов в области развития, педагогики или психологии. И уже после этого первичного звена принимать решение – куда обращаться дальше", - уточняет уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.По итогам работы "Родительский онлайн-университет" НГПУ стал одним из победителей первого Всероссийского конкурса лучших практик консультирования в номинации "Лучшая практика организации консультирования в формате обучающих мероприятий для родителей".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новосибирский государственный педагогический университет, социальный навигатор, сн_образование