МИД вновь отклонил запрос США на консульский доступ к Гершковичу
МИД вновь отклонил запрос США на консульский доступ к арестованному за шпионаж Гершковичу
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва в очередной раз отклонила запрос США на консульский доступ к корреспонденту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявили в российском МИД.
В связи с новыми санкционными действиями США в российском дипведомстве заявили: Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции.
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"В данной связи подтверждаем, что запрос посольства США в Москве о консульском посещении арестованного за шпионаж репортера Эвана Гершковича в очередной раз отклоняется в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам из пула министра иностранных дел Лаврова",- говорится в заявлении МИД РФ.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.