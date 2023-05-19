https://ria.ru/20230519/kndr-1872982925.html

КНДР никогда не станет ядерной державой в рамках ДНЯО, заявили в G7

КНДР никогда не станет ядерной державой в рамках ДНЯО, заявили в G7 - РИА Новости, 19.05.2023

КНДР никогда не станет ядерной державой в рамках ДНЯО, заявили в G7

Лидеры стран G7 в документе, посвященном ядерному разоружению, заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы в рамках Договора о нераспространении РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:03

2023-05-19T17:03

2023-05-19T17:22

в мире

g7

кндр (северная корея)

договор о нераспространении ядерного оружия

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_86a4a2442bfcd875f8f253428df467a2.jpg

ХИРОСИМА (Япония), 19 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в документе, посвященном ядерному разоружению, заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)."Мы требуем от КНДР воздержаться от любых дестабилизирующих или провокационных действий, в том числе любые последующие ядерные испытания или же пуски с использованием технологий баллистических ракет. Северная Корея не может и никогда не получит статус ядерной державы в рамках ДНЯО", - говорится в документе.Стороны добавили, что "является критическим, чтобы санкции исполнялись одновременно всеми государствами и сохранялись до тех пор, пока программа ядерных и ракетных разработок существует".

https://ria.ru/20230421/kndr-1866784542.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, g7, кндр (северная корея), договор о нераспространении ядерного оружия, ядерное оружие