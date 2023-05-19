США и союзники планируют предоставить Украине F-16, пишут СМИ
NBC: США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16, сообщил NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Собеседник телеканала уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона. По его словам, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты и другие западные страны решат, когда начать поставки, определят количество передаваемых истребителей, а также кто именно предоставит их ВСУ.
По данным газеты Politico, Киев надеется получить от Запада до 50 истребителей F-16, а президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммитах G7 в Японии и НАТО в Литве. Издание уточнило, что обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев, оно может начаться в ближайшие недели.
В среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон пока не готов предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16. При этом президент страны Джо Байден в феврале исключал передачу ВСУ американских боевых самолетов, поскольку, по его словам, они им не нужны.
Как отмечали власти Великобритании, страна летом начнет обучать украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.