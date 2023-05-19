https://ria.ru/20230519/gosdep-1872807218.html

В Госдуме прокомментировали доклад Госдепа о религиозных свободах

В Госдуме прокомментировали доклад Госдепа о религиозных свободах - РИА Новости, 19.05.2023

В Госдуме прокомментировали доклад Госдепа о религиозных свободах

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев обратил внимание на то, что в докладе Госдепартамента США о... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T08:06

2023-05-19T08:06

2023-05-19T08:06

религия

россия

сша

украина

энтони блинкен

василий пискарев

государственный департамент сша

госдума рф

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев обратил внимание на то, что в докладе Госдепартамента США о религиозных свободах не замечают ситуацию с церковью на Украине. Госдепартамент США опубликовал доклад о религиозных свободах в мире, второй год подряд назвав Россию "страной, вызывающей особую обеспокоенность". "Госдепартамент США снова обвинил Россию в нарушении свободы вероисповедования, попутно попеняв на излишнюю строгость антиэкстремистского законодательства. Такая связь не случайна. Ведь господа из Госдепа понимают свободу вероисповедания весьма кривобоко. Когда на Украине арестовывают и избивают священников, захватывают православные храмы, в этом для них ничего предосудительного нет", - приводит телеграм-канал комиссии слова Пискарева. При этом он отметил, что когда в России религиозный экстремист за подготовку терактов оказывается за решеткой, то это уже "гонение на веру" представителей Госдепа. В обзоре положения дел в почти 200 государствах за 2022 год России ставятся в упрек гонения на "религиозные общины в пределах и вне ее границ", в том числе в контексте конфликта на Украине. Россия традиционно отвергает обвинения такого рода. На презентации доклада, который провели госсекретарь Энтони Блинкен и посол по международным религиозным свободам Рашад Хусейн, Китай был вновь обвинен в преследованиях мусульман-уйгуров, буддистов Тибета, христиан и приверженцев секты Фалуньгун. Госдепартамент также высказал обеспокоенность ситуацией в Афганистане, Мьянме, Саудовской Аравии, Индии и Никарагуа. Перемены к лучшему американская дипломатия приветствовала в Бельгии, Бразилии, Канаде, Хорватии и Центральной Африканской Республике.

https://ria.ru/20230516/doklad-1872256479.html

https://ria.ru/20230515/religiya-1871991685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, энтони блинкен, василий пискарев, государственный департамент сша, госдума рф, в мире, религия