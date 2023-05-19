https://ria.ru/20230519/kitay-1872810672.html

Материковый Китай возобновит групповые туры для туристов из Тайваня

Материковый Китай возобновит групповые туры для туристов из Тайваня - РИА Новости, 19.05.2023

Материковый Китай возобновит групповые туры для туристов из Тайваня

Туристические агентства материкового Китая с пятницы возобновят организацию групповых туров на материк для жителей Тайваня, сообщило в пятницу министерство... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T08:48

2023-05-19T08:48

2023-05-19T10:04

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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Туристические агентства материкового Китая с пятницы возобновят организацию групповых туров на материк для жителей Тайваня, сообщило в пятницу министерство культуры и туризма Китая. "Начиная с сегодняшнего дня возобновляется работа турагентств и онлайн-компаний в сфере туризма по организации групповых туристических поездок на материковый Китай для жителей Тайваня, а также по предоставлению услуги "авиабилет+отель", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее власти города Фучжоу, административного центра граничащей с Тайванем через пролив провинции Фуцзянь, сообщили о возобновлении с 22 мая прямых рейсов из Фучжоу на Тайвань впервые за три года.

https://ria.ru/20230406/tayvan-1863362247.html

тайвань

китай

фучжоу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тайвань, китай, фучжоу, в мире, новости - туризм