https://ria.ru/20230519/islam-1873012078.html
Лавров заявил о ренессансе ислама в России
Лавров заявил о ренессансе ислама в России - РИА Новости, 19.05.2023
Лавров заявил о ренессансе ислама в России
Ислам в России переживает ренессанс, гармонично сосуществуя с другими религиями, российские мусульмане плечом к плечу с другими россиянами защищали и продолжают РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:44
2023-05-19T18:44
2023-05-19T18:46
религия
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
религия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ислам в России переживает ренессанс, гармонично сосуществуя с другими религиями, российские мусульмане плечом к плечу с другими россиянами защищали и продолжают защищать безопасность страны, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Ислам в России переживает ренессанс и беспрецедентный подъем, гармонично сосуществуя с другими традиционными религиями. Наша совместная работа выявила широкое совпадение оценок по вопросам межцивилизационных, межконфессиональных отношений, которые обсуждаются внутри страны и на международном уровне. Мы едины в отстаивании духовно-нравственных ценностей, неприятия исламофобии, христианофобии и любых других форм религиозной нетерпимости", - сказал Лавров в интервью для документального фильма "Путь в исламский мир". Глава российской дипломатии отметил, что повсеместное признание в исламском мире того факта, что российские мусульмане являются полноправными участниками политической, экономической, культурной и духовной жизни страны, плечом к плечу с другими россиянами мужественно и самоотверженно защищали и продолжают защищать безопасность России. "И это особенно наглядно проявляется сейчас, в ходе специальной военной операции", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221210/islam-1837790494.html
https://ria.ru/20230120/kreschenie-1846376127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество, религия
Религия, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Общество, Религия
Лавров заявил о ренессансе ислама в России
Глава МИД Лавров заявил, что ислам в России переживает ренессанс и беспрецедентный подъем
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ислам в России переживает ренессанс, гармонично сосуществуя с другими религиями, российские мусульмане плечом к плечу с другими россиянами защищали и продолжают защищать безопасность страны, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Ислам в России переживает ренессанс и беспрецедентный подъем, гармонично сосуществуя с другими традиционными религиями. Наша совместная работа выявила широкое совпадение оценок по вопросам межцивилизационных, межконфессиональных отношений, которые обсуждаются внутри страны и на международном уровне. Мы едины в отстаивании духовно-нравственных ценностей, неприятия исламофобии, христианофобии и любых других форм религиозной нетерпимости", - сказал Лавров в интервью для документального фильма "Путь в исламский мир".
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Глава российской дипломатии отметил, что повсеместное признание в исламском мире того факта, что российские мусульмане являются полноправными участниками политической, экономической, культурной и духовной жизни страны, плечом к плечу с другими россиянами мужественно и самоотверженно защищали и продолжают защищать безопасность России.
"И это особенно наглядно проявляется сейчас, в ходе специальной военной операции", - подчеркнул он.
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