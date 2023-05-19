https://ria.ru/20230519/falkov-1872853804.html

Фальков предложил ввести два типа магистратуры

Фальков предложил ввести два типа магистратуры - РИА Новости, 19.05.2023

Фальков предложил ввести два типа магистратуры

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков предложил ввести два типа магистратуры в новой системе - академическую и профессиональную, академическая будет... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:30

2023-05-19T11:30

2023-05-19T11:47

общество

россия

валерий фальков

владимир путин

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков предложил ввести два типа магистратуры в новой системе - академическую и профессиональную, академическая будет соответствовать приоритетам научного развития и должна полностью финансироваться из бюджета, а профессиональная - работодателями. "Наконец, мы считаем, что можно и нужно пообсуждать историю с введением академической и профессиональной магистратуры... Академическая магистратура - это та, которая соответствует приоритетам научного развития, поэтому она в полной мере должна финансироваться за счет бюджета, а вот профессиональная магистратура, имеющая своих прямых бенефициаров, допустим, работодателей из числа промышленных предприятий, она может и должна иметь гибкие схемы финансирования, в том числе может софинансироваться от корпораций крупных, отраслей и даже от частных лиц", - сказал Фальков на заседании итоговой коллегии министерства. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы, также министр говорил о том, что кардинальных изменений в плане единого государственного экзамена в новой системе не будет. Еще в мае 2022 года Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года.

https://ria.ru/20230519/obrazovanie-1872848582.html

https://ria.ru/20230519/falkov-1872851887.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, валерий фальков, владимир путин, навигатор абитуриента