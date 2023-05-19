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Greenpeace закроет отделение организации в России - РИА Новости, 19.05.2023
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19:21 19.05.2023 (обновлено: 19:34 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/greenpeace-1873021495.html
Greenpeace закроет отделение организации в России
Greenpeace закроет отделение организации в России - РИА Новости, 19.05.2023
Greenpeace закроет отделение организации в России
Российское отделение Greenpeace выражает несогласие с решением Генпрокуратуры и закрывается в связи с признанием организации нежелательной, заявили в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:21
2023-05-19T19:34
greenpeace
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российское отделение Greenpeace выражает несогласие с решением Генпрокуратуры и закрывается в связи с признанием организации нежелательной, заявили в пресс-службе организации.Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность организации "Гринпис" (Greenpeace International)."Мы выражаем категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры. Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности Гринпис в России. Поэтому российское отделение Гринпис вынуждено закрыться", - говорится в сообщении.В организации считают, что объявление Greenpeace International нежелательной организацией вызвано тем, что его сотрудники пытались не дать осуществить "разрушительные для природы планы" и во многих случаях "делали это успешно".Генпрокуратура, обосновывая свое решение, сообщила, что природоохранная деятельность Гринписа в России "фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ"."Гринпис" (Greenpeace, англ. Green Peace – "Зеленый мир") – независимая международная общественная организация, ставящая целью предотвращение деградации окружающей среды.В России отделение "Гринпис" открылось в 1992 году. При участии "Гринпис" на территории РФ были созданы два заповедника и четыре национальных парка, восемь территорий приобрели статус объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20220902/greenpeace-1813923887.html
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greenpeace, россия, генеральная прокуратура рф
Greenpeace, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Greenpeace закроет отделение организации в России

Greenpeace закроет отделение в России из-за признания организации нежелательной

CC BY-SA 2.0 / Howard Lake / Логотип Greenpeace
Логотип Greenpeace - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
CC BY-SA 2.0 / Howard Lake /
Логотип Greenpeace. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российское отделение Greenpeace выражает несогласие с решением Генпрокуратуры и закрывается в связи с признанием организации нежелательной, заявили в пресс-службе организации.
Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность организации "Гринпис" (Greenpeace International).
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"Мы выражаем категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры. Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности Гринпис в России. Поэтому российское отделение Гринпис вынуждено закрыться", - говорится в сообщении.
В организации считают, что объявление Greenpeace International нежелательной организацией вызвано тем, что его сотрудники пытались не дать осуществить "разрушительные для природы планы" и во многих случаях "делали это успешно".
Генпрокуратура, обосновывая свое решение, сообщила, что природоохранная деятельность Гринписа в России "фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ".
"Гринпис" (Greenpeace, англ. Green Peace – "Зеленый мир") – независимая международная общественная организация, ставящая целью предотвращение деградации окружающей среды.
В России отделение "Гринпис" открылось в 1992 году. При участии "Гринпис" на территории РФ были созданы два заповедника и четыре национальных парка, восемь территорий приобрели статус объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
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