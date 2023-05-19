https://ria.ru/20230519/khranilische-1872930403.html

В Львовской области уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ

В Львовской области уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023

В Львовской области уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ

Российские военные уничтожили во Львовской области хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:27

2023-05-19T14:27

2023-05-19T14:29

специальная военная операция на украине

в мире

львовская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили во Львовской области хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230519/lyayen-1872894058.html

львовская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, львовская область, россия, вооруженные силы украины