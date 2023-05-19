https://ria.ru/20230519/f-16-1873020899.html

США и союзники планируют предоставить Украине F-16, пишут СМИ

США и союзники планируют предоставить Украине F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 19.05.2023

США и союзники планируют предоставить Украине F-16, пишут СМИ

США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16, сообщил NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T19:20

2023-05-19T19:20

2023-05-19T19:42

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16, сообщил NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.Собеседник телеканала уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона. По его словам, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты и другие западные страны решат, когда начать поставки, определят количество передаваемых истребителей, а также кто именно предоставит их ВСУ.По данным газеты Politico, Киев надеется получить от Запада до 50 истребителей F-16, а президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммитах G7 в Японии и НАТО в Литве. Издание уточнило, что обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев, оно может начаться в ближайшие недели.В среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон пока не готов предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16. При этом президент страны Джо Байден в феврале исключал передачу ВСУ американских боевых самолетов, поскольку, по его словам, они им не нужны.Как отмечали власти Великобритании, страна летом начнет обучать украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230518/f-16-1872739018.html

https://ria.ru/20230518/f-16-1872655645.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, украина, f-16, киев, владимир зеленский, nbc, нато, джейк салливан, g7, джо байден