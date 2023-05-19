https://ria.ru/20230519/istrebiteli-1872991787.html

СМИ: Запад несколько месяцев будет учить украинских пилотов летать на F-16

СМИ: Запад несколько месяцев будет учить украинских пилотов летать на F-16 - РИА Новости, 19.05.2023

СМИ: Запад несколько месяцев будет учить украинских пилотов летать на F-16

Обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев, оно может начаться в ближайшие... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:33

2023-05-19T17:33

2023-05-19T17:41

в мире

европа

f-16

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев, оно может начаться в ближайшие недели, пишет газета Politico со ссылкой на источник."Обучение будет проходить за пределами Украины - на площадке в Европе, на его завершение потребуются месяцы. Официальные лица надеются начать обучение в ближайшие недели", - говорится в сообщении газеты.Ранее президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16, сообщала журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из администрации.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

европа

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, европа, f-16, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр