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Фальков предложил ввести два типа магистратуры - РИА Новости, 19.05.2023
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11:30 19.05.2023 (обновлено: 11:47 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/falkov-1872853804.html
Фальков предложил ввести два типа магистратуры
Фальков предложил ввести два типа магистратуры - РИА Новости, 19.05.2023
Фальков предложил ввести два типа магистратуры
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков предложил ввести два типа магистратуры в новой системе - академическую и профессиональную, академическая будет... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:30
2023-05-19T11:47
общество
россия
валерий фальков
владимир путин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков предложил ввести два типа магистратуры в новой системе - академическую и профессиональную, академическая будет соответствовать приоритетам научного развития и должна полностью финансироваться из бюджета, а профессиональная - работодателями. "Наконец, мы считаем, что можно и нужно пообсуждать историю с введением академической и профессиональной магистратуры... Академическая магистратура - это та, которая соответствует приоритетам научного развития, поэтому она в полной мере должна финансироваться за счет бюджета, а вот профессиональная магистратура, имеющая своих прямых бенефициаров, допустим, работодателей из числа промышленных предприятий, она может и должна иметь гибкие схемы финансирования, в том числе может софинансироваться от корпораций крупных, отраслей и даже от частных лиц", - сказал Фальков на заседании итоговой коллегии министерства. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы, также министр говорил о том, что кардинальных изменений в плане единого государственного экзамена в новой системе не будет. Еще в мае 2022 года Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года.
https://ria.ru/20230519/obrazovanie-1872848582.html
https://ria.ru/20230519/falkov-1872851887.html
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общество, россия, валерий фальков, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
Фальков предложил ввести два типа магистратуры

Глава Минобрнауки Фальков предложил ввести академическую и профессиональную магистратуру

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков предложил ввести два типа магистратуры в новой системе - академическую и профессиональную, академическая будет соответствовать приоритетам научного развития и должна полностью финансироваться из бюджета, а профессиональная - работодателями.
"Наконец, мы считаем, что можно и нужно пообсуждать историю с введением академической и профессиональной магистратуры... Академическая магистратура - это та, которая соответствует приоритетам научного развития, поэтому она в полной мере должна финансироваться за счет бюджета, а вот профессиональная магистратура, имеющая своих прямых бенефициаров, допустим, работодателей из числа промышленных предприятий, она может и должна иметь гибкие схемы финансирования, в том числе может софинансироваться от корпораций крупных, отраслей и даже от частных лиц", - сказал Фальков на заседании итоговой коллегии министерства.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков
Фальков сообщил об интеграции новых регионов в образовательное пространство
Вчера, 11:18
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы, также министр говорил о том, что кардинальных изменений в плане единого государственного экзамена в новой системе не будет.
Еще в мае 2022 года Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Фальков рассказал о процедуре поступления в новой системе образования
Вчера, 11:26
 
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