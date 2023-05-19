https://ria.ru/20230519/infotsygane-1872991435.html
Путин поручил решить вопрос с выражением "инфоцыгане" в государственных СМИ
Путин поручил решить вопрос с выражением "инфоцыгане" в государственных СМИ - РИА Новости, 19.05.2023
Путин поручил решить вопрос с выражением "инфоцыгане" в государственных СМИ
На блогосферу влиять непросто при запрете использовать слово "инфоцыгане", но в отношении государственных СМИ этот вопрос нужно решить, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:31
2023-05-19T17:31
2023-05-19T17:33
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. На блогосферу влиять непросто при запрете использовать слово "инфоцыгане", но в отношении государственных СМИ этот вопрос нужно решить, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям российский историк, специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер предложила законодательно запретить использование в медийной сфере словосочетания, "указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок", а также слово "инфоцыгане", которое "вызывает цыганофобию". "Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных средств массовой информации - это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтём всё, что Вы сказали", - сказал Путин. Он сказал, что также будут предприняты меры, чтобы "не допускать никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил решить вопрос с выражением "инфоцыгане" в государственных СМИ
Путин поручил решить вопрос с использованием выражения "инфоцыгане" в государственных СМИ
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. На блогосферу влиять непросто при запрете использовать слово "инфоцыгане", но в отношении государственных СМИ этот вопрос нужно решить, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям российский историк, специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер предложила законодательно запретить использование в медийной сфере словосочетания, "указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок", а также слово "инфоцыгане", которое "вызывает цыганофобию".
"Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных средств массовой информации - это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтём всё, что Вы сказали", - сказал Путин. Он сказал, что также будут предприняты меры, чтобы "не допускать никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией".
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