Рейтинг@Mail.ru
Мордовия будет поставлять халяльную продукцию в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
17:10 19.05.2023 (обновлено: 17:11 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/khalyal-1872984579.html
Мордовия будет поставлять халяльную продукцию в Саудовскую Аравию
Мордовия будет поставлять халяльную продукцию в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 19.05.2023
Мордовия будет поставлять халяльную продукцию в Саудовскую Аравию
Мордовскую халяльную продукцию будут поставлять в Саудовскую Аравию, заявил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:10
2023-05-19T17:11
республика мордовия
россия
артем здунов
саудовская аравия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
казань
республика мордовия
роскачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_7a165c6a5ca3a6cbf90deafb3ba3b52a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Мордовскую халяльную продукцию будут поставлять в Саудовскую Аравию, заявил глава республики Артем Здунов. Выступая на Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", который в эти дни проходит в Казани, глава Мордовии рассказал, что республика входит в число регионов-лидеров по производству молока, мяса, яйца. "Сейчас мы осуществляем экспорт в 23 страны мира. В Мордовии работают 11 производителей халяльной продукции, поставляющих свои товары в 9 стран мира", - цитирует пресс-служба слова главы региона Здунова. Крупнейшие из них - "Торговый дом "Фуд Экспорт" и "Карпай". Продукция компании "Фуд Экспорт" с 2018 года экспортируется в страны Таможенного союза. "География поставок продолжает расширяться, в том числе в направлении стран Персидского залива и Африки. Например, достигнуты договоренности о поставках, и в ближайшее время пройдет аудит для выдачи разрешения на ввоз продукции в Саудовскую Аравию", - рассказал глава Мордовии. Еще одно халяль-предприятие Мордовии - "Карпай", чья продукция представлена в крупнейших торговых сетях по всей России и экспортируется в 5 стран мира - Германию, Англию, Израиль, Болгарию, Кипр. Также в республике развиваются небольшие семейные фермерские хозяйства по стандартам "Халяль". При этом глава Мордовии отметил, что сегодня халяльную продукцию выбирают не только по национальности или вероисповеданию, у жителей республики она ассоциируется с чистотой, качеством продуктов. С конца прошлого года в России впервые введены национальные стандарты халяль. "Это создаст благоприятные условия входа наших производителей в глобальный халяльный рынок. Соответствующие ГОСТы разработаны с участием Роскачества и утверждены Росстандартом. С обоими ведомствами Мордовия плодотворно сотрудничает", - сказал Здунов. Глава Мордовии подчеркнул, что республика заинтересована в расширении рынков сбыта, в инвестиционном партнерстве с государствами исламского мира. "В России лидерские позиции у нас есть, теперь мы ориентированы на глобальный рынок", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230519/dub-1872915553.html
https://ria.ru/20230428/konkurs-1868434455.html
https://ria.ru/20230414/mordoviya-1865400941.html
россия
саудовская аравия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_10256a29bdd3192aacb61e2ceb26cc3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, артем здунов, саудовская аравия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), казань, республика мордовия, роскачество, таможенный союз
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Саудовская Аравия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Казань, Республика Мордовия, Роскачество, Таможенный союз
Мордовия будет поставлять халяльную продукцию в Саудовскую Аравию

Здунов: мордовскую халяльную продукцию будут поставлять в Саудовскую Аравию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Мордовскую халяльную продукцию будут поставлять в Саудовскую Аравию, заявил глава республики Артем Здунов.
Выступая на Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", который в эти дни проходит в Казани, глава Мордовии рассказал, что республика входит в число регионов-лидеров по производству молока, мяса, яйца.
Стенд Мордовии на Международном экономическом форуме Россия - Исламский мир в Казани
Мордовский мореный дуб привлек внимание участников форума в Казани
Вчера, 13:50
"Сейчас мы осуществляем экспорт в 23 страны мира. В Мордовии работают 11 производителей халяльной продукции, поставляющих свои товары в 9 стран мира", - цитирует пресс-служба слова главы региона Здунова.
Крупнейшие из них - "Торговый дом "Фуд Экспорт" и "Карпай". Продукция компании "Фуд Экспорт" с 2018 года экспортируется в страны Таможенного союза. "География поставок продолжает расширяться, в том числе в направлении стран Персидского залива и Африки. Например, достигнуты договоренности о поставках, и в ближайшее время пройдет аудит для выдачи разрешения на ввоз продукции в Саудовскую Аравию", - рассказал глава Мордовии.
Еще одно халяль-предприятие Мордовии - "Карпай", чья продукция представлена в крупнейших торговых сетях по всей России и экспортируется в 5 стран мира - Германию, Англию, Израиль, Болгарию, Кипр. Также в республике развиваются небольшие семейные фермерские хозяйства по стандартам "Халяль".
Вид на центральную часть Саранска - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Предприятие из Мордовии выиграло в Национальном органическом конкурсе
28 апреля, 13:07
При этом глава Мордовии отметил, что сегодня халяльную продукцию выбирают не только по национальности или вероисповеданию, у жителей республики она ассоциируется с чистотой, качеством продуктов. С конца прошлого года в России впервые введены национальные стандарты халяль.
"Это создаст благоприятные условия входа наших производителей в глобальный халяльный рынок. Соответствующие ГОСТы разработаны с участием Роскачества и утверждены Росстандартом. С обоими ведомствами Мордовия плодотворно сотрудничает", - сказал Здунов.
Глава Мордовии подчеркнул, что республика заинтересована в расширении рынков сбыта, в инвестиционном партнерстве с государствами исламского мира. "В России лидерские позиции у нас есть, теперь мы ориентированы на глобальный рынок", - резюмировал он.
Глава Мордовии Артем Здунов поздравил представителей светотехнический промышленности с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Здунов назвал Мордовию центром светотехнической промышленности в России
14 апреля, 17:09
 
Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновСаудовская АравияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)КазаньРеспублика МордовияРоскачествоТаможенный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала