https://ria.ru/20230519/falkov-1872851887.html
Фальков рассказал о процедуре поступления в новой системе образования
Фальков рассказал о процедуре поступления в новой системе образования - РИА Новости, 19.05.2023
Фальков рассказал о процедуре поступления в новой системе образования
Процедура поступления в вузы выпускников школ в новой системе высшего образования практически не меняется, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:26
2023-05-19T11:26
2023-05-19T11:41
общество
россия
валерий фальков
навигатор абитуриента
владимир путин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Процедура поступления в вузы выпускников школ в новой системе высшего образования практически не меняется, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в ходе заседания коллегии Министерства науки и высшего образования РФ. "Новая процедура приема, в этом году она минимально будет касаться базового высшего образования, то есть поступления выпускников школ: ни набор ЕГЭ, ни порядок процедуры, ни льготы, ни преимущества. В этом смысле касаться этого не будет, а речь только идет о разработанных новых программах и новых стандартах, но сама процедура приема для выпускников школ практически не меняется", - сказал Фальков. По его словам, в большей степени процедура изменится для поступающий в магистратуру. "Как нам давал поручение президент, реформа или новый этап развития должен предоставлять больше возможностей, а не создавать проблемы", - отметил он."Мы считаем, что переход на обучение ориентировочно просматривается, с учетом в том числе эксперимента, в 2025 году", - заключил министр.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2023 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура.Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы, также министр говорил о том, что кардинальных изменений в плане единого государственного экзамена в новой системе не будет.Еще в мае 2022 года Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года.
https://ria.ru/20230519/obrazovanie-1872848582.html
https://ria.ru/20230519/falkov-1872853804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фальков, навигатор абитуриента, владимир путин
Общество, Россия, Валерий Фальков, Навигатор абитуриента, Владимир Путин
Фальков рассказал о процедуре поступления в новой системе образования
Фальков: в новой системе высшего образования процедура поступления практически не меняется
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Процедура поступления в вузы выпускников школ в новой системе высшего образования практически не меняется, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в ходе заседания коллегии Министерства науки и высшего образования РФ.
"Новая процедура приема, в этом году она минимально будет касаться базового высшего образования, то есть поступления выпускников школ: ни набор ЕГЭ, ни порядок процедуры, ни льготы, ни преимущества. В этом смысле касаться этого не будет, а речь только идет о разработанных новых программах и новых стандартах, но сама процедура приема для выпускников школ практически не меняется", - сказал Фальков.
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По его словам, в большей степени процедура изменится для поступающий в магистратуру. "Как нам давал поручение президент, реформа или новый этап развития должен предоставлять больше возможностей, а не создавать проблемы", - отметил он.
"Мы считаем, что переход на обучение ориентировочно просматривается, с учетом в том числе эксперимента, в 2025 году", - заключил министр.
Ранее президент России Владимир Путин
подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2023 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы, также министр говорил о том, что кардинальных изменений в плане единого государственного экзамена в новой системе не будет.
Еще в мае 2022 года Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года.
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