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В Львовской области уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 19.05.2023 (обновлено: 14:29 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/khranilische-1872930403.html
В Львовской области уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ
В Львовской области уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
В Львовской области уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ
Российские военные уничтожили во Львовской области хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:27
2023-05-19T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили во Львовской области хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
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львовская область
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в мире, львовская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Львовской области уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ

Минобороны: в Львовской области уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили во Львовской области хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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