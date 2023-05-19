https://ria.ru/20230519/indoneziya-1872977903.html
Видодо заявил, что Индонезия готова стать мостом между Россией и Украиной
Видодо заявил, что Индонезия готова стать мостом между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.05.2023
Видодо заявил, что Индонезия готова стать мостом между Россией и Украиной
Индонезия готова служить мостом между Россией и Украиной во избежание дальнейшей эскалации украинского конфликта, санкции Запада против России неэффективны и не РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:43
2023-05-19T16:43
2023-05-19T16:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
индонезия
украина
джоко видодо
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Индонезия готова служить мостом между Россией и Украиной во избежание дальнейшей эскалации украинского конфликта, санкции Запада против России неэффективны и не способствуют диалогу, заявил президент этой азиатской страны Джоко Видодо. "Конфликт на Украине продолжается уже год, и санкции не оказались достаточно эффективными, чтобы остановить его. Диалог очень важен, и его необходимо поддерживать. Нейтральная позиция Индонезии означает, что она не согласилась с экономическими санкциями против России, навязанными Соединенными Штатами и западными союзниками", - приводит слова Видодо японская газета "Асахи". Президент Индонезии добавил, что его страна "готова служить мостом между Россией и Украиной". "Индонезия готова внести свой вклад в преодоление разногласий... Мир должен быть достигнут как можно скорее, потому что, в конце концов, жертвами становятся люди", - пояснил Видодо. В ноябре 2022 года во время саммита стран G20 на Бали Индонезия, а также лично президент Видодо, старались смягчить риторику западных стран в отношении России. Видодо был первым лидером страны, посетившим и Россию, и Украину летом прошлого года в попытке наладить диалог двух стран. Позже Индонезия неоднократно подтверждала свою нейтралью позицию и готовность выслушать обе стороны конфликта.
https://ria.ru/20220719/indoneziya-1803334730.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, индонезия, украина, джоко видодо, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Индонезия, Украина, Джоко Видодо, Ситуация в ДНР и ЛНР
Видодо заявил, что Индонезия готова стать мостом между Россией и Украиной
Президент Видодо заявил, что Индонезия готова служить мостом между Россией и Украиной
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Индонезия готова служить мостом между Россией и Украиной во избежание дальнейшей эскалации украинского конфликта, санкции Запада против России неэффективны и не способствуют диалогу, заявил президент этой азиатской страны Джоко Видодо.
"Конфликт на Украине продолжается уже год, и санкции не оказались достаточно эффективными, чтобы остановить его. Диалог очень важен, и его необходимо поддерживать. Нейтральная позиция Индонезии означает, что она не согласилась с экономическими санкциями против России, навязанными Соединенными Штатами и западными союзниками", - приводит слова Видодо японская газета "Асахи".
Президент Индонезии добавил, что его страна "готова служить мостом между Россией и Украиной". "Индонезия готова внести свой вклад в преодоление разногласий... Мир должен быть достигнут как можно скорее, потому что, в конце концов, жертвами становятся люди", - пояснил Видодо.
В ноябре 2022 года во время саммита стран G20
на Бали
Индонезия, а также лично президент Видодо, старались смягчить риторику западных стран в отношении России. Видодо был первым лидером страны, посетившим и Россию, и Украину летом прошлого года в попытке наладить диалог двух стран. Позже Индонезия неоднократно подтверждала свою нейтралью позицию и готовность выслушать обе стороны конфликта.
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