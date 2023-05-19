https://ria.ru/20230519/khalyal-1872984579.html

Мордовия будет поставлять халяльную продукцию в Саудовскую Аравию

Мордовия будет поставлять халяльную продукцию в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 19.05.2023

Мордовия будет поставлять халяльную продукцию в Саудовскую Аравию

Мордовскую халяльную продукцию будут поставлять в Саудовскую Аравию, заявил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:10

2023-05-19T17:10

2023-05-19T17:11

республика мордовия

россия

артем здунов

саудовская аравия

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

казань

республика мордовия

роскачество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Мордовскую халяльную продукцию будут поставлять в Саудовскую Аравию, заявил глава республики Артем Здунов. Выступая на Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", который в эти дни проходит в Казани, глава Мордовии рассказал, что республика входит в число регионов-лидеров по производству молока, мяса, яйца. "Сейчас мы осуществляем экспорт в 23 страны мира. В Мордовии работают 11 производителей халяльной продукции, поставляющих свои товары в 9 стран мира", - цитирует пресс-служба слова главы региона Здунова. Крупнейшие из них - "Торговый дом "Фуд Экспорт" и "Карпай". Продукция компании "Фуд Экспорт" с 2018 года экспортируется в страны Таможенного союза. "География поставок продолжает расширяться, в том числе в направлении стран Персидского залива и Африки. Например, достигнуты договоренности о поставках, и в ближайшее время пройдет аудит для выдачи разрешения на ввоз продукции в Саудовскую Аравию", - рассказал глава Мордовии. Еще одно халяль-предприятие Мордовии - "Карпай", чья продукция представлена в крупнейших торговых сетях по всей России и экспортируется в 5 стран мира - Германию, Англию, Израиль, Болгарию, Кипр. Также в республике развиваются небольшие семейные фермерские хозяйства по стандартам "Халяль". При этом глава Мордовии отметил, что сегодня халяльную продукцию выбирают не только по национальности или вероисповеданию, у жителей республики она ассоциируется с чистотой, качеством продуктов. С конца прошлого года в России впервые введены национальные стандарты халяль. "Это создаст благоприятные условия входа наших производителей в глобальный халяльный рынок. Соответствующие ГОСТы разработаны с участием Роскачества и утверждены Росстандартом. С обоими ведомствами Мордовия плодотворно сотрудничает", - сказал Здунов. Глава Мордовии подчеркнул, что республика заинтересована в расширении рынков сбыта, в инвестиционном партнерстве с государствами исламского мира. "В России лидерские позиции у нас есть, теперь мы ориентированы на глобальный рынок", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230519/dub-1872915553.html

https://ria.ru/20230428/konkurs-1868434455.html

https://ria.ru/20230414/mordoviya-1865400941.html

россия

саудовская аравия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, артем здунов, саудовская аравия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), казань, республика мордовия, роскачество, таможенный союз