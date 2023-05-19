https://ria.ru/20230519/falkov-1872851887.html

Фальков рассказал о процедуре поступления в новой системе образования

Фальков рассказал о процедуре поступления в новой системе образования - РИА Новости, 19.05.2023

Фальков рассказал о процедуре поступления в новой системе образования

Процедура поступления в вузы выпускников школ в новой системе высшего образования практически не меняется, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:26

2023-05-19T11:26

2023-05-19T11:41

общество

россия

валерий фальков

навигатор абитуриента

владимир путин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Процедура поступления в вузы выпускников школ в новой системе высшего образования практически не меняется, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в ходе заседания коллегии Министерства науки и высшего образования РФ. "Новая процедура приема, в этом году она минимально будет касаться базового высшего образования, то есть поступления выпускников школ: ни набор ЕГЭ, ни порядок процедуры, ни льготы, ни преимущества. В этом смысле касаться этого не будет, а речь только идет о разработанных новых программах и новых стандартах, но сама процедура приема для выпускников школ практически не меняется", - сказал Фальков. По его словам, в большей степени процедура изменится для поступающий в магистратуру. "Как нам давал поручение президент, реформа или новый этап развития должен предоставлять больше возможностей, а не создавать проблемы", - отметил он."Мы считаем, что переход на обучение ориентировочно просматривается, с учетом в том числе эксперимента, в 2025 году", - заключил министр.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2023 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура.Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы, также министр говорил о том, что кардинальных изменений в плане единого государственного экзамена в новой системе не будет.Еще в мае 2022 года Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года.

https://ria.ru/20230519/obrazovanie-1872848582.html

https://ria.ru/20230519/falkov-1872853804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, валерий фальков, навигатор абитуриента, владимир путин