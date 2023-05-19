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Президент концерна "Калашников" попал под санкции Великобритании - РИА Новости, 19.05.2023
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09:26 19.05.2023 (обновлено: 13:15 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/kalashnikov-1872816410.html
Президент концерна "Калашников" попал под санкции Великобритании
Президент концерна "Калашников" попал под санкции Великобритании - РИА Новости, 19.05.2023
Президент концерна "Калашников" попал под санкции Великобритании
Великобритания внесла в санкционные списки президента концерна "Калашников" Алана Лушникова и гендиректора компании Владимира Лепина, заявило в пятницу... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:26
2023-05-19T13:15
великобритания
в мире
россия
калашников (концерн)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки президента концерна "Калашников" Алана Лушникова и гендиректора компании Владимира Лепина, заявило в пятницу правительство Великобритании."Лушников был и остается причастен к получению прибыли от правительства России или поддерживает его, владея связанным с правительством России бизнесом, конкретно концерном "Калашников", осуществляющим свою деятельность в стратегически важном для правительства России секторе", - утверждается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.Лепин был внесен в санкционный список за занимаемый им пост гендиректора концерна, добавляется в документе.Помимо этого, санкции были введены в отношении гендиректора холдинга "Вертолеты России" Николая Колесова.Под санкции также попали ВНИИ неорганических материалов им. А.А. Бочвара, АО "Институт прикладной физики", ЗАО "Лазурит", АО "Омский научно-исследовательский институт приборостроения", АО "Ремвооружение", АО "Научно-исследовательский институт технического стекла имени В.Ф. Солинова", АО "Красный гидропресс", АО НПП "КлАСС", АО "Звезда-Стрела", OOO "Промтехнология", "НИИграфит".
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великобритания, в мире, россия, калашников (концерн), санкции в отношении россии
Великобритания, В мире, Россия, Калашников (концерн), Санкции в отношении России
Президент концерна "Калашников" попал под санкции Великобритании

Президент концерна "Калашников" Лушников попал в санкционные списки Великобритании

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАлан Лушников
Алан Лушников - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Алан Лушников. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки президента концерна "Калашников" Алана Лушникова и гендиректора компании Владимира Лепина, заявило в пятницу правительство Великобритании.
"Лушников был и остается причастен к получению прибыли от правительства России или поддерживает его, владея связанным с правительством России бизнесом, конкретно концерном "Калашников", осуществляющим свою деятельность в стратегически важном для правительства России секторе", - утверждается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
Лепин был внесен в санкционный список за занимаемый им пост гендиректора концерна, добавляется в документе.
Помимо этого, санкции были введены в отношении гендиректора холдинга "Вертолеты России" Николая Колесова.
Под санкции также попали ВНИИ неорганических материалов им. А.А. Бочвара, АО "Институт прикладной физики", ЗАО "Лазурит", АО "Омский научно-исследовательский институт приборостроения", АО "Ремвооружение", АО "Научно-исследовательский институт технического стекла имени В.Ф. Солинова", АО "Красный гидропресс", АО НПП "КлАСС", АО "Звезда-Стрела", OOO "Промтехнология", "НИИграфит".
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