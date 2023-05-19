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МИД вновь отклонил запрос США на консульский доступ к Гершковичу - РИА Новости, 19.05.2023
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19:38 19.05.2023 (обновлено: 19:46 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/gershkovich-1873025036.html
МИД вновь отклонил запрос США на консульский доступ к Гершковичу
МИД вновь отклонил запрос США на консульский доступ к Гершковичу - РИА Новости, 19.05.2023
МИД вновь отклонил запрос США на консульский доступ к Гершковичу
Москва в очередной раз отклонила запрос США на консульский доступ к корреспонденту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявили в российском МИД. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:38
2023-05-19T19:46
сша
россия
в мире
эван гершкович
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва в очередной раз отклонила запрос США на консульский доступ к корреспонденту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявили в российском МИД.В связи с новыми санкционными действиями США в российском дипведомстве заявили: Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции.ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.
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сша, россия, в мире, эван гершкович, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, В мире, Эван Гершкович, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД вновь отклонил запрос США на консульский доступ к Гершковичу

МИД вновь отклонил запрос США на консульский доступ к арестованному за шпионаж Гершковичу

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва в очередной раз отклонила запрос США на консульский доступ к корреспонденту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявили в российском МИД.
В связи с новыми санкционными действиями США в российском дипведомстве заявили: Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции.
«
"В данной связи подтверждаем, что запрос посольства США в Москве о консульском посещении арестованного за шпионаж репортера Эвана Гершковича в очередной раз отклоняется в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам из пула министра иностранных дел Лаврова",- говорится в заявлении МИД РФ.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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СШАРоссияВ миреЭван ГершковичМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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