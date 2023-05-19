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СМИ: Запад несколько месяцев будет учить украинских пилотов летать на F-16
СМИ: Запад несколько месяцев будет учить украинских пилотов летать на F-16 - РИА Новости, 19.05.2023
СМИ: Запад несколько месяцев будет учить украинских пилотов летать на F-16
Обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев, оно может начаться в ближайшие... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:33
2023-05-19T17:33
2023-05-19T17:41
в мире
европа
f-16
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев, оно может начаться в ближайшие недели, пишет газета Politico со ссылкой на источник."Обучение будет проходить за пределами Украины - на площадке в Европе, на его завершение потребуются месяцы. Официальные лица надеются начать обучение в ближайшие недели", - говорится в сообщении газеты.Ранее президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16, сообщала журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из администрации.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СМИ: Запад несколько месяцев будет учить украинских пилотов летать на F-16
Politico: обучение украинских пилотов западным истребителям займет несколько месяцев