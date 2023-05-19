https://ria.ru/20230519/khranilische-1872930403.html
В Львовской области уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ
В Львовской области уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
В Львовской области уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ
Российские военные уничтожили во Львовской области хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:27
2023-05-19T14:27
2023-05-19T14:29
специальная военная операция на украине
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львовская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили во Львовской области хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230519/lyayen-1872894058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львовская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Львовской области уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ
Минобороны: в Львовской области уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ