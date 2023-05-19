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США и союзники планируют предоставить Украине F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 19.05.2023
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19:20 19.05.2023 (обновлено: 19:42 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/f-16-1873020899.html
США и союзники планируют предоставить Украине F-16, пишут СМИ
США и союзники планируют предоставить Украине F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 19.05.2023
США и союзники планируют предоставить Украине F-16, пишут СМИ
США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16, сообщил NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:20
2023-05-19T19:42
в мире
сша
украина
f-16
киев
владимир зеленский
nbc
нато
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16, сообщил NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.Собеседник телеканала уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона. По его словам, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты и другие западные страны решат, когда начать поставки, определят количество передаваемых истребителей, а также кто именно предоставит их ВСУ.По данным газеты Politico, Киев надеется получить от Запада до 50 истребителей F-16, а президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммитах G7 в Японии и НАТО в Литве. Издание уточнило, что обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев, оно может начаться в ближайшие недели.В среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон пока не готов предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16. При этом президент страны Джо Байден в феврале исключал передачу ВСУ американских боевых самолетов, поскольку, по его словам, они им не нужны.Как отмечали власти Великобритании, страна летом начнет обучать украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230518/f-16-1872739018.html
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сша
украина
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в мире, сша, украина, f-16, киев, владимир зеленский, nbc, нато, джейк салливан, g7, джо байден
В мире, США, Украина, F-16, Киев, Владимир Зеленский, NBC, НАТО, Джейк Салливан, G7, Джо Байден
США и союзники планируют предоставить Украине F-16, пишут СМИ

NBC: США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16, сообщил NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Собеседник телеканала уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона. По его словам, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты и другие западные страны решат, когда начать поставки, определят количество передаваемых истребителей, а также кто именно предоставит их ВСУ.
Истребитель F-16s - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В Минобороны Норвегии ответили на вопрос о возможных поставках F-16 Украине
18 мая, 18:57
По данным газеты Politico, Киев надеется получить от Запада до 50 истребителей F-16, а президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммитах G7 в Японии и НАТО в Литве. Издание уточнило, что обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев, оно может начаться в ближайшие недели.
В среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон пока не готов предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16. При этом президент страны Джо Байден в феврале исключал передачу ВСУ американских боевых самолетов, поскольку, по его словам, они им не нужны.
Как отмечали власти Великобритании, страна летом начнет обучать украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В Белом доме заявили, что тема F-16 для Украины не стоит на повестке дня G7
18 мая, 15:19
 
В миреСШАУкраинаF-16КиевВладимир ЗеленскийNBCНАТОДжейк СалливанG7Джо Байден
 
 
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