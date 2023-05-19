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В Госдуме прокомментировали доклад Госдепа о религиозных свободах - РИА Новости, 19.05.2023
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Религия
 
08:06 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/gosdep-1872807218.html
В Госдуме прокомментировали доклад Госдепа о религиозных свободах
В Госдуме прокомментировали доклад Госдепа о религиозных свободах - РИА Новости, 19.05.2023
В Госдуме прокомментировали доклад Госдепа о религиозных свободах
Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев обратил внимание на то, что в докладе Госдепартамента США о... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:06
2023-05-19T08:06
религия
россия
сша
украина
энтони блинкен
василий пискарев
государственный департамент сша
госдума рф
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев обратил внимание на то, что в докладе Госдепартамента США о религиозных свободах не замечают ситуацию с церковью на Украине. Госдепартамент США опубликовал доклад о религиозных свободах в мире, второй год подряд назвав Россию "страной, вызывающей особую обеспокоенность". "Госдепартамент США снова обвинил Россию в нарушении свободы вероисповедования, попутно попеняв на излишнюю строгость антиэкстремистского законодательства. Такая связь не случайна. Ведь господа из Госдепа понимают свободу вероисповедания весьма кривобоко. Когда на Украине арестовывают и избивают священников, захватывают православные храмы, в этом для них ничего предосудительного нет", - приводит телеграм-канал комиссии слова Пискарева. При этом он отметил, что когда в России религиозный экстремист за подготовку терактов оказывается за решеткой, то это уже "гонение на веру" представителей Госдепа. В обзоре положения дел в почти 200 государствах за 2022 год России ставятся в упрек гонения на "религиозные общины в пределах и вне ее границ", в том числе в контексте конфликта на Украине. Россия традиционно отвергает обвинения такого рода. На презентации доклада, который провели госсекретарь Энтони Блинкен и посол по международным религиозным свободам Рашад Хусейн, Китай был вновь обвинен в преследованиях мусульман-уйгуров, буддистов Тибета, христиан и приверженцев секты Фалуньгун. Госдепартамент также высказал обеспокоенность ситуацией в Афганистане, Мьянме, Саудовской Аравии, Индии и Никарагуа. Перемены к лучшему американская дипломатия приветствовала в Бельгии, Бразилии, Канаде, Хорватии и Центральной Африканской Республике.
https://ria.ru/20230516/doklad-1872256479.html
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россия, сша, украина, энтони блинкен, василий пискарев, государственный департамент сша, госдума рф, в мире, религия
Религия, Россия, США, Украина, Энтони Блинкен, Василий Пискарев, Государственный департамент США, Госдума РФ, В мире, Религия
В Госдуме прокомментировали доклад Госдепа о религиозных свободах

Пискарев: Госдеп США в докладе о религиозных свободах не говорит о ситуации на Украине

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев обратил внимание на то, что в докладе Госдепартамента США о религиозных свободах не замечают ситуацию с церковью на Украине.
Госдепартамент США опубликовал доклад о религиозных свободах в мире, второй год подряд назвав Россию "страной, вызывающей особую обеспокоенность".
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о свободе веры
16 мая, 20:32
"Госдепартамент США снова обвинил Россию в нарушении свободы вероисповедования, попутно попеняв на излишнюю строгость антиэкстремистского законодательства. Такая связь не случайна. Ведь господа из Госдепа понимают свободу вероисповедания весьма кривобоко. Когда на Украине арестовывают и избивают священников, захватывают православные храмы, в этом для них ничего предосудительного нет", - приводит телеграм-канал комиссии слова Пискарева.
При этом он отметил, что когда в России религиозный экстремист за подготовку терактов оказывается за решеткой, то это уже "гонение на веру" представителей Госдепа.
«
"Весьма показательно, что в Госдепе и спецслужбах США питают особую любовь к адептам всевозможных сект и квазирелигиозных организаций. Именно в этой среде легковнушаемых людей удобнее всего вербовать агентов и отбирать контингент для подготовки диверсий и терактов. И именно этой деструктивной деятельности, а отнюдь не служению богу мешает российское антиэкстремистское законодательство. В данном случае критику воспринимаем как высокую оценку наших законов. Продолжим работу в том же направлении", - отметил Пискарев.
В обзоре положения дел в почти 200 государствах за 2022 год России ставятся в упрек гонения на "религиозные общины в пределах и вне ее границ", в том числе в контексте конфликта на Украине. Россия традиционно отвергает обвинения такого рода.
На презентации доклада, который провели госсекретарь Энтони Блинкен и посол по международным религиозным свободам Рашад Хусейн, Китай был вновь обвинен в преследованиях мусульман-уйгуров, буддистов Тибета, христиан и приверженцев секты Фалуньгун.
Госдепартамент также высказал обеспокоенность ситуацией в Афганистане, Мьянме, Саудовской Аравии, Индии и Никарагуа. Перемены к лучшему американская дипломатия приветствовала в Бельгии, Бразилии, Канаде, Хорватии и Центральной Африканской Республике.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Госдеп выразил обеспокоенность уровнем религиозных свобод в России
15 мая, 19:09
 
РелигияРоссияСШАУкраинаЭнтони БлинкенВасилий ПискаревГосударственный департамент СШАГосдума РФВ миреРелигия
 
 
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