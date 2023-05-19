https://ria.ru/20230519/infotsygane-1872991435.html

Путин поручил решить вопрос с выражением "инфоцыгане" в государственных СМИ

Путин поручил решить вопрос с выражением "инфоцыгане" в государственных СМИ - РИА Новости, 19.05.2023

Путин поручил решить вопрос с выражением "инфоцыгане" в государственных СМИ

На блогосферу влиять непросто при запрете использовать слово "инфоцыгане", но в отношении государственных СМИ этот вопрос нужно решить, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:31

2023-05-19T17:31

2023-05-19T17:33

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. На блогосферу влиять непросто при запрете использовать слово "инфоцыгане", но в отношении государственных СМИ этот вопрос нужно решить, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям российский историк, специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер предложила законодательно запретить использование в медийной сфере словосочетания, "указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок", а также слово "инфоцыгане", которое "вызывает цыганофобию". "Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных средств массовой информации - это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтём всё, что Вы сказали", - сказал Путин. Он сказал, что также будут предприняты меры, чтобы "не допускать никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией".

https://ria.ru/20230516/blogery-1871959954.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество