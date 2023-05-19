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Опубликовано видео перехвата ракеты HIMARS российской ПВО - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:05 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/himars-1872796303.html
Опубликовано видео перехвата ракеты HIMARS российской ПВО
Опубликовано видео перехвата ракеты HIMARS российской ПВО - РИА Новости, 19.05.2023
Опубликовано видео перехвата ракеты HIMARS российской ПВО
В распоряжении РИА Новости оказались кадры того, как силы российской противовоздушной обороны ночью сбили ракету американской РСЗО HIMARS на запорожском... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T04:05
2023-05-19T04:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
гум
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались кадры того, как силы российской противовоздушной обороны ночью сбили ракету американской РСЗО HIMARS на запорожском направлении. Видеосъемку с тепловизионного прицела прокомментировал командир группы "Ёжики" из состава батальона "Эспаньола" с позывным "Гума". "Наблюдали на запорожском направлении в районе Степногорска, как работал HIMARS - выпустил ракету, которую наша ПВО с большой точностью сбила", - сказал командир группы. В телеграм-канале РИА Новости опубликованы кадры уничтожения ракеты. На них видно, как в ночное время над горизонтом с большой скоростью летит светящийся объект, заметны всполохи, после чего происходит попадание и взрыв в небе, объект прекращает движение по прежней траектории и начинает почти отвесно падать. Ранее "Гума" показывал кадры того, как бойцы его подразделения отслеживают движение техники ВСУ, включая беспилотники, и личного состава противника в Запорожской области. Накануне врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские войска практически каждый день бьют по объектам инфраструктуры, школам, сельскохозяйственным объектам в регионе.
https://ria.ru/20230519/kinzhal-1872793838.html
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запорожская область, евгений балицкий, гум, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, ГУМ, Вооруженные силы Украины
Опубликовано видео перехвата ракеты HIMARS российской ПВО

Опубликовано видео, на котором российская ПВО сбивает ракету американской РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались кадры того, как силы российской противовоздушной обороны ночью сбили ракету американской РСЗО HIMARS на запорожском направлении.
Видеосъемку с тепловизионного прицела прокомментировал командир группы "Ёжики" из состава батальона "Эспаньола" с позывным "Гума".
"Наблюдали на запорожском направлении в районе Степногорска, как работал HIMARS - выпустил ракету, которую наша ПВО с большой точностью сбила", - сказал командир группы.
В телеграм-канале РИА Новости опубликованы кадры уничтожения ракеты. На них видно, как в ночное время над горизонтом с большой скоростью летит светящийся объект, заметны всполохи, после чего происходит попадание и взрыв в небе, объект прекращает движение по прежней траектории и начинает почти отвесно падать.
Ранее "Гума" показывал кадры того, как бойцы его подразделения отслеживают движение техники ВСУ, включая беспилотники, и личного состава противника в Запорожской области.
Накануне врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские войска практически каждый день бьют по объектам инфраструктуры, школам, сельскохозяйственным объектам в регионе.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийГУМВооруженные силы Украины
 
 
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