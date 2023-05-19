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Материковый Китай возобновит групповые туры для туристов из Тайваня
Материковый Китай возобновит групповые туры для туристов из Тайваня - РИА Новости, 19.05.2023
Материковый Китай возобновит групповые туры для туристов из Тайваня
Туристические агентства материкового Китая с пятницы возобновят организацию групповых туров на материк для жителей Тайваня, сообщило в пятницу министерство... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:48
2023-05-19T08:48
2023-05-19T10:04
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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Туристические агентства материкового Китая с пятницы возобновят организацию групповых туров на материк для жителей Тайваня, сообщило в пятницу министерство культуры и туризма Китая. "Начиная с сегодняшнего дня возобновляется работа турагентств и онлайн-компаний в сфере туризма по организации групповых туристических поездок на материковый Китай для жителей Тайваня, а также по предоставлению услуги "авиабилет+отель", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее власти города Фучжоу, административного центра граничащей с Тайванем через пролив провинции Фуцзянь, сообщили о возобновлении с 22 мая прямых рейсов из Фучжоу на Тайвань впервые за три года.
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863362247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тайвань, китай, фучжоу, в мире, новости - туризм
Тайвань, Китай, Фучжоу, В мире, Туризм, Новости - Туризм
Материковый Китай возобновит групповые туры для туристов из Тайваня
Турагентства материкового Китая возобновят организацию поездок для жителей Тайваня