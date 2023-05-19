https://ria.ru/20230519/g7-1872801303.html

В Хиросиме проходят митинги протеста перед открытием саммита G7

В Хиросиме проходят митинги протеста перед открытием саммита G7 - РИА Новости, 19.05.2023

В Хиросиме проходят митинги протеста перед открытием саммита G7

Демонстрации и митинги протеста проходят в Хиросиме, где в пятницу открылся саммит G7, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T06:33

2023-05-19T06:33

2023-05-19T09:36

хиросима (префектура)

китай

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ХИРОСИМА (Япония), 19 мая – РИА Новости. Демонстрации и митинги протеста проходят в Хиросиме, где в пятницу открылся саммит G7, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Демонстрация под лозунгами "Против саммита в Хиросиме!", "Нет империалистическому саммиту G7!", "Нет атомной войне!", "Нет войне и вторжению в Китай!", "Не позволим агрессивную войну с Китаем!" прошла по улицам Хиросимы в плотном кольце полиции. Иногда казалось, что полиции больше, чем демонстрантов. В целом полицейские вели себя сдержанно, но были и случаи, когда демонстрантов пытались толкать в спину, чтобы ускорить ход, или выхватывать из толпы. В ответ на это демонстранты сцепились в цепи и стали идти рядами."Сегодня у нас собралось примерно 350 человек. Примерно треть – студенты. Мы начали проводить акцию со вчерашнего дня и будем продолжать каждый день. Сегодня будет еще один митинг, после которого демонстрация направится к Куполу атомной бомбардировки (до 1945 года Выставочный центр торгово-промышленной палаты Хиросимы – единственное уцелевшее здание вблизи эпицентра взрыва – ред.)", - сказал РИА Новости глава исполнительного комитета акции "Хиросима против атомной войны" - организатора митинга Рё Мияхара.В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая.Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230518/davlenie-1872781481.html

https://ria.ru/20230518/zelenskiy-1872684883.html

хиросима (префектура)

китай

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хиросима (префектура), китай, япония, g7, оон, международное энергетическое агентство, в мире