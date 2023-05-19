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В Армавире обсуждают профессиональный рост инклюзивных педагогов

В Армавире обсуждают профессиональный рост инклюзивных педагогов - РИА Новости, 19.05.2023

В Армавире обсуждают профессиональный рост инклюзивных педагогов

Современные технологии психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педагогов специального и инклюзивного образования, вопросы... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:13

2023-05-19T14:13

2023-05-19T14:13

год педагога и наставника

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Современные технологии психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педагогов специального и инклюзивного образования, вопросы профессиональной компетентности педагогов специального и инклюзивного образования, актуальные проблемы инклюзивного и специального образования рассмотрели участники конференции, которая открылась в Армавирском государственном педагогическом университете.Участниками II международной научно-практической конференции "Профессиональный рост педагогов специального и инклюзивного образования в условиях цифровой трансформации современного образования" стали исследователи и практикующие педагоги из Германии, Казахстана, Белоруссии, Донецкой и Луганской Народных республик, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Татарстана, Красноярского края, Пензенской и Рязанской областей, Краснодарского края.Открыл мероприятие проректор по научно-исследовательской, инновационной и международной деятельности Юрий Ветров: "Современность диктует нам необходимость пересмотра традиционных подходов к подготовке педагогов, поскольку изменился центральный субъект образования и воспитания – ребёнок. А в вопросах работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, нужно быть особенно деликатными и квалифицированными. Об этом наш сегодняшний разговор: как подготовить наставника для ребёнка цифровой эпохи"."Организация проведения конференции заслуживает самой высокой оценки. Конференция проводится по актуальной социальной, научной и образовательной проблематике. Она является эффективной коммуникативной площадкой, позволяющей комплексно и предметно обсудить вопросы развития системы специального и инклюзивного образования. Данное мероприятие имеет безусловную значимость как для специалистов данного профиля Республики Беларусь, так и для широкой общественности". Благодарим за предоставленную возможность поучаствовать в данной конференции, и поделится опытом учреждения образования "Белорусская государственная академия связи" по использованию ИКТ в образовательном процессе для лиц с ограниченными возможностями", – подчеркнул Владимир Журавлёв, старший научный сотрудник научно-технического отдела Белорусской государственной академии.Доцент кафедры тифлопедагогики дефектологического факультета Института детства МПГУ Индира Исмаилова отметила: "Обсуждение на II Международной научно-практической конференции "Профессиональный рост педагогов специального и инклюзивного образования в условиях цифровой трансформации современного образования" вопросов профессионального роста педагогов проходит в период принятия в стране важных решений по улучшению качества высшего образования, что актуально на современном этапе. Мы наблюдаем стремительное развитие цифровой трансформации по многим направлениям. Этот процесс затрагивает и систему образования. Новые технологии меняют современную систему образования, расширяют границы исследований".Работа конференции продолжается на секционных заседаниях. Важной составляющей программы являются семинары-практикумы "Современные технологии сопровождения профессионального роста педагогов специального и инклюзивного образования" и "Детская агрессия на логопедическом занятии: методы и приёмы преодоления".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование