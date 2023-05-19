В Госдуме прокомментировали доклад Госдепа о религиозных свободах
Пискарев: Госдеп США в докладе о религиозных свободах не говорит о ситуации на Украине
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев обратил внимание на то, что в докладе Госдепартамента США о религиозных свободах не замечают ситуацию с церковью на Украине.
Госдепартамент США опубликовал доклад о религиозных свободах в мире, второй год подряд назвав Россию "страной, вызывающей особую обеспокоенность".
"Госдепартамент США снова обвинил Россию в нарушении свободы вероисповедования, попутно попеняв на излишнюю строгость антиэкстремистского законодательства. Такая связь не случайна. Ведь господа из Госдепа понимают свободу вероисповедания весьма кривобоко. Когда на Украине арестовывают и избивают священников, захватывают православные храмы, в этом для них ничего предосудительного нет", - приводит телеграм-канал комиссии слова Пискарева.
При этом он отметил, что когда в России религиозный экстремист за подготовку терактов оказывается за решеткой, то это уже "гонение на веру" представителей Госдепа.
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"Весьма показательно, что в Госдепе и спецслужбах США питают особую любовь к адептам всевозможных сект и квазирелигиозных организаций. Именно в этой среде легковнушаемых людей удобнее всего вербовать агентов и отбирать контингент для подготовки диверсий и терактов. И именно этой деструктивной деятельности, а отнюдь не служению богу мешает российское антиэкстремистское законодательство. В данном случае критику воспринимаем как высокую оценку наших законов. Продолжим работу в том же направлении", - отметил Пискарев.
В обзоре положения дел в почти 200 государствах за 2022 год России ставятся в упрек гонения на "религиозные общины в пределах и вне ее границ", в том числе в контексте конфликта на Украине. Россия традиционно отвергает обвинения такого рода.
На презентации доклада, который провели госсекретарь Энтони Блинкен и посол по международным религиозным свободам Рашад Хусейн, Китай был вновь обвинен в преследованиях мусульман-уйгуров, буддистов Тибета, христиан и приверженцев секты Фалуньгун.
Госдепартамент также высказал обеспокоенность ситуацией в Афганистане, Мьянме, Саудовской Аравии, Индии и Никарагуа. Перемены к лучшему американская дипломатия приветствовала в Бельгии, Бразилии, Канаде, Хорватии и Центральной Африканской Республике.