https://ria.ru/20230519/kipr-1872852708.html

На Кипре освободят двух россиян, подозревавшихся в покушении на журналиста

На Кипре освободят двух россиян, подозревавшихся в покушении на журналиста - РИА Новости, 19.05.2023

На Кипре освободят двух россиян, подозревавшихся в покушении на журналиста

Прокуратура Кипра решила не возбуждать уголовные дела в отношении двух россиян, задержанных по подозрению в заговоре с целью убийства их соотечественника -... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:28

2023-05-19T11:28

2023-05-19T11:42

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АФИНЫ, 19 мая - РИА Новости. Прокуратура Кипра решила не возбуждать уголовные дела в отношении двух россиян, задержанных по подозрению в заговоре с целью убийства их соотечественника - журналиста, расследования и экспертизы полиции не подтвердили преступные намерения, россияне будут освобождены, сообщила в пятницу газета "Филелефтерос". Кипрский телеканал Alpha сообщал в среду вечером, что полиция Кипра предотвратила убийство российского журналиста, проживающего в Пафосе, задержаны двое подозреваемых в заговоре с целью убийства. Один из них был арестован 12 мая в гостинице в Лимасоле, второй - 13 мая в своем доме в Пафосе. По информации телеканала, конфликт связан с личными и финансовыми разногласиями между подозреваемым и "потенциальной жертвой". Как сообщила газета, власти были проинформированы о прибытии якобы 56-летнего киллера по сговору с 62-летним россиянином, постоянно проживающим в Пафосе. Оба были задержаны, и по решению суда оставлены под стражей на шесть и пять дней соответственно. В пятницу истекает срок их задержания, сообщила газета. "В результате экспертиз и расследования дела не было получено данных, связывающих двух россиян с преступным сговором с целью совершения убийства или иной преступной деятельностью. Согласно источникам "Филелефтерос", юридическая служба приняла решение об освобождении 62-летнего гражданина, а 56-летнего предполагаемого исполнителя, прибывшего на Кипр несколько дней назад, предписано немедленно депортировать с острова", - пишет газета. По ее информации, этот "российский журналист" известен властям своими антироссийскими выступлениями и публикациями, а его политические позиции "прямо противоположны тем, которые высказывали задержанные". "Кипрская полиция хочет максимально скрыть этот вопрос от общественности", - пишет газета. "Посольство России пока не получало информацию об их (двух россиян) освобождении", - рассказали в свою очередь РИА Новости в российском посольстве в Никосии. Полиция Кипра ранее проинформировала посольство России о задержании двух россиян, но ни задержанные, ни журналист в посольство России не обращались.

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871879980.html

https://ria.ru/20230518/vagner-1872740617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, кипр, россия, пафос