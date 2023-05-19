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КНДР никогда не станет ядерной державой в рамках ДНЯО, заявили в G7 - РИА Новости, 19.05.2023
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17:03 19.05.2023 (обновлено: 17:22 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/kndr-1872982925.html
КНДР никогда не станет ядерной державой в рамках ДНЯО, заявили в G7
КНДР никогда не станет ядерной державой в рамках ДНЯО, заявили в G7 - РИА Новости, 19.05.2023
КНДР никогда не станет ядерной державой в рамках ДНЯО, заявили в G7
Лидеры стран G7 в документе, посвященном ядерному разоружению, заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы в рамках Договора о нераспространении РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:03
2023-05-19T17:22
в мире
g7
кндр (северная корея)
договор о нераспространении ядерного оружия
ядерное оружие
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ХИРОСИМА (Япония), 19 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в документе, посвященном ядерному разоружению, заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)."Мы требуем от КНДР воздержаться от любых дестабилизирующих или провокационных действий, в том числе любые последующие ядерные испытания или же пуски с использованием технологий баллистических ракет. Северная Корея не может и никогда не получит статус ядерной державы в рамках ДНЯО", - говорится в документе.Стороны добавили, что "является критическим, чтобы санкции исполнялись одновременно всеми государствами и сохранялись до тех пор, пока программа ядерных и ракетных разработок существует".
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в мире, g7, кндр (северная корея), договор о нераспространении ядерного оружия, ядерное оружие
В мире, G7, КНДР (Северная Корея), Договор о нераспространении ядерного оружия, Ядерное оружие
КНДР никогда не станет ядерной державой в рамках ДНЯО, заявили в G7

Лидеры G7 заявили, что Северная Корея никогда не станет ядерной державой в рамках ДНЯО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Триумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фото
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ХИРОСИМА (Япония), 19 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в документе, посвященном ядерному разоружению, заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Мы требуем от КНДР воздержаться от любых дестабилизирующих или провокационных действий, в том числе любые последующие ядерные испытания или же пуски с использованием технологий баллистических ракет. Северная Корея не может и никогда не получит статус ядерной державы в рамках ДНЯО", - говорится в документе.
Стороны добавили, что "является критическим, чтобы санкции исполнялись одновременно всеми государствами и сохранялись до тех пор, пока программа ядерных и ракетных разработок существует".
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В миреG7КНДР (Северная Корея)Договор о нераспространении ядерного оружияЯдерное оружие
 
 
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