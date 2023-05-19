https://ria.ru/20230519/kalashnikov-1872816410.html

Президент концерна "Калашников" попал под санкции Великобритании

Президент концерна "Калашников" попал под санкции Великобритании - РИА Новости, 19.05.2023

Президент концерна "Калашников" попал под санкции Великобритании

Великобритания внесла в санкционные списки президента концерна "Калашников" Алана Лушникова и гендиректора компании Владимира Лепина, заявило в пятницу... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T09:26

2023-05-19T09:26

2023-05-19T13:15

великобритания

в мире

россия

калашников (концерн)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки президента концерна "Калашников" Алана Лушникова и гендиректора компании Владимира Лепина, заявило в пятницу правительство Великобритании."Лушников был и остается причастен к получению прибыли от правительства России или поддерживает его, владея связанным с правительством России бизнесом, конкретно концерном "Калашников", осуществляющим свою деятельность в стратегически важном для правительства России секторе", - утверждается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.Лепин был внесен в санкционный список за занимаемый им пост гендиректора концерна, добавляется в документе.Помимо этого, санкции были введены в отношении гендиректора холдинга "Вертолеты России" Николая Колесова.Под санкции также попали ВНИИ неорганических материалов им. А.А. Бочвара, АО "Институт прикладной физики", ЗАО "Лазурит", АО "Омский научно-исследовательский институт приборостроения", АО "Ремвооружение", АО "Научно-исследовательский институт технического стекла имени В.Ф. Солинова", АО "Красный гидропресс", АО НПП "КлАСС", АО "Звезда-Стрела", OOO "Промтехнология", "НИИграфит".

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Варвара Скокшина

великобритания, в мире, россия, калашников (концерн), санкции в отношении россии