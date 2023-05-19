https://ria.ru/20230519/gershkovich-1873025036.html

МИД вновь отклонил запрос США на консульский доступ к Гершковичу

МИД вновь отклонил запрос США на консульский доступ к Гершковичу - РИА Новости, 19.05.2023

МИД вновь отклонил запрос США на консульский доступ к Гершковичу

Москва в очередной раз отклонила запрос США на консульский доступ к корреспонденту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявили в российском МИД. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T19:38

2023-05-19T19:38

2023-05-19T19:46

сша

россия

в мире

эван гершкович

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва в очередной раз отклонила запрос США на консульский доступ к корреспонденту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявили в российском МИД.В связи с новыми санкционными действиями США в российском дипведомстве заявили: Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции.ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.

https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html

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сша, россия, в мире, эван гершкович, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)