https://ria.ru/20230519/indoneziya-1872977903.html

Видодо заявил, что Индонезия готова стать мостом между Россией и Украиной

Видодо заявил, что Индонезия готова стать мостом между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.05.2023

Видодо заявил, что Индонезия готова стать мостом между Россией и Украиной

Индонезия готова служить мостом между Россией и Украиной во избежание дальнейшей эскалации украинского конфликта, санкции Запада против России неэффективны и не РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:43

2023-05-19T16:43

2023-05-19T16:46

специальная военная операция на украине

в мире

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индонезия

украина

джоко видодо

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Индонезия готова служить мостом между Россией и Украиной во избежание дальнейшей эскалации украинского конфликта, санкции Запада против России неэффективны и не способствуют диалогу, заявил президент этой азиатской страны Джоко Видодо. "Конфликт на Украине продолжается уже год, и санкции не оказались достаточно эффективными, чтобы остановить его. Диалог очень важен, и его необходимо поддерживать. Нейтральная позиция Индонезии означает, что она не согласилась с экономическими санкциями против России, навязанными Соединенными Штатами и западными союзниками", - приводит слова Видодо японская газета "Асахи". Президент Индонезии добавил, что его страна "готова служить мостом между Россией и Украиной". "Индонезия готова внести свой вклад в преодоление разногласий... Мир должен быть достигнут как можно скорее, потому что, в конце концов, жертвами становятся люди", - пояснил Видодо. В ноябре 2022 года во время саммита стран G20 на Бали Индонезия, а также лично президент Видодо, старались смягчить риторику западных стран в отношении России. Видодо был первым лидером страны, посетившим и Россию, и Украину летом прошлого года в попытке наладить диалог двух стран. Позже Индонезия неоднократно подтверждала свою нейтралью позицию и готовность выслушать обе стороны конфликта.

https://ria.ru/20220719/indoneziya-1803334730.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, индонезия, украина, джоко видодо, ситуация в днр и лнр