https://ria.ru/20230519/himars-1872796303.html

Опубликовано видео перехвата ракеты HIMARS российской ПВО

Опубликовано видео перехвата ракеты HIMARS российской ПВО - РИА Новости, 19.05.2023

Опубликовано видео перехвата ракеты HIMARS российской ПВО

В распоряжении РИА Новости оказались кадры того, как силы российской противовоздушной обороны ночью сбили ракету американской РСЗО HIMARS на запорожском... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T04:05

2023-05-19T04:05

2023-05-19T04:05

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

гум

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались кадры того, как силы российской противовоздушной обороны ночью сбили ракету американской РСЗО HIMARS на запорожском направлении. Видеосъемку с тепловизионного прицела прокомментировал командир группы "Ёжики" из состава батальона "Эспаньола" с позывным "Гума". "Наблюдали на запорожском направлении в районе Степногорска, как работал HIMARS - выпустил ракету, которую наша ПВО с большой точностью сбила", - сказал командир группы. В телеграм-канале РИА Новости опубликованы кадры уничтожения ракеты. На них видно, как в ночное время над горизонтом с большой скоростью летит светящийся объект, заметны всполохи, после чего происходит попадание и взрыв в небе, объект прекращает движение по прежней траектории и начинает почти отвесно падать. Ранее "Гума" показывал кадры того, как бойцы его подразделения отслеживают движение техники ВСУ, включая беспилотники, и личного состава противника в Запорожской области. Накануне врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские войска практически каждый день бьют по объектам инфраструктуры, школам, сельскохозяйственным объектам в регионе.

https://ria.ru/20230519/kinzhal-1872793838.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, гум, вооруженные силы украины