Мордовия будет поставлять халяльную продукцию в Саудовскую Аравию
Здунов: мордовскую халяльную продукцию будут поставлять в Саудовскую Аравию
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Мордовскую халяльную продукцию будут поставлять в Саудовскую Аравию, заявил глава республики Артем Здунов.
Выступая на Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", который в эти дни проходит в Казани, глава Мордовии рассказал, что республика входит в число регионов-лидеров по производству молока, мяса, яйца.
"Сейчас мы осуществляем экспорт в 23 страны мира. В Мордовии работают 11 производителей халяльной продукции, поставляющих свои товары в 9 стран мира", - цитирует пресс-служба слова главы региона Здунова.
Крупнейшие из них - "Торговый дом "Фуд Экспорт" и "Карпай". Продукция компании "Фуд Экспорт" с 2018 года экспортируется в страны Таможенного союза. "География поставок продолжает расширяться, в том числе в направлении стран Персидского залива и Африки. Например, достигнуты договоренности о поставках, и в ближайшее время пройдет аудит для выдачи разрешения на ввоз продукции в Саудовскую Аравию", - рассказал глава Мордовии.
Еще одно халяль-предприятие Мордовии - "Карпай", чья продукция представлена в крупнейших торговых сетях по всей России и экспортируется в 5 стран мира - Германию, Англию, Израиль, Болгарию, Кипр. Также в республике развиваются небольшие семейные фермерские хозяйства по стандартам "Халяль".
При этом глава Мордовии отметил, что сегодня халяльную продукцию выбирают не только по национальности или вероисповеданию, у жителей республики она ассоциируется с чистотой, качеством продуктов. С конца прошлого года в России впервые введены национальные стандарты халяль.
"Это создаст благоприятные условия входа наших производителей в глобальный халяльный рынок. Соответствующие ГОСТы разработаны с участием Роскачества и утверждены Росстандартом. С обоими ведомствами Мордовия плодотворно сотрудничает", - сказал Здунов.
Глава Мордовии подчеркнул, что республика заинтересована в расширении рынков сбыта, в инвестиционном партнерстве с государствами исламского мира. "В России лидерские позиции у нас есть, теперь мы ориентированы на глобальный рынок", - резюмировал он.