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В Москве пройдет международный хакатон по ИИ - РИА Новости, 19.05.2023
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18:36 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/khakaton-1873007558.html
В Москве пройдет международный хакатон по ИИ
В Москве пройдет международный хакатон по ИИ - РИА Новости, 19.05.2023
В Москве пройдет международный хакатон по ИИ
Международный хакатон с участием дружественных стран пройдёт в Москве, он станет частью проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект", общий... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:36
2023-05-19T18:36
искусственный интеллект
технологии
москва
россия
дмитрий чернышенко
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Международный хакатон с участием дружественных стран пройдёт в Москве, он станет частью проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект", общий призовой фонд которого составляет 34 миллиона рублей, рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на открытии окружного хакатона ЦФО в Москве. "Так, в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" реализуется проект "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект". Учитывая авторитет конкурса и высокую заинтересованность молодых и талантливых специалистов, в 2023 году запланирован ряд масштабных мероприятий, в числе которых 8 окружных, 1 всероссийский хакатоны. Нововведением станет международный хакатон с участием дружественных стран, который пройдёт в столице. Общий призовой фонд хакатонов составляет 34 миллиона рублей", - сказал Чернышенко в видеообращении. По информации на официальном сайте хакатона, международное мероприятие пройдет 24-26 ноября. Вице-премьер отметил, что сфера внедрения искусственного интеллекта сегодня представляет особый интерес, и главная цель заключается в "масштабном внедрении этих технологий в различные отрасли экономики и, конечно, в социальной сфере". "Сегодня мы открываем новый сезон проекта на площадке первого окружного хакатона в Москве. Команды смогут прокачать свои личные и профессиональные качества, дадут импульс развития ключевых отечественных проектов, которые нам сейчас очень нужны", - добавил Чернышенко. Окружной хакатон по искусственному интеллекту пройдет в Москве с 19 по 21 мая, участники будут решать кейсы от крупных компаний и федеральных органов исполнительной власти на основе предоставленных ими датасетов. Среди них задания от Минприроды РФ, Core ML "ВКонтакте", Центрального банка, АНО "Корпоративная академия Росатома". По итогам хакатона пятнадцать команд-победителей разделят между собой призовой фонд проекта в размере 3 миллиона рублей. Это первый из окружных хакатонов, которые пройдут по всей России в 2023 году.
https://ria.ru/20230511/ii-1870958715.html
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искусственный интеллект, технологии, москва, россия, дмитрий чернышенко, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Искусственный интеллект, Технологии, Москва, Россия, Дмитрий Чернышенко, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Москве пройдет международный хакатон по ИИ

Вице-премьер Чернышенко: международный хакатон по ИИ с призовым фондом пройдет в Москве

© Фото : РАЭКПервый хакатон нового сезона конкурса "Цифровой прорыв"
Первый хакатон нового сезона конкурса Цифровой прорыв - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : РАЭК
Первый хакатон нового сезона конкурса "Цифровой прорыв". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Международный хакатон с участием дружественных стран пройдёт в Москве, он станет частью проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект", общий призовой фонд которого составляет 34 миллиона рублей, рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на открытии окружного хакатона ЦФО в Москве.
"Так, в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" реализуется проект "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект". Учитывая авторитет конкурса и высокую заинтересованность молодых и талантливых специалистов, в 2023 году запланирован ряд масштабных мероприятий, в числе которых 8 окружных, 1 всероссийский хакатоны. Нововведением станет международный хакатон с участием дружественных стран, который пройдёт в столице. Общий призовой фонд хакатонов составляет 34 миллиона рублей", - сказал Чернышенко в видеообращении.
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По информации на официальном сайте хакатона, международное мероприятие пройдет 24-26 ноября.
Вице-премьер отметил, что сфера внедрения искусственного интеллекта сегодня представляет особый интерес, и главная цель заключается в "масштабном внедрении этих технологий в различные отрасли экономики и, конечно, в социальной сфере".
"Сегодня мы открываем новый сезон проекта на площадке первого окружного хакатона в Москве. Команды смогут прокачать свои личные и профессиональные качества, дадут импульс развития ключевых отечественных проектов, которые нам сейчас очень нужны", - добавил Чернышенко.
Окружной хакатон по искусственному интеллекту пройдет в Москве с 19 по 21 мая, участники будут решать кейсы от крупных компаний и федеральных органов исполнительной власти на основе предоставленных ими датасетов. Среди них задания от Минприроды РФ, Core ML "ВКонтакте", Центрального банка, АНО "Корпоративная академия Росатома". По итогам хакатона пятнадцать команд-победителей разделят между собой призовой фонд проекта в размере 3 миллиона рублей. Это первый из окружных хакатонов, которые пройдут по всей России в 2023 году.
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Искусственный интеллектТехнологииМоскваРоссияДмитрий ЧернышенкоМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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