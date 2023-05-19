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В Киеве заявили о поступающих в СМИ предложениях публиковать фейки о ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/feyki-1872872298.html
В Киеве заявили о поступающих в СМИ предложениях публиковать фейки о ВСУ
В Киеве заявили о поступающих в СМИ предложениях публиковать фейки о ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
В Киеве заявили о поступающих в СМИ предложениях публиковать фейки о ВСУ
Главное управление разведки минобороны Украины сообщило в пятницу, что средствам массовой информации стали поступать предложения о размещении дезинформации,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:08
2023-05-19T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны украины
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Главное управление разведки минобороны Украины сообщило в пятницу, что средствам массовой информации стали поступать предложения о размещении дезинформации, направленной на дискредитацию украинских вооруженных сил. "Вниманию представителей СМИ, блогеров и лидеров общественного мнения. В последнее время в украинском информационном поле фиксируются предложения разместить на различных медийных платформах материалы, имеющие прямые признаки дезинформации и направленные на дискредитацию украинских сил безопасности и обороны", - говорится в сообщении управления разведки в Telegram-канале. В ведомстве добавили, что подобные предложения могут "озвучиваться от имени якобы представителей украинских спецслужб" и призвали сохранять бдительность. В сообщении не уточняется, о каких именно публикациях идет речь.
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в мире, министерство обороны украины, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны Украины, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили о поступающих в СМИ предложениях публиковать фейки о ВСУ

Украинская разведка заявила, что в СМИ поступают предложения публиковать фейки о ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНа территории министерства обороны Украины
На территории министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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На территории министерства обороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Главное управление разведки минобороны Украины сообщило в пятницу, что средствам массовой информации стали поступать предложения о размещении дезинформации, направленной на дискредитацию украинских вооруженных сил.
"Вниманию представителей СМИ, блогеров и лидеров общественного мнения. В последнее время в украинском информационном поле фиксируются предложения разместить на различных медийных платформах материалы, имеющие прямые признаки дезинформации и направленные на дискредитацию украинских сил безопасности и обороны", - говорится в сообщении управления разведки в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что подобные предложения могут "озвучиваться от имени якобы представителей украинских спецслужб" и призвали сохранять бдительность.
В сообщении не уточняется, о каких именно публикациях идет речь.
Сотрудник Росгвардии возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны УкраиныУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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