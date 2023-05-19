https://ria.ru/20230519/islam-1873012078.html

Лавров заявил о ренессансе ислама в России

Лавров заявил о ренессансе ислама в России - РИА Новости, 19.05.2023

Лавров заявил о ренессансе ислама в России

Ислам в России переживает ренессанс, гармонично сосуществуя с другими религиями, российские мусульмане плечом к плечу с другими россиянами защищали и продолжают РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T18:44

2023-05-19T18:44

2023-05-19T18:46

религия

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

общество

религия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ислам в России переживает ренессанс, гармонично сосуществуя с другими религиями, российские мусульмане плечом к плечу с другими россиянами защищали и продолжают защищать безопасность страны, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Ислам в России переживает ренессанс и беспрецедентный подъем, гармонично сосуществуя с другими традиционными религиями. Наша совместная работа выявила широкое совпадение оценок по вопросам межцивилизационных, межконфессиональных отношений, которые обсуждаются внутри страны и на международном уровне. Мы едины в отстаивании духовно-нравственных ценностей, неприятия исламофобии, христианофобии и любых других форм религиозной нетерпимости", - сказал Лавров в интервью для документального фильма "Путь в исламский мир". Глава российской дипломатии отметил, что повсеместное признание в исламском мире того факта, что российские мусульмане являются полноправными участниками политической, экономической, культурной и духовной жизни страны, плечом к плечу с другими россиянами мужественно и самоотверженно защищали и продолжают защищать безопасность России. "И это особенно наглядно проявляется сейчас, в ходе специальной военной операции", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221210/islam-1837790494.html

https://ria.ru/20230120/kreschenie-1846376127.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество, религия