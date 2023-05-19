https://ria.ru/20230519/khakaton-1873007558.html

В Москве пройдет международный хакатон по ИИ

В Москве пройдет международный хакатон по ИИ - РИА Новости, 19.05.2023

В Москве пройдет международный хакатон по ИИ

Международный хакатон с участием дружественных стран пройдёт в Москве, он станет частью проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект", общий... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T18:36

2023-05-19T18:36

2023-05-19T18:36

искусственный интеллект

технологии

москва

россия

дмитрий чернышенко

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Международный хакатон с участием дружественных стран пройдёт в Москве, он станет частью проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект", общий призовой фонд которого составляет 34 миллиона рублей, рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на открытии окружного хакатона ЦФО в Москве. "Так, в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" реализуется проект "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект". Учитывая авторитет конкурса и высокую заинтересованность молодых и талантливых специалистов, в 2023 году запланирован ряд масштабных мероприятий, в числе которых 8 окружных, 1 всероссийский хакатоны. Нововведением станет международный хакатон с участием дружественных стран, который пройдёт в столице. Общий призовой фонд хакатонов составляет 34 миллиона рублей", - сказал Чернышенко в видеообращении. По информации на официальном сайте хакатона, международное мероприятие пройдет 24-26 ноября. Вице-премьер отметил, что сфера внедрения искусственного интеллекта сегодня представляет особый интерес, и главная цель заключается в "масштабном внедрении этих технологий в различные отрасли экономики и, конечно, в социальной сфере". "Сегодня мы открываем новый сезон проекта на площадке первого окружного хакатона в Москве. Команды смогут прокачать свои личные и профессиональные качества, дадут импульс развития ключевых отечественных проектов, которые нам сейчас очень нужны", - добавил Чернышенко. Окружной хакатон по искусственному интеллекту пройдет в Москве с 19 по 21 мая, участники будут решать кейсы от крупных компаний и федеральных органов исполнительной власти на основе предоставленных ими датасетов. Среди них задания от Минприроды РФ, Core ML "ВКонтакте", Центрального банка, АНО "Корпоративная академия Росатома". По итогам хакатона пятнадцать команд-победителей разделят между собой призовой фонд проекта в размере 3 миллиона рублей. Это первый из окружных хакатонов, которые пройдут по всей России в 2023 году.

https://ria.ru/20230511/ii-1870958715.html

https://ria.ru/20230424/nauka-1866909410.html

москва

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

искусственный интеллект, технологии, москва, россия, дмитрий чернышенко, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"