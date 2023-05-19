https://ria.ru/20230519/feyki-1872872298.html
В Киеве заявили о поступающих в СМИ предложениях публиковать фейки о ВСУ
В Киеве заявили о поступающих в СМИ предложениях публиковать фейки о ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
В Киеве заявили о поступающих в СМИ предложениях публиковать фейки о ВСУ
Главное управление разведки минобороны Украины сообщило в пятницу, что средствам массовой информации стали поступать предложения о размещении дезинформации,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:08
2023-05-19T12:08
2023-05-19T12:08
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Главное управление разведки минобороны Украины сообщило в пятницу, что средствам массовой информации стали поступать предложения о размещении дезинформации, направленной на дискредитацию украинских вооруженных сил. "Вниманию представителей СМИ, блогеров и лидеров общественного мнения. В последнее время в украинском информационном поле фиксируются предложения разместить на различных медийных платформах материалы, имеющие прямые признаки дезинформации и направленные на дискредитацию украинских сил безопасности и обороны", - говорится в сообщении управления разведки в Telegram-канале. В ведомстве добавили, что подобные предложения могут "озвучиваться от имени якобы представителей украинских спецслужб" и призвали сохранять бдительность. В сообщении не уточняется, о каких именно публикациях идет речь.
https://ria.ru/20230323/feyk-1860232679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киеве заявили о поступающих в СМИ предложениях публиковать фейки о ВСУ
Украинская разведка заявила, что в СМИ поступают предложения публиковать фейки о ВСУ